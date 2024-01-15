Seçil Erzan için 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılama devam ediyor, bugün sanıklar dinlecek
Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor. Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı davada üçüncü duruşma başladı.
İSTANBUL (İHA)
• 15 Ocak 2024 - 12:21 • Son Güncelleme:
İSTANBUL (İHA)
• 15 Ocak 2024 - 12:21 • Son Güncelleme: