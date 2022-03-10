Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor!

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel sık sık boşanma haberleriyle gündeme geliyorlardı. Selen Görgüzel ile evli olan Hamdi Alkan zor günler geçiriyor. Uzun süredir annesi yoğun bakımda olan Alkan'ın evliliğinde de kriz mevcut. Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel sorunlarını halledemeyince boşanma kararı aldı.