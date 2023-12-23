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GündemŞehitler için sözler, Şehitlere başsağlığı mesajları! Anlamlı, kısa taziye ve rahmet mesajları ile şehitler için söylenecek güzel sözler ŞEHİTLERE RAHMET MESAJLARI
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Şehitler için sözler, Şehitlere başsağlığı mesajları! Anlamlı, kısa taziye ve rahmet mesajları ile şehitler için söylenecek güzel sözler ŞEHİTLERE RAHMET MESAJLARI

MSB, Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda 6 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Şehit haberi tüm Türkiye’yi yasa boğarken şehitlerimize rahmet dilemek, taziyelerini iletmek isteyen vatandaşlar anlamlı, kısa taziye ve rahmet mesajları ile şehitler için söylenecek güzel sözler için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Biz de sizler için şehitler için sözler, Şehitler için başsağlığı mesajları…

• 23 Aralık 2023 - 10:21 • Son Güncelleme:
• 23 Aralık 2023 - 10:21 • Son Güncelleme:
1Şehitler için sözler, Şehitlere başsağlığı mesajları Anlamlı, kısa taziye ve rahmet mesajları ile şehitler için söylenecek güzel sözler ŞEHİTLERE RAHMET MESAJLARI

Terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü Kuzey Irak'tan şehit haberi geldi. Teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 7 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Irak’ın Kuzeyi’nde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3’ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir." Biz de şehitlerimizi anmak, sosyal medya platformlarından terörü lanetlemek isteyen vatandaşlar için şehitler için sözler, şehitlere başsağlığı mesajları derledik. İşte anlamlı, kısa taziye ve rahmet mesajları ile şehitler için söylenecek güzel sözler…

2ŞEHİTLER İÇİN SÖZLER

ŞEHİTLER İÇİN SÖZLER

"Şehitlik, ölümle değil, vatan için yaşamakla kazanılır.""Şehitlerimiz, vatan topraklarına düşen en değerli tohumlardır.""Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz, asla unutulmayacak kahramanlardır.""Şehitlik, ölümsüzlüğe giden en yüce yoldur; minnettarız kahramanlarımıza."

3Şehitler için sözler, Şehitlere başsağlığı mesajları Anlamlı, kısa taziye ve rahmet mesajları ile şehitler için söylenecek güzel sözler ŞEHİTLERE RAHMET MESAJLARI

"Şehitlerimiz, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde bize rehberlik eden ışıklardır."

4Şehitler için sözler, Şehitlere başsağlığı mesajları Anlamlı, kısa taziye ve rahmet mesajları ile şehitler için söylenecek güzel sözler ŞEHİTLERE RAHMET MESAJLARI

"Şehitlerimiz, bize özgür bir vatan bırakarak en büyük mirası armağan ettiler."

"Şehitlik, vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir; şehitlerimiz, bu sevgi uğruna canlarını feda eden gerçek kahramanlardır."

5ŞEHİTLERE RAHMET MESAJLARI

ŞEHİTLERE RAHMET MESAJLARI

"Şehitlerimizin rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Mekânları cennet olsun."

"Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."

6Şehitler için sözler, Şehitlere başsağlığı mesajları Anlamlı, kısa taziye ve rahmet mesajları ile şehitler için söylenecek güzel sözler ŞEHİTLERE RAHMET MESAJLARI

"Şehitlerimizin kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını rahmetle anıyor, ailelerine ve milletimize sabır ve güç diliyoruz."

"Vatan toprakları uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun."

7Şehitler için sözler, Şehitlere başsağlığı mesajları Anlamlı, kısa taziye ve rahmet mesajları ile şehitler için söylenecek güzel sözler ŞEHİTLERE RAHMET MESAJLARI

"Şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı korumak, onların hatırasına olan en büyük borcumuzdur. Mekânları cennet olsun."

"Şehitlerimizin aziz hatıralarını yâd ediyor, vatanları uğruna verdikleri mücadeledeki fedakarlıklarını unutmuyoruz. Mekânları cennet olsun."

8Şehitler için sözler, Şehitlere başsağlığı mesajları Anlamlı, kısa taziye ve rahmet mesajları ile şehitler için söylenecek güzel sözler ŞEHİTLERE RAHMET MESAJLARI

"Vatan için seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."

"Şehitlerimizin aziz hatıralarını rahmet ve minnetle yâd ediyor, onların emaneti olan vatanımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz."

9Şehitler için sözler, Şehitlere başsağlığı mesajları Anlamlı, kısa taziye ve rahmet mesajları ile şehitler için söylenecek güzel sözler ŞEHİTLERE RAHMET MESAJLARI

"Şehitlerimizin kahramanlıkları ve vatan sevgisi, milletimizin kalbinde daima yaşayacak. Onları rahmetle anıyor, minnettarlığımızı ifade ediyoruz."

"Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve emanetlerine layık olmak için birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Mekânları cennet olsun, ruhları şad olsun."

10Şehitler için sözler, Şehitlere başsağlığı mesajları Anlamlı, kısa taziye ve rahmet mesajları ile şehitler için söylenecek güzel sözler ŞEHİTLERE RAHMET MESAJLARI

"Şehitlerimizin hatırası, milletimizin kalbinde daima yaşayacak; minnettarlıkla anıyoruz."

11Şehitler için sözler, Şehitlere başsağlığı mesajları Anlamlı, kısa taziye ve rahmet mesajları ile şehitler için söylenecek güzel sözler ŞEHİTLERE RAHMET MESAJLARI

"Şehitlik, bir milletin kutsal değerlerini koruma ve yaşatma azmiyle özdeşleşmiş bir onurdur."

12Şehitler için sözler, Şehitlere başsağlığı mesajları Anlamlı, kısa taziye ve rahmet mesajları ile şehitler için söylenecek güzel sözler ŞEHİTLERE RAHMET MESAJLARI