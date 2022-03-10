• 10 Mart 2022 - 10:05 • Son Güncelleme:
Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor!
Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel aralarındaki sorunları çözemedi,boşanma kararı aldılar. Ünlü çiftin boşanmak için yasal işlemlere başladığı ortaya çıktı. Selen Görgüzel konuyla ilgili açıklamada bulundu.
• 10 Mart 2022 - 10:05 • Son Güncelleme:
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Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel sık sık boşanma haberleriyle gündeme geliyorlardı. Selen Görgüzel ile evli olan Hamdi Alkan zor günler geçiriyor. Uzun süredir annesi yoğun bakımda olan Alkan'ın evliliğinde de kriz mevcut. Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel sorunlarını halledemeyince boşanma kararı aldı.
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Snob Magazin'in haberine göre; 2014 yılında evlenen Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel Alkan'ın anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. Selen Görgüzel Alkan'ın, eşiyle Zekeriyaköy'de yaşadığı evden ayrıldığı da öğrenildi.
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