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Seçil Erzan için 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılama devam ediyor, bugün sanıklar dinlecek

Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor. Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı davada üçüncü duruşma başladı.

İSTANBUL (İHA)
• 15 Ocak 2024 - 12:21 • Son Güncelleme:
İSTANBUL (İHA)
• 15 Ocak 2024 - 12:21 • Son Güncelleme:
1Seçil Erzan için 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor Yargılama devam ediyor, bugün sanıklar dinlecek

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük getirilirken, tutuksuz sanıklardan Nazlı Can, Asiye Öztürk ve Atilla Yörük de duruşmaya geldi. Müştekiler Mert Zeydanlı, Nuray Şengüler ve Nurettin Gözaçan ile çok sayıda taraf avukatı da duruşmaya katıldı. Davaya basın mensupları da yoğun katılım gösterdi. ilk olarak Semih Kaya tanık olarak dinlenecek.

2Seçil Erzan için 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor Yargılama devam ediyor, bugün sanıklar dinlecek

Tanık öncesinde söz alan sanık Seçil Erzan, "GPS kayıtlarına, HTS eşleşmelerine bakılsın. MASAK kayıtları incelesin. Ben banka müdürü olmasam Selçuk İnan bana o parayı vermezdi. Ben kabul ediyorum ama yüksek faiz beklentisi de vardı bu da bir gerçek. Canımla buradayım. Kim ne aldığını söylemezse gerçeği ortaya çıkaramayız. İlk fonu Semih Kaya'ya söyledim. Ben bir süre sonra daha fazla faiz isteyenlere para yetiştirmeye çalıştım. Sebebi benim çok özür dilerim ama bu para bende değil. Yardım edilmesini istiyorum, bunu devlet bulabilir" dedi.

3Seçil Erzan için 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor Yargılama devam ediyor, bugün sanıklar dinlecek

Daha sonra müşteki Nuray Şengüler'e söz verildi. İfade veren Nuray Şengüler, 5 milyon lira ve 56 bin dolar Erzan'ın fondan bahsetmesi sonrasında banka içerisinde verdiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşma devam ediyor.

4Seçil Erzan için 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor Yargılama devam ediyor, bugün sanıklar dinlecek

Duruşmaya ilişkin detayları CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz şu sözlerle anlattı:
Dakikalar sonra duruşma başlayacak. 10:30'da başlayacaktı ancak tanıkların henüz gelmediği için başlamadı. Cuma günü gerçekleşen duruşma 13 saat sürmüştü. Tanıkların dinlenmesi bugüne ertelenmişti. Erzan da onların soruları üzerine savunma yapacak. Semih Kaya mahkemeye giriş yaptı dakikalar önce ancak "Bir şey söylemek ister misiniz" sorumuzu yanıtsız bıraktı.

5Seçil Erzan için 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor Yargılama devam ediyor, bugün sanıklar dinlecek

Dosya kapsamında tanık olarak başvurulacak. Şu anda her şey hazır. Geçen duruşmada gelmeyen Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera gibi isimler gelmemişti. Şu anda da gelmediler. Yine mazeret sunma ihtimalleri var. 21 mağduru olan büyük bir fon vurgunu. Semih Kaya adı sıklıkla geçen isim. Erzan "Ona para verdim ve ondan sonra işin içinden çıkılmaz hale geldi" demişti. Tanıklar ve sanık ne konuşacak, ifadeler kritik olacak.

6Seçil Erzan için 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor Yargılama devam ediyor, bugün sanıklar dinlecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyordu.

7Seçil Erzan için 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor Yargılama devam ediyor, bugün sanıklar dinlecek

İlk duruşmanın ardından soruşturmaları tamamlanan başka mağdurların da isimleri eklendi. İş insanı Mert Zeydanlı, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler'in iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı.

8Seçil Erzan için 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor Yargılama devam ediyor, bugün sanıklar dinlecek

Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.

9Seçil Erzan için 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor Yargılama devam ediyor, bugün sanıklar dinlecek

12 Ocak'ta yapılan 2'nci duruşma, 13 saat sürdü. Duruşmada Seçil Erzan ve sanıkların eklenen iddianameler nedeniyle yeniden savunmaları alındı. Tanık olarak ifade vermeyi bekleyen Semih Kaya, Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile eşi Merve Yılmaz'ın ifadelerinin bugün alınmasına karar verilmişti.

10Seçil Erzan için 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor Yargılama devam ediyor, bugün sanıklar dinlecek

Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap, eski erkek arkadaşı Avukat Candaş Gürol, Mustafa Sefa, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat'ın da tanık olarak dinlenmeleri bekleniyor.

