Seçil Erzan'ın ailesinden Fatih Terim isyanı! Neden tek günah keçisi Seçil?

Dayı, sitem etti

Köyde bizimle konuşan Erzan’ın dayısı Saddetin Pinpiri (65) ise şunları anlattı: “Mademki Fatih Terim’in bu kadar parası var, git bankaya o zaman de ki ‘Benim bu kadar param var.’ Zaten bu kadar paranla banka seni tatmin edecek bir faiz verecektir. Milyon dolarları alıp niye Seçil’e veriyorsunuz? Seçil Erzan sıradan bir banka müdürü, senin ne işin var? Suçlu suçunu çekecektir ve çekmelidir de.