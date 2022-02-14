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MagazinSelen Görgüzel ve Hamdi Alkan arasında neler oluyor?
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• 14 Şubat 2022 - 15:57 • Son Güncelleme:

Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan arasında neler oluyor?

Yönetmen Hamdi Alkan ile şarkıcı Selen Görgüzel'in sekiz yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşuluyor. TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programında, ünlü çiftin ilişkisi ve 'boşanma' haberleri hakkındaki dikkat çeken açıklamaları konuşuldu.

• 14 Şubat 2022 - 15:57 • Son Güncelleme:
1Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan arasında neler oluyor
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2014 yılında Roma'da dünyaevine giren Hamdi Alkan ile Selen Görgüsel arasında bir süredir soğuk rüzgarlar estiği iddia ediliyor. Son 1.5 aydır yan yana görüntülenmeyen ikiliye, 'ayrılık' haberleri sorulmuştu.

2ZATEN BİR ANAM KALDI

"ZATEN BİR ANAM KALDI"

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir AVM'de objektiflere takılan ünlü yönetmen, basın mensuplarının söz konusu haberleri hatırlatması üzerine yanıt vermemeyi tercih etmiş, "Annem yoğun bakımda. Şu an başka bir boyuttayım. Her an haber gelebilir. Zaten bir anam kaldı. Bu akşam Selen Hanım'ın doğum günü, ona sorun ifadelerini kullanmıştı.

3HAMDİ ÇANTACIM DEĞİL

"HAMDİ ÇANTACIM DEĞİL"

Doğum gününe eşinin gelip gelmeyeceği sorulan 43 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı ise "Hamdi çantacım ya da menajerim değil. Her sahnemde sürekli yanımda dolaşamaz" açıklamasını yapmıştı.

4YAKIŞMADI

"YAKIŞMADI"

'2. Sayfa' sunucuları, "Alişan ve Buse Varol gibi bir durum söz konusu. Bir tarafta hastalık, ölüm döşeğinde anne, 'Her an haber gelebilir' diyor. Onu kaybetme korkusu ve gözyaşı. Diğer tarafta 'Hayat benim için devam ediyor. Sahneye çıkarım' deniyor. Ama doğum günü kutlarım noktasında bir duracağız. Karşı tarafın hayatında hüzünlü bir şey var, senin vur patlasın çal oynasın bir şeyler yapman ne kadar doğru? Eskiden bir apartmanda acı haber varsa TV açmazlardı. Nereden nereye geliyoruz!" yorumunda bulundu.

5Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan arasında neler oluyor

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, "Ayrıca 'Hamdi çantacım değil' lafı da ağır. Hamdi Alkan'a öyle bir benzetme yapmak yakışmadı. Hamdi Bey'in de Selen Hanım diye bahsetmesi arada bir mesafe olduğunun göstergesi" şeklinde konuştular.

6BOŞANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK

"BOŞANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK"

Selen Görgüzel, Eylül 2021'de '2. Sayfa' programına konuk olmuş, bir dönem yönetmen eşi Hamdi Alkan ile sıkıntılı günler yaşadıklarını ve boşanmanın eşiğinden döndüklerini şu sözlerle açıklamıştı:

7Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan arasında neler oluyor

"Boşanma haberleri çıktı. Evet, bir dönem ilişkimiz bir sınav verdi. Boşanmanın eşiğinden döndük. Kimse itiraz etmesin, uzun süreli ilişkilerde bu inişler çıkışlar yaşanıyor. Bizim aramızda üçüncü şahıs hiç olmadı..."

8Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan arasında neler oluyor

"İki ayrı insanız; sorunlarımız oluyor, bunları birbirimize yansıttığımız zamanlar oluyor. O zaman da kavgaya dönüyor, belli bir süre sonra aranız kendiliğinden düzeliyor. Bu olumsuzlukları tolere ediyorsun."

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