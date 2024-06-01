Seçil Erzan ağlayarak itiraf etti! Fatih Terim'in parasının nereye gittiği ortaya çıktı

Siz bunu duymadınız mı? diye sorması üzerine Tanju Kaya, “En başından beri ‘Fatih Terim Fonu’ olarak duydum. ‘Fatih Terim Fonu’ olarak başlayan fon nedense bazı avukatlar sayesinde ‘Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu Fonu’ oldu. Seçil Hanım, arkadaşının hisse senedinde zararı kapatmak için paraları yönetmeye çalıştığını, rakam büyüyünce de Fatih Terim gibi isimlerden para aldığını ve açıkları kapatmaya çalıştığını söyledi” dedi.