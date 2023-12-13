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Seçil Erzan'ın ailesinden Fatih Terim isyanı! Neden tek günah keçisi Seçil?

Seçil Erzan'ın ailesi Seçil Erzan olayında tek suçlunun Seçil olmadığını ifade ediyor. Erzan’ın teyzesi Makbule İnan ‘Neden tek suçlu Seçil? Kimse neden şimdi yanında değil’diye sordu. Dayı Sadettin Pinpiri de tepkili: ‘Seçil suçsuzdur demiyorum. Hangi yasa ve hukuka göre bu yapıldı? Neden tek günah keçisi Seçil? Kim ne kadar vermiş, kimden ne almış, kimin cebine ne girmiş. Önce bunlar dökülsün ortaya’

• 13 Aralık 2023 - 08:03 • Son Güncelleme:
• 13 Aralık 2023 - 08:03 • Son Güncelleme:
1Seçil Erzanın ailesinden Fatih Terim isyanı Neden tek günah keçisi Seçil

Normalin üstünde yüksek gelir vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran Seçil Erzan’ın doğdu. Erzan’ın annesi, teyzesi ve dayısı Seçil Erzan olayı ile ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu. Tutuklu Seçil Erzan’ın annesine bakan kız kardeşi Makbule İnan ve Erzan’ın dayısı Sadettin Pinpiri, Erzan’ın yalnız bırakıldığını, neden tek günah keçisi olarak seçildiğini söyleyerek, tepki gösterdi.

2Seçil Erzanın ailesinden Fatih Terim isyanı Neden tek günah keçisi Seçil

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; Çorlu merkezde ilk olarak Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edilen isimlerin kapısını çaldık. Ancak kimin yanına gittiysek, “Dolandırılan biz değildik, şu isimdi ya da bu isimdi...” diye yanıt verdi.

3Seçil Erzanın ailesinden Fatih Terim isyanı Neden tek günah keçisi Seçil

Çorlu’da dolandırılan mağdurlardan birinin avukatı ile görüştüğümüzde ise bize şunları söylediler: “Müvekkilim gibi onlarca kişinin dolandırıldığını öğrendik ancak onlar bizim gibi şikâyetçi olmuş değiller.

4Seçil Erzanın ailesinden Fatih Terim isyanı Neden tek günah keçisi Seçil

Diğer mağdurların avukatları bana ulaşıp, müvekkillerinin de mağdur olduğunu ama kesinlikle kamuoyunda bilinmesini istemediklerini söylüyor.

5Seçil Erzanın ailesinden Fatih Terim isyanı Neden tek günah keçisi Seçil

Tefecilikten suçlanmaktan korkuyorlarmış. O nedenle, şikâyetçi olmaktan kaçıyorlar. ‘Hem paramız gitti hem de tefecilikten ceza almayalım’ endişesi yaşıyorlar.”

6Maddi destek iddiası

Maddi destek iddiası

Yine Çorlu’da ismini sık sık duyduğumuz Nuri Köşkdere’ye ulaşmaya çalıştık. Erzan ile olan birlikteliklerini birçok kişinin bildiği, en fazla parayı ise Erzan’a Köşkdere’nin kaptırdığı da iddialar arasındaydı. Bir diğer iddia ise Köşkdere’nin hapisteki Erzan’a para gönderdiğiydi.

7Seçil Erzanın ailesinden Fatih Terim isyanı Neden tek günah keçisi Seçil

Tüm bu iddialar için Köşkdere’yi aradık ancak yine konuşmak istemediğini belirtip “Şu an Çorlu’da değilim. Avukatlarım özellikle bir süre sessiz kalmamı söylediler. Bir süre konuşmayı düşünmüyorum, lütfen beni de anlayın” dedi.

8Nazlı Can iyi değilmiş

Nazlı Can iyi değilmiş

Çorlu merkezden sonra Erzan’ın ailesinin Kapaklı ilçesine bağlı Yanıkağıl köyüne gittik. Köydeki herkes olaydan haberdar olsa da konuşmaya kimse pek sıcak bakmıyor. Köylülerle konuşmaya çalıştığımızda birbirlerini kaş göz yaparak uyarmaları dikkatimizi çekti. Bazı köylüler ise “Parasını kaptıranlara bir bakın, alın teri ile para kazanan kimsenin parasını kaptırmadığını göreceksiniz” dedi.

9Seçil Erzanın ailesinden Fatih Terim isyanı Neden tek günah keçisi Seçil

Dosyada şüpheli olan, para transferlerini yapan Erzan’ın yakın arkadaşı Nazlı Can da son duruşmada tahliye olduktan sonra köye gelmiş. Psikolojisinin bozuk olduğu iddia edilen Nazlı Can’ın evine ilk gittiğimizde kapıyı açan olmadı. Tekrar gittiğimizde bizi karşılayan kişi, Can’ın evde olduğunu ancak iyi olmadığını ve dinlendiğini söyleyip bizi evin bahçesinden uzaklaştırdı.

10Dayı, sitem etti

Dayı, sitem etti

Köyde bizimle konuşan Erzan’ın dayısı Saddetin Pinpiri (65) ise şunları anlattı: “Mademki Fatih Terim’in bu kadar parası var, git bankaya o zaman de ki ‘Benim bu kadar param var.’ Zaten bu kadar paranla banka seni tatmin edecek bir faiz verecektir. Milyon dolarları alıp niye Seçil’e veriyorsunuz? Seçil Erzan sıradan bir banka müdürü, senin ne işin var? Suçlu suçunu çekecektir ve çekmelidir de.

11Seçil Erzanın ailesinden Fatih Terim isyanı Neden tek günah keçisi Seçil

Burada ‘Seçil suçsuzdur’ demiyorum. Ama Seçil Erzan’ı karga tulumba alıp götürmüşler, dövmüşler, senet imzalatmışlar. Peki bunlar neden ortaya konulmuyor? Arda Turan ve diğer futbolcuları bu olaya dahil eden Fatih Terim’e neden kimse bir şey sormuyor? Kim ne kadar vermiş, kimden ne almış, kimin cebine ne girmiş.

12Seçil Erzanın ailesinden Fatih Terim isyanı Neden tek günah keçisi Seçil

Önce bunlar dökülsün ortaya. Seçil Erzan’ın annesinin evi talan edilmiş, evlerine el konulmuş. Hangi yasa ve hukuka göre bu yapıldı? Biri de çıkıp bunların hesabını sorsun. Herkesin dediği şey ‘Biz paramızı istiyoruz.’ Hadi diyelim bu paraları aldınız, yasal olarak nasıl aklayacaksınız?

13Seçil Erzanın ailesinden Fatih Terim isyanı Neden tek günah keçisi Seçil

Burada tek günah keçisi Seçil seçildi, neden tek günah keçisi Seçil? Suçlu kimse suçun cezasını çeksin. Ancak bunu yasalara bıraksınlar, hukuka baskı yapılmadan tarafsız mahkemelerde yargılansınlar. Büyük hırsızı severler, küçük hırsızdan nefret ederler.”

14Seçil Erzanın ailesinden Fatih Terim isyanı Neden tek günah keçisi Seçil

Makbule İnan, yeğeni Seçil’in cezaevine girmesi sonrası hasta kardeşi Fatma’yı Tekirdağ’da yaşadığı köyüne getirdi.

15Yurt dışında biliyor

Yurt dışında biliyor

Erzan’ın köyünün ardından Tekirdağ’ın başka bir ilçesi ve köyünde oturan teyzesi Makbule İnan’ın evine gittik. Kapıyı Makbule İnan (67) açtı ve içeri geçmemizi söyledi. Odaya girdiğimizde gülümseyen bir kadınla karşılaştık. İnan, bu kişinin Seçil Erzan’ın annesi Fatma Erzan (73) olduğunu ve kızının durumdan haberi olmadığını söyledi. Bunun üzerine Makbule İnan ile farklı bir odaya geçtik. İnan şunları anlattı: “Ablamın 3 farklı bakıcısı vardı, Seçil hapse girince, para da bitince hepsi ablamı bırakıp gitti.

16Seçil Erzanın ailesinden Fatih Terim isyanı Neden tek günah keçisi Seçil

Evini de yağmalamışlar, bir şey bırakmamışlar. Ablama bakacak kimse kalmayınca, alıp köye yanıma getirdim. 30 Ağustos’tan bu yana yanımda. Ablam iki defa beyin kanaması geçirdi, birçok şeyi unutuyor ve hafızası gidip geliyor. Ara ara Seçil’i soruyor, biz de yurt dışında olduğunu söylüyoruz, doğruları söyleyecek durumda değiliz, bunu kaldıramaz.

17Seçil Erzanın ailesinden Fatih Terim isyanı Neden tek günah keçisi Seçil

Tüm olanları televizyonda izliyoruz. O kadar şey olmuş ama tek suçlu Seçil. Nasıl oluyor anlamadım. Neden tek suçlu Seçil? Yanında olan kimse neden şimdi yanında değil. Devlet de ablamın maaşına el koymuş, hiçbir geliri yok. Gücümün yettiği kadar kendisine en iyi şekilde bakmaya çalışacağım.”

18Anne Erzan: Evimi özledim

Anne Erzan: Evimi özledim

Erzan’ın teyzesi Makbule İnan ile konuştuktan sonra yeniden Erzan’ın annesinin olduğu odaya geçtik. Daha önce 2 kez beyin kanaması geçirdiği için birçok şeyi hatırlamayan Fatma Erzan, kardeşine neden geldiğimizi sordu. Makbule İnan’ın yerine cevabı biz verdik ve tarım haberi için geldiğimizi söyledik.

19Seçil Erzanın ailesinden Fatih Terim isyanı Neden tek günah keçisi Seçil

Erzan’ın teyzesi Makbule İnan ile konuştuktan sonra yeniden Erzan’ın annesinin olduğu odaya geçtik. Daha önce 2 kez beyin kanaması geçirdiği için birçok şeyi hatırlamayan Fatma Erzan, kardeşine neden geldiğimizi sordu. Makbule İnan’ın yerine cevabı biz verdik ve tarım haberi için geldiğimizi söyledik.

20Turan ve Belözoğlu köye gitti mi

Turan ve Belözoğlu köye gitti mi?

Köyde birçok kişiden duyduğumuz bir iddia da Seçil Erzan olayının patlak vermesinin ardından köye futbolcu Arda Turan ve Emre Belözoğlu’nun geldiğiydi. Birçok isim bu iddiada bulunsa da kimse detay vermedi. Gelen iki ismin köy muhtarı Yücel Başaran ile görüştüğü de yine iddialar arasındaydı. İddialarla ilgili muhtarlığa gittik. Muhtar yoktu, oğlu ile konuştuk. Kendisine “Arda Turan ve Emre Belözoğlu ne zaman geldi?” diye sorduk. Aldığımız yanıt ise “Ne zaman geldiler bilmiyorum, gelmişler ama ben görmedim” oldu. Daha sonra köy muhtarı Yücel Başaran’ın bulunduğu çiftliğine gittik. Başaran da futbolcu Arda Turan ve Emre Belözoğlu’nun köye gelip gelmedikleri konusunda net bir şey demese de “Görmüşler ama ben görmedim” dedi.

21Annesinin üzerine kredi çekmiş

Annesinin üzerine kredi çekmiş

Seçil Erzan’ın Bozcaada’da babadan kalan evdeki kendi hissesinin yanı sıra vekaletle annesinin hissesini de ipotek ettirdiği ortaya çıkmıştı. Fatma Erzan’ın 7500 lira maaşının da Erzan’ın annesi adına çektiği kredi nedeniyle yatmadığı öğrenildi.