Savcı Yavuz, 'Yenidoğan Çetesi' üyesinin talebini karşılıksız bırakmadı! İşte gündem olan fotoğraf
Türkiye’nin konuştuğu ‘Yenidoğan Çetesi’ skandalı giderek büyüyor. Soruşturma derinleşirken, çete üyelerinin gözaltına alındığı fotoğraftaki detay dikkat çekti. Ortaya çıkan kare, hastanelerde bebekleri öldüren çeteyi soruşturan savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin adliyeye götürülürken çekildi.
• 22 Ekim 2024 - 08:45 • Son Güncelleme:
• 22 Ekim 2024 - 08:45 • Son Güncelleme: