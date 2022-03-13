Seda Sayan son açıklamasıyla kafa karıştırdı!

Geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarında yayınlanan magazin programına ses kaydı göndererek evlilik iddialarını yalanlayan Seda Sayan şimdi ise UçanKuş'a yaptığı açıklamada “Teklif aldığım doğru, Çağlar daha önce 1 evlilik yapmış 11 yaşında bir oğlu var, şu an her şey yolunda gidiyor çok iyi anlaştığımız kesin, hayırlısı" ifadelerini kullandı.