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MagazinSeda Sayan yedinci kez evleniyor! Kendisinden 25 yaş küçük...
HaberlerMagazin Haberleri Seda Sayan yedinci kez evleniyor! Kendisinden 25 yaş küçük...
• 11 Mart 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:

Seda Sayan yedinci kez evleniyor! Kendisinden 25 yaş küçük...

Seda Sayan yedinci evliliğini yapıyor. Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'in teklifine 'evet' dedi. Genç müzisyen Seda Sayan'a 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifinde bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor.

• 11 Mart 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:
1Seda Sayan yedinci kez evleniyor Kendisinden 25 yaş küçük...
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Seda Sayan, beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldı. Ökten, 14 Şubat Pazartesi gecesi Beyoğlu'nda bulunan Süreyya Teras isimli mekanda sahne aldıktan sonra, bir anda cebindeki tektaşı çıkararak, sanatçıya evlilik teklifinde bulundu.

2Seda Sayan yedinci kez evleniyor Kendisinden 25 yaş küçük...

Kısa süreli şok yaşayan Sayan, 'Evet' yanıtını verdi. Daha önce altı kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki sanatçı ile kendisinden 25 yaş küçük müzisyen, evlilik hazırlıklarına başladı.

3EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ

"EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ"

Sayan, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim" demişti.

4Seda Sayan yedinci kez evleniyor Kendisinden 25 yaş küçük...

Ünlü şarkıcı, 1990 yılında Sinan Engin'le dünyaevine girmiş, aynı yıl Oğulcan adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Eski futbolcu ile Seda Sayan, 1995'te boşanma kararı almıştı.

5AŞK YOK, İŞ VAR

"AŞK YOK, İŞ VAR"

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan'ın, geçtiğimiz kasım ayında 44 yaşındaki organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı yönünde haberler çıkmıştı.

6Seda Sayan yedinci kez evleniyor Kendisinden 25 yaş küçük...

Ünlü şarkıcı, "İlişkinizin reklam ilişkisi olduğu haberleri çıktı. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Bunu siz yazıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Ata ile aşk yok, iş var, çok iş var. Ata’nın benimle ilgili yapmak istediği inanılmaz güzel fikirleri var. Ben de ‘varım’ dedim, tokalaştık. Bundan sonra birçok projede yer alacağız inşallah" cevabını vermişti.

7Seda Sayan yedinci kez evleniyor Kendisinden 25 yaş küçük...

59 yaşında olan Seda Sayan 7. kez evleniyor. Peki Seda Sayan'ın eski eşleri kimler? İşte yanıtı...

8SEDA SAYANIN İLK EŞİ RIDVAN

SEDA SAYAN'IN İLK EŞİ RIDVAN

Seda Sayan ilk evliliğini 26 yaşında yaptı. İlk eşinin ismi Rıdvan Kılıç'tı... Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski futbolculardan Rıdvan Kılıç ile yaptığı evlilik jet hızıyla bitti. Mayıs1987'de evlenen Seda Sayan, aynı yılın Aralık ayında boşandı.

9SEDA SAYANIN İKİNCİ EŞİ ÜNLÜ BİR İSİM

SEDA SAYAN'IN İKİNCİ EŞİ ÜNLÜ BİR İSİM

Tesadüf müdür değil midir bilinmez ama Rıdvan Kılıç'tan sonra bir başka futbolcu Seda Sayan'ın kalbini fetheder. Seda Sayan'ın fotoğraflarını gördükten sonra ona hayran kalan Sinan Engin her gece soluğu Maksim gazinosunda alır, Seda Sayan'a güller gönderir, ondan aşk şarkıları ister. 1990 yılında Sinan Engin ile evlenen Seda Sayan ikinci evliliğinden ilk kez hamile kalır.

10Seda Sayan yedinci kez evleniyor Kendisinden 25 yaş küçük...

1 sene sonra Oğulcan'ı dünyaya getiren Seda Sayan, Sinan Engin'in işi nedeniyle Ankara'ya taşınır ve sahnelere ara verir. İkilinin evlilikleri 1995 yılında son bulur. Fotoğraftaki Sayan'ın bu evlilikten olan oğlu Oğulcan...

