Şehitler için sözler, Şehitlere başsağlığı mesajları! Anlamlı, kısa taziye ve rahmet mesajları ile şehitler için söylenecek güzel sözler ŞEHİTLERE RAHMET MESAJLARI

Terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü Kuzey Irak'tan şehit haberi geldi. Teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 7 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Irak’ın Kuzeyi’nde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3’ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir." Biz de şehitlerimizi anmak, sosyal medya platformlarından terörü lanetlemek isteyen vatandaşlar için şehitler için sözler, şehitlere başsağlığı mesajları derledik. İşte anlamlı, kısa taziye ve rahmet mesajları ile şehitler için söylenecek güzel sözler…