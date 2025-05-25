Şehit kızı babasını böyle gururlandırdı! Başarısı tüm şehirde konuşuldu

"Babamın gururunu, şerefini yaşatabilmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Babası Şehit İsmail Tetik'in kendisiyle gurur duyduğunu umduğunu belirten Nursena Tetik, "Babam şehit İsmail Tetik, Cudi Dağı'nda 9 Ekim 2004 yılında şehit oldu. Ben 1 yaşındaydım. Bugün de onun gururunu, şerefini yaşatabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bugün onun eksikliği kalbimde boşluk oluştursa da onun benimle olduğunu biliyorum. Umarım o da gurur duyuyordur. Aslında en büyük teşekkür anneme, ardından da aileme. Benim hayallerimi destekledikleri için teşekkür ediyorum onlara. Umarım babam da izliyordur ve gurur duyuyordur. Şu an duygularım çok karışık, sanırım bu kadar ifade edebileceğim" diye konuştu.