Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan arasında neler oluyor?

"YAKIŞMADI"

'2. Sayfa' sunucuları, "Alişan ve Buse Varol gibi bir durum söz konusu. Bir tarafta hastalık, ölüm döşeğinde anne, 'Her an haber gelebilir' diyor. Onu kaybetme korkusu ve gözyaşı. Diğer tarafta 'Hayat benim için devam ediyor. Sahneye çıkarım' deniyor. Ama doğum günü kutlarım noktasında bir duracağız. Karşı tarafın hayatında hüzünlü bir şey var, senin vur patlasın çal oynasın bir şeyler yapman ne kadar doğru? Eskiden bir apartmanda acı haber varsa TV açmazlardı. Nereden nereye geliyoruz!" yorumunda bulundu.