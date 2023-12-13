Seçil Erzan'ın ailesinden Fatih Terim isyanı! Neden tek günah keçisi Seçil?
Seçil Erzan'ın ailesi Seçil Erzan olayında tek suçlunun Seçil olmadığını ifade ediyor. Erzan’ın teyzesi Makbule İnan ‘Neden tek suçlu Seçil? Kimse neden şimdi yanında değil’diye sordu. Dayı Sadettin Pinpiri de tepkili: ‘Seçil suçsuzdur demiyorum. Hangi yasa ve hukuka göre bu yapıldı? Neden tek günah keçisi Seçil? Kim ne kadar vermiş, kimden ne almış, kimin cebine ne girmiş. Önce bunlar dökülsün ortaya’
• 13 Aralık 2023 - 08:03 • Son Güncelleme:
• 13 Aralık 2023 - 08:03 • Son Güncelleme: