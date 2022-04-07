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DünyaSavaşta işler tersine döndü! Ukrayna Rus birliklerini 'cehennem silahı' ile vurdu...
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Savaşta işler tersine döndü! Ukrayna Rus birliklerini 'cehennem silahı' ile vurdu...

Rusya ile Ukrayna savaşında sıcak gelişmeler yaşanırken Ukrayna tarafından çok konuşulacak bir iddia geldi. Geçtiğimiz günlerde ‘Cehennem silahı’ olarak da anılan Rus yapımı TOS-1A 'yı ele geçiren Ukrayna birliklerinin bu silahı Rus güçlerine karşı kullandığı açıklandı.

• 07 Nisan 2022 - 10:47 • Son Güncelleme:
• 07 Nisan 2022 - 10:47 • Son Güncelleme:
1Savaşta işler tersine döndü Ukrayna Rus birliklerini cehennem silahı ile vurdu...

Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusu için işler tersine döndü. 24 Şubat'ta başlayan savaşta binlerce asker kaybettiği belirtilen Rusya, pek çok kritik bölgeden geri çekilmiş durumda.

2Savaşta işler tersine döndü Ukrayna Rus birliklerini cehennem silahı ile vurdu...

Ukrayna ordusunun Rus birliklerine karşı direnişi sürerken Odesa bölgesi sözcüsü Sergei Bratchuk'tan çok konuşulacak bir iddia geldi.

3RUSLARI KENDİ SİLAHLARI İLE VURDULAR

RUSLARI KENDİ SİLAHLARI İLE VURDULAR

‘Cehennem silahı’ olarak da anılan Rus yapımı TOS-1A çok namlulu ağır roketatar sistemlerini ele geçen Ukrayna birlikleri bu silahı Ruslara karşı kullandı.

4Savaşta işler tersine döndü Ukrayna Rus birliklerini cehennem silahı ile vurdu...

Ukrayna askerleri iddialarını kanıtlamak için sıklıkla ele geçirilen Rus silahlarının önünde poz verip bu görüntüleri sosyal medyada yayınlıyor.

5Savaşta işler tersine döndü Ukrayna Rus birliklerini cehennem silahı ile vurdu...

Bratchuk, Ukrayna güçlerinin söz konusu silahı İzyum yakınlarındaki Rus birliklerine karşı kullandığını belirtti.

6Savaşta işler tersine döndü Ukrayna Rus birliklerini cehennem silahı ile vurdu...

Söz konusu silah daha önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki başarısız ilerleme sırasında Rus zırhlı konvoylarının arasında görülmüştü.

7Savaşta işler tersine döndü Ukrayna Rus birliklerini cehennem silahı ile vurdu...

Bu haftanın başlarında, ele geçirilen bir TOS-1A birimiyle poz veren Ukraynalı askerleri gösteren bir fotoğraf internette yer almıştı.

8SAVAŞIN GİZLİ KAHRAMANLARI

SAVAŞIN GİZLİ KAHRAMANLARI

Tanınmış bir Ukraynalı askeri gazeteci olan Yuri Butusov, ülkenin kaybettiğinden daha fazla tank kazandığını iddia ediyor.

9Savaşta işler tersine döndü Ukrayna Rus birliklerini cehennem silahı ile vurdu...

'Putin Ukrayna'ya Batı'dan daha fazla askeri donanım sağlıyor' diyen Butusov, Ukraynalıların en az 120 tank da dahil olmak üzere hasarsız veya tamir edilmesi oldukça kolay olan 1000'den fazla askeri teçhizat ele geçirdiğini belirtiyor.

10Savaşta işler tersine döndü Ukrayna Rus birliklerini cehennem silahı ile vurdu...

Ele geçirilen Rus ekipmanının önünde poz veren gazeteci, 'Ekipmanların bazılarının küçük onarımlara ihtiyacı var, ancak birçok araç iyi durumda ve askerlerimiz onları alıp götürüyor' diyor.

11ATÖLYELER SABAHA KADAR ÇALIŞIYOR

ATÖLYELER SABAHA KADAR ÇALIŞIYOR

Ukrayna'nın direnişinin gizli kahramanı olarak gösterilen tamirci ordusu ele geçirilen silahları kullanılabilir hale getirmek için tabiri caizse zamana karşı yarış veriyor.

12Savaşta işler tersine döndü Ukrayna Rus birliklerini cehennem silahı ile vurdu...

Büyük endüstriyel fabrikalardan küçük araba atölyelerine kadar pek çok tesiste yüzlerce kişinin Rus kuvvetlerinden ele geçirilen askeri teçhizatı onarmak ve yeniden kullanılabilir hale getirmek için yoğun mesai harcadığı pek çok kişinin ise sabaha kadar çalıştığı belirtiliyor.

13Savaşta işler tersine döndü Ukrayna Rus birliklerini cehennem silahı ile vurdu...

Bu birlikte gönüllü olarak görev alan Kiev'deki bir garaj sahibi olan Oleksandr Fedchecnko, 'Silahları yeniden yapacağız, böylece namlular bizim değil düşman tarafına yönlendirilecek' diyor.

14Savaşta işler tersine döndü Ukrayna Rus birliklerini cehennem silahı ile vurdu...

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Savaşta işler tersine döndü! Ukrayna Rus birliklerini 'cehennem silahı' ile vurdu...

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