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MagazinSeda Sayan'dan tepki geldi: Sözlerim çarpıtıldı, çok sinirliyim!
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• 31 Mart 2022 - 15:26 • Son Güncelleme:

Seda Sayan'dan tepki geldi: Sözlerim çarpıtıldı, çok sinirliyim!

Müzisyen Çağlar Ökten ile evlenmeye hazırlanan magazin ünlüsü Seda Sayan, önceki gün mücevher fuarında görüntülendi. Seda Sayan, mücevher fuarında parmağında yüzüklerle poz vermiş, "Ben mücevher kadınıyım. Zaten artık kadınların mücevherlere ulaşması da kolaylaştı. Artık kadınlar her şeye sahip olabiliyor" demişti. Sosyal medyada tepki çeken ünlü şarkıcıdan yeni açıklama geldi.

• 31 Mart 2022 - 15:26 • Son Güncelleme:
1Seda Sayandan tepki geldi: Sözlerim çarpıtıldı, çok sinirliyim
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Seda Sayan, geçtiğimiz hafta İstanbul Jewelry Show'da mücevher standında görüntülenmişti. 59 yaşındaki sanatçı, "Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması ve alım gücü artık kolaylaştı. Takıya düşkünlüğüm başka bir şey. Çağlar evlilik teklifi yüzüğü olarak tam tur bir yüzük aldı. Onun dışında takılarımı kendim alıyorum. Ben senelerin Seda'sıyım. Bende olmayacak da böyle görkemli yüzükler kimde olacak?" ifadelerini kullanmıştı.

2Seda Sayandan tepki geldi: Sözlerim çarpıtıldı, çok sinirliyim

7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da Çağlar Ökten ile nikâh masasına oturacak olan ünlü şarkıcı, "Tam nikaha doğru çok doğru bir adresteyim. Çağlar'ın işi kolaylaştı" sözleriyle dikkat çekmişti.

3ARTIK SİZİNLE KONUŞMAYACAĞIM

"ARTIK SİZİNLE KONUŞMAYACAĞIM"

TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programına ses kaydı gönderen Seda Sayan, mücevher konusunda sözlerinin çarpıtıldığını ve çok kırgın olduğunu söyledi.

4Seda Sayandan tepki geldi: Sözlerim çarpıtıldı, çok sinirliyim

Tepkisini dile getiren sanatçı, "Sözlerimin çarpıtılması nedeniyle dün eğlenmek için gittiğimiz mekandan çıkarken basın mensuplarının röportaj yapma isteğine, o kadar kırıldım ki cevap vermedim. 'Bundan sonra sizinle konuşmayacağım. Söylediklerimi çarpıtıyorsunuz' dedim. Gerçekten çok sinirliyim bu konuda" şeklinde konuştu.

5AĞZIMDAN ÇIKANI KULAĞIM DUYMUYOR MU

"AĞZIMDAN ÇIKANI KULAĞIM DUYMUYOR MU?"

Seda Sayan, "Altı yıl bir mücevher markasının reklam yüzüydüm. 'Kadınların mücevhere alım gücü kolaylaştı' derken on karatlık taştan bahsetmiyordum. Minicik bir tektaş da var, 20 karatlık, 50 karatlık tektaş da var. Bilmiyor musunuz bunun böyle olduğunu da konuları nerelere getiriyorsunuz. Benim ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor mu?" yorumunda bulundu.

6BİTTİ

"BİTTİ!"

Sosyal medya gündem olan sözlerine açıklık getiren Sayan, "Markanın reklamlarını da çektiğim için kampanyalar olduğunu, taksitle alınabileceğini söyledim. Anneler Günü, Sevgililer Günü, bayram, yılbaşı kampanyaları var. Bundan sonra hiçbir mikrofona konuşmayacağım. Bu açıklamayı da ilk kez size yapıyorum. Bir daha benden tek laf alabiliyorlar mı? Bitti!" dedi.

7ARTIK VOKALİSTLİĞİMİ YAPMAYACAK

"ARTIK VOKALİSTLİĞİMİ YAPMAYACAK"

İlk evliliğini 1987 yılında yapan, son eşi Onur Şan'dan 2010'da boşanan bir çocuk annesi Seda Sayan, Star TV'de hafta içi her sabah yayınlanan TV programında solistlik yapan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’le ilişkisini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.Ökten'in artık vokalistliğini yapmayacağını açıklayan sanatçı, "Çağlar vokalistliğimi yapıyordu ama artık yapmayacak. Tek başına sahneye çıkacak" şeklinde konuşmuştu.

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