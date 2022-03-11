Seda Sayan yedinci kez evleniyor! Kendisinden 25 yaş küçük...

Ünlü şarkıcı, "İlişkinizin reklam ilişkisi olduğu haberleri çıktı. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Bunu siz yazıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Ata ile aşk yok, iş var, çok iş var. Ata’nın benimle ilgili yapmak istediği inanılmaz güzel fikirleri var. Ben de ‘varım’ dedim, tokalaştık. Bundan sonra birçok projede yer alacağız inşallah" cevabını vermişti.