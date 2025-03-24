Şavşat Karagöl'de kışın son günlerinde mest eden görüntüler

Yüksek dağlarla çevrili, doğal güzelliklerle bezenmiş Karagöl, her mevsim farklı bir atmosfer sunmasına rağmen, özellikle kış aylarında büyüleyici bir hal alıyor. Gölün yüzeyi, karla kaplanmış buz halini alırken, ağaçlarla üzerinde eriyen karlar ilkbaharın habercisi gibi yeşile bürünmüş durumda.Erzurum'dan gelen sosyal medya içerik üreticisi Taner Sarı yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin sayılı turizm noktalarından bir tanesindeyiz. Mavi bir gölle karşılaşmak istiyorduk. Karla buzla kaplı bir gölle karşılaşınca açıkçası şaşırdık. Gölün yüzeyi buz tutmuş durumda muhteşem bir görünüme kavuşmuş. Çekimlerimizi yaptık herkesi buraya kış turizmi yapmaya bekliyorum" dedi.