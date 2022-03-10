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MagazinSelen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor!
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• 10 Mart 2022 - 10:05 • Son Güncelleme:

Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor!

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel aralarındaki sorunları çözemedi,boşanma kararı aldılar. Ünlü çiftin boşanmak için yasal işlemlere başladığı ortaya çıktı. Selen Görgüzel konuyla ilgili açıklamada bulundu.

• 10 Mart 2022 - 10:05 • Son Güncelleme:
1Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor
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Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel sık sık boşanma haberleriyle gündeme geliyorlardı. Selen Görgüzel ile evli olan Hamdi Alkan zor günler geçiriyor. Uzun süredir annesi yoğun bakımda olan Alkan'ın evliliğinde de kriz mevcut. Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel sorunlarını halledemeyince boşanma kararı aldı.

2Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor

Snob Magazin'in haberine göre; 2014 yılında evlenen Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel Alkan'ın anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. Selen Görgüzel Alkan'ın, eşiyle Zekeriyaköy'de yaşadığı evden ayrıldığı da öğrenildi.

3ETİLERDE EV TUTTU

ETİLER'DE EV TUTTU

Selen Görgüzel, Etiler'de ev tuttu. Ünlü oyuncu 2-3 gün içerisinde yeni evine taşınacak. Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen Hamdi Alkan, boşanma sorularına, "Memlekette daha önemli mevzular var" yanıtı vermişti.

4ÖPÜŞMEK İÇİN İZİN ALDI

ÖPÜŞMEK İÇİN İZİN ALDI

Selen Görgüzel Alkan, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmüştü. Sahne öncesinde Kangı, Selen Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'dan izin almıştı.

5Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor

Görgüzel, oyun sonrası ise "Hamdi Alkan'a senaryoyu gösterdiniz mi?" sorusuna, "Hiç göstermedim. Hamdi Bey’e işimi kararlarımı çok sormam sadece paylaşırım." yanıtını vermişti.

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