11MAHSUN KIRMIZIGÜL VE SEDA SAYAN...

MAHSUN KIRMIZIGÜL VE SEDA SAYAN...

Sinan Engin ile evliliğini bitirdikten sonra kendini işine adayan Seda Sayan, 1995'te Maksim'de yaptıkları ortak programda Mahsun Kırmızıgül ile tanıştı. Seda Sayan, Mahsun Kırmızıgül ile 3 yıl süren birlikteliğe adım attı. Prestij Müzik'in battığı dönemlerde ilişkileri de çalkantılı hale dönüşen ikili, olaylı ve medyatik bir şekilde ayrıldı.

12MOTOR KURYESİNE 3. DAKİKADA EVLENME TEKLİF ETTİ

MOTOR KURYESİNE 3. DAKİKADA EVLENME TEKLİF ETTİ

Seda Sayan'ın hayatındaki en tuhaf evliliklerinden biri bu... Arkadaşlarıyla Etiler'de turlayan Seda Sayan'ın arabasına, kırmızı ışıkta bir motor kurye yanaşır. Motordaki genç ile göz göze geldikten sonra Seda Sayan, kuryenin motorunu sağa çekmesini ister. Kırmızı ışık sayesinde tanışan çift, 3 dakika sonra Seda Sayan'ın, Soner Yapacık'a evlenme teklif etmesiyle mutlulukla sonlanır. 25 Ağustos 1998'de nikah kıyarlar. Damat Soner Yapacık'ın memleketi olan Karadeniz Ereğli'de gizlice evlenen ikilinin evlilikleri fazla sürmez ve kısa bir süre sonra Seda Sayan'ın bu evliliği de son bulur.

13Seda Sayan yedinci kez evleniyor Kendisinden 25 yaş küçük...

Soner Yapacık'tan boşanan Seda Sayan 2000 yılının nisan ayında sürpriz bir kararla iş insanı Tuncay Kıratlı ile evlendi. Tuncay Kıratlı'nın kuzeni olan Alp Başaran ile daha önceden nişanlanan Seda Sayan'ın bu evliliği büyük bir tepki çekmişti. Nikah masasına 4. kez oturan Seda Sayan'ın bu evliliği de çok kısa sürdü.

14HAKAN ŞÜKÜRÜN KARDEŞİYLE EVLENDİ

HAKAN ŞÜKÜR'ÜN KARDEŞİYLE EVLENDİ

Seda Sayan'ın 3. futbolcu eşi olan Gökhan Şükür ile tanışması Sedat Paker sayesinde olur. Sedat Peker ile tanışmışlığı olan Gökhan Şükür, Peker'in verdiği davetlerde sık sık karşılaşır. Gökhan Şükür bir dönem Galatasaray'ın alt yapısında oynadıktan sonra Bakırköyspor'da forma giymiş, ardından birkaç takım dolaşıp futbolu bırakmıştı. Ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen Seda Sayan ile gizlice nikah kıyan Gökhan Şükür, Sayan ile 13 ay evli kalabildi. Gizlice evlenen çift 2005 yılında yine gizlice boşandılar.

15NİHAT DOĞAN AŞKI...

NİHAT DOĞAN AŞKI...

Seda Sayan'ın sabah programına davet ettiği ve o günden sonra mütemadiyen her hafta programına çağırdığı Nihat Doğan ile olan aşkı "reyting" uğruna bir ilişki olarak yorumlandı. Tüm bu iddialara rağmen birlikteliklerini sürdüren ve birbirlerini gerçekten çok sevdiklerini söyleyen ikilinin ilişkisi, nikah masasında sonlanmadan bitti

16NİHATI BIRAKTI ONURLA EVLENDİ

NİHAT'I BIRAKTI ONUR'LA EVLENDİ

Seda Sayan, Nihat Doğan ile olan birlikteliğini sonlandırdıktan sonra sürpriz bir nikaha daha imza attı. Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşandı.

17Seda Sayan yedinci kez evleniyor Kendisinden 25 yaş küçük...

Seda Sayan, evliliğe doğru giden 6 yıldır birlikte olduğu Erkan Çelik'ten de ani bir kararla ayrılmıştı.

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