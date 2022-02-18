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GalatasaraySaracci, Ömer Bayram, Van Aanholt hiçbiri olmadı! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki
HaberlerGalatasaray Haberleri Saracci, Ömer Bayram, Van Aanholt hiçbiri olmadı! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki
• 18 Şubat 2022 - 11:54 • Son Güncelleme:

Saracci, Ömer Bayram, Van Aanholt hiçbiri olmadı! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Sol bek konusunda uzun zamandır büyük sıkıntı yaşayan ve bu sezon Ömer Bayram ile Van Aanholt'tan beklenen verimi alamayan Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu.

• 18 Şubat 2022 - 11:54 • Son Güncelleme:
1Saracci, Ömer Bayram, Van Aanholt hiçbiri olmadı İşte Galatasarayın yeni sol beki
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Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Önümüzdeki sezon için hata yapmak istemeyen sarı kırmızılılarda flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

2Saracci, Ömer Bayram, Van Aanholt hiçbiri olmadı İşte Galatasarayın yeni sol beki

Aslan'ın Rus ekibi Krylya Sovetov Samara'nın 22 yaşındaki sol beki Yuri Gorshkov için temasa geçtiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili genç oyuncudan açıklama geldi.

3Saracci, Ömer Bayram, Van Aanholt hiçbiri olmadı İşte Galatasarayın yeni sol beki

Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un önerdiği Gorshkov, Rus basınına verdiği röportajda Galatasaray ile yapılan görüşmeleri doğruladı ve görüşmede konuşulanları anlattı.

4Saracci, Ömer Bayram, Van Aanholt hiçbiri olmadı İşte Galatasarayın yeni sol beki

Yuri Gorshkov, kariyerine Türkiye'de devam etme seçeneğinden bahsederken, "Galatasaray'dan beri aradılar ve bir görüşme gerçekleşti. Yaz transfer döneminde beni kadrolarında görmek istediklerini ve benzer şeyler söylediler. Şu anda lige ve kulübüme odaklıyım. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü. Ama ben Türkiye'de daha çok tatil yapmayı seviyorum. Galatasaray taraftarının Instagram hesabıma çok sayıda mesaj attıklarına şