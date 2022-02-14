Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan arasında neler oluyor?
Yönetmen Hamdi Alkan ile şarkıcı Selen Görgüzel'in sekiz yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşuluyor. TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programında, ünlü çiftin ilişkisi ve 'boşanma' haberleri hakkındaki dikkat çeken açıklamaları konuşuldu.
2014 yılında Roma'da dünyaevine giren Hamdi Alkan ile Selen Görgüsel arasında bir süredir soğuk rüzgarlar estiği iddia ediliyor. Son 1.5 aydır yan yana görüntülenmeyen ikiliye, 'ayrılık' haberleri sorulmuştu.
"ZATEN BİR ANAM KALDI"
Geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir AVM'de objektiflere takılan ünlü yönetmen, basın mensuplarının söz konusu haberleri hatırlatması üzerine yanıt vermemeyi tercih etmiş, "Annem yoğun bakımda. Şu an başka bir boyuttayım. Her an haber gelebilir. Zaten bir anam kaldı. Bu akşam Selen Hanım'ın doğum günü, ona sorun ifadelerini kullanmıştı.
"YAKIŞMADI"
'2. Sayfa' sunucuları, "Alişan ve Buse Varol gibi bir durum söz konusu. Bir tarafta hastalık, ölüm döşeğinde anne, 'Her an haber gelebilir' diyor. Onu kaybetme korkusu ve gözyaşı. Diğer tarafta 'Hayat benim için devam ediyor. Sahneye çıkarım' deniyor. Ama doğum günü kutlarım noktasında bir duracağız. Karşı tarafın hayatında hüzünlü bir şey var, senin vur patlasın çal oynasın bir şeyler yapman ne kadar doğru? Eskiden bir apartmanda acı haber varsa TV açmazlardı. Nereden nereye geliyoruz!" yorumunda bulundu.
"BOŞANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK"
Selen Görgüzel, Eylül 2021'de '2. Sayfa' programına konuk olmuş, bir dönem yönetmen eşi Hamdi Alkan ile sıkıntılı günler yaşadıklarını ve boşanmanın eşiğinden döndüklerini şu sözlerle açıklamıştı:
"Boşanma haberleri çıktı. Evet, bir dönem ilişkimiz bir sınav verdi. Boşanmanın eşiğinden döndük. Kimse itiraz etmesin, uzun süreli ilişkilerde bu inişler çıkışlar yaşanıyor. Bizim aramızda üçüncü şahıs hiç olmadı..."