11Seçil Erzan için 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor Yargılama devam ediyor, bugün sanıklar dinlecek

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük avukatlarıyla birlikte katıldı. Cuma günü 00.00’a kadar devam eden duruşma tanıkların dinlenmesi için Pazartesi gününe ertelenmişti. Duruşmada tanık dinlemesine geçileceğini söyleyen mahkeme başkası tanık Semih Kaya’yı duruşma salonuna çağırdı. Kaya’nın salonda girdiği sırada Seçil Erzan söz isteyince mahkeme başkanı tanık Semih Kaya’nın dışarı çıkarılmasını söyleyerek Erzan’a söz verdi.

12“HERKES DOĞRULARI SÖYLESİN”

“HERKES DOĞRULARI SÖYLESİN”

Söz alan Seçil Erzan, söylediği her şeyin doğru olduğunu ancak kanıtlayamadığını her konuşanın kendisini yalanladığını söyleyerek, “Tüm fazla aldığını belirttiğim kişilerle ilgili MASAK raporları, hesaplara nakit yatan, nakit çeken olacak şekilde teknik raporlarla sizden yardım istiyorum. Nazlı Can’ın etrafındaki kişiler, Semih Kaya ve Fırat Özdemir hepsi araştırılsın. Doğru söylediğimin ortaya çıkması için araştırılmasını istiyorum. Çünkü ben söylediklerimi ispatlayamıyorum” dedi.

13“BU PARALAR BENDE DEĞİL”

“BU PARALAR BENDE DEĞİL”

“Herkes doğrularını söylesin kim ne aldığını söylemezse maddi gerçeği ortaya çıkaramayız” diyen Erzan, “Bankanın bunu fark etme imkanı vardı. O an teftiş Bülent Çeviker Emre Çolak olmayacaktı. Gerçek mağdurlar var. Bunların tek tek ortaya çıkmasını istiyorum” dedi. Seçil Erzan’ın ardından müşteki Nuray Şengüler’in ifadesi alındı.

14Davanın geçmişi

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, aralarında Buse Terim Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera, Arda Turan, Selçuk İnan, Volkan Bahçekapılı’nın da bulunduğu 18 kişi ’müşteki’ sıfatıyla yer alırken; Seçil Erzan, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazlı Can’un bulunduğu 7 kişi ise ’şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

15Güven ilişkisine dayanarak parayı teslim etti, daha sonra Erzan’a ulaşamadı

Güven ilişkisine dayanarak parayı teslim etti, daha sonra Erzan’a ulaşamadı

Hazırlanan iddianamede, Denizbank’ın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi müdürü olarak çalışan şüpheli Seçil Erzan’ın, müştekilerden Bülent Çeviker’den kişisel güven ilişkisine dayanarak 2 milyon dolar parayı değerlendirmesi amacıyla elden aldığı, 3 Nisan’da 3 milyon olarak iade edeceğini bildirdiği, bunun karşılığında da müşteriye yazılı bir evrak verildiği ancak şube müdürüne ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı anlatıldı.

16Seçil Erzan için 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor Yargılama devam ediyor, bugün sanıklar dinlecek

Şüpheli Erzan’a ulaşamayınca durumun bankaya bildirildiğinin aktarıldığı iddianamede, banka tarafından araştırma yapılmaya ve Seçil Erzan’a ulaşılmaya çalışıldığı ancak ulaşılamadığı, bu nedenlerden dolayı Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturmaya başlandığı kaydedildi.

17Kim ne kadar para yatırdı

Kim ne kadar para yatırdı

İddianamede, müştekilerden Buse Terim Bahçekapılı’nın 190 bin Amerikan Doları verdiği, Emre Belözoğlu’nun bu fona para yatırması için bir kısmını Volkan Bahçekapılı ile göndermek suretiyle toplamda 4 milyon 292 bin doları şüpheli Erzan’a teslim ettiği, Fernando Muslera’nın 1 milyon 200 bin dolar teslim ettiği ancak şüpheli Erzan’ın bu paranın 700 binlik kısmını geri vererek 500 bin dolar dolandırdığı kaydedildi.

18Seçil Erzan için 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor Yargılama devam ediyor, bugün sanıklar dinlecek

Öte yandan şüpheli Erzan’ın Arda Turan’dan 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para alıp sadece 6 milyon 400 bin doları fon getirisi olarak geri vermek suretiyle 7 milyon 500 bin dolandırdığı belirtildi. Şüphelinin Selçuk İnan’dan ise 3 milyon 685 bin dolar alıp bunun 2 milyon 150 binini fon getirisi olarak geri iade ederek toplamda 1 milyon 535 bin dolandırdığı kaydedildi.

19Erzan hakkında istenen ceza 252 yıla yükseldi

Erzan hakkında istenen ceza 252 yıla yükseldi

18 müştekili iddianamede şüpheli Erzan’ın ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 6 şüphelinin ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Daha sonra 3 mağdurun da eklenmesiyle müşteki sayısı 21’e yükselirken, Erzan hakkında istenen hapis cezası da 77 yıldan 252 yıla kadar yükseldi.