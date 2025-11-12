SASKİ zamanla yarıştı! Bir gecede 245 kg yağış aldı!

2

Olumsuz hava şartlarına karşı önceden tedbir alan ‘Acil Müdahale Ekipleri’, uyarıların ardından tüm imkanlarıyla sahaya indi. Sonbaharın etkisiyle mazgallarda tıkanıklığa neden olan yaprak ve çeşitli atıklar ekipler tarafından hızla temizlenerek su akışı kısa sürede normale döndürüldü. Şehir genelinde yapılan çalışmalarda 270 personel, 58 kanal aracı ve vidanjör ile 34 iş makinesi görev aldı.