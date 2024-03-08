Seçil Erzan hakim karşısında sitem etti!:Yenge doğruyu söyle

Arabacı ifadesinin devamında "Para konusunda konuşuyorlar ve bağırıyorlardı. Sermin hanım kapıda 'Hiç üzülme biz arkandayız senin. Paranda yanında kalacak' dedi ve gittiler. Elinde bir kere para gördüm onu da sistem kapandığı için yanımda getirdim dedi. Birkaç kez birilerine para götürdüm. Ancak kim olduklarını bilmiyorum" dedi.