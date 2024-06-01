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Seçil Erzan ağlayarak itiraf etti! Fatih Terim'in parasının nereye gittiği ortaya çıktı

Seçil Erzan davasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yüksek gelir vaadiyle 29 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla 295 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan DenizBank Eski Şube Müdürü Seçil Erzan dün yeniden hakim karşısındaydı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada DenizBank çalışanlarının tanıklıklarına başvuruldu. Öte yandan Erzan'ın Fatih Terim'den aldığı parayı ne yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

• 01 Haziran 2024 - 08:15 • Son Güncelleme:
• 01 Haziran 2024 - 08:15 • Son Güncelleme:
1 Seçil Erzan ağlayarak itiraf etti Fatih Terimin parasının nereye gittiği ortaya çıktı

Yüksek getirili fon vaadiyle teknik direktör Fatih Terim ile ünlü futbolcuların da arasında yer aldığı 29 kişiyi dolandırdığı iddia edilen eski bankacı Seçil Erzan’ın davasında Denizbank Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Kaya tanık olarak dinlendi.

2 Seçil Erzan ağlayarak itiraf etti Fatih Terimin parasının nereye gittiği ortaya çıktı

İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Tanju Kaya özetle şunları söyledi: “Yaşanan olaylardan Sermin Tekin’in (Seçil Erzan’ın 1. Dereceden sicil amiri) beni aramasıyla haberdar oldum. Fatih Terim, Seçil Hanım için ‘Kızım gibidir’ dedi. Seçil Erzan’ın teftiş kurulu için ifadesi alındığında ben de oradaydım. Fatih Terim’den 300 bin dolar aldığını, sonrasında bu parayı yerine koyabilmek için futbolculardan aldığını ve böyle devam ettiğini söyledi.”

3 ‘TERİM’İN İSMİNİ KULLANDI’

‘TERİM’İN İSMİNİ KULLANDI’

Buse Terim ile Terim Arıcan’ın avukatının, “Bahsedilen fonu ‘Fatih Terim Fonu’ olarak duyduğunuzu söylediniz. Ancak buraya gelen her müşteki kendilerine, ‘Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu Fonu’ olarak söylendiğini anlattı.

4 Seçil Erzan ağlayarak itiraf etti Fatih Terimin parasının nereye gittiği ortaya çıktı

Siz bunu duymadınız mı? diye sorması üzerine Tanju Kaya, “En başından beri ‘Fatih Terim Fonu’ olarak duydum. ‘Fatih Terim Fonu’ olarak başlayan fon nedense bazı avukatlar sayesinde ‘Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu Fonu’ oldu. Seçil Hanım, arkadaşının hisse senedinde zararı kapatmak için paraları yönetmeye çalıştığını, rakam büyüyünce de Fatih Terim gibi isimlerden para aldığını ve açıkları kapatmaya çalıştığını söyledi” dedi.

5 ‘ARADA FARK VAR’

‘ARADA FARK VAR’

Tanık olarak dinlenen Denizbank’ın Teftiş Kurulu Üyesi Cenk İzgi ise “Seçil Erzan bazılarına ‘Fatih Terim Fonu’, bazılarına da ‘özel fon’ demiş. Yapılan şeyler tam olarak saadet zinciri.

6 Seçil Erzan ağlayarak itiraf etti Fatih Terimin parasının nereye gittiği ortaya çıktı

Arda Turan’ın bize verdiği bir liste vardı. Arada 26 milyon dolar fark vardı. O zaman bu para nerede? sorusu oluştu. Seçil Hanım, Fatih Terim’den 300 bin dolar aldığını söyledi. Semih Kaya ve Fırat Özdemir’e fazla para verdiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

7 Seçil Erzan ağlayarak itiraf etti Fatih Terimin parasının nereye gittiği ortaya çıktı

Ağlayarak savunma yapan Seçil Erzan, “Bankada bir güvenlik ihmali olduğu çok açık ortada. Gişe işlemlerini banka dışı yapmak yasaktı ama biz yapıyorduk.

8 Seçil Erzan ağlayarak itiraf etti Fatih Terimin parasının nereye gittiği ortaya çıktı

Bizim şubede poşetle para almamız yasaktı. Odamda oturup bekliyorlardı ve belirli bir şey için bekledikleri belliydi. Evrim Pınar ve babası beni 4 saat bekledi. Ben o sırada Atilla Baltaş ile görüşüyordum. O sırada hiçbir gişe işlemi yapmıyorlardı.

9 Seçil Erzan ağlayarak itiraf etti Fatih Terimin parasının nereye gittiği ortaya çıktı

Ben şube önünde para veriyordum, alan kişi orada hemen ATM’den yatırıyordu. Banka bunu sormalıydı. Semih Kaya elleri boştu benim odama çıktığında. Boş valizler arabayla geldi ve o valizler indirilemedi çekçeklerle. Fatih Terim hiç şubeye gelmedi.

10 Seçil Erzan ağlayarak itiraf etti Fatih Terimin parasının nereye gittiği ortaya çıktı

Birçok müşterimizin evine biz para götürürdük. Bir teminatsız kredi verebilir banka, bu bankanın riskidir. Ama bir tüketici kredisini, bizim dönemimizde bireysel müşteri ise 500 bin TL üzerinde ne için istediğini belirtmesi gerekiyordu. Arda Turan’ın kredisinin 15 gün içinde kapatılması bu yüzden istendi” dedi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 20 Eylül’e erteledi.

11 TÜM MÜŞTEKİLER ÇAĞIRILDI

TÜM MÜŞTEKİLER ÇAĞIRILDI

Mahkeme, Fatih Terim’in de arasında bulunduğu dosyaya dahil olan tüm müştekilerin önümüzdeki celse hazır edilmesine, duruşmaya katılmazlarsa haklarında zorla getirme kararı çıkarılacağının ihtar edilmesine karar verdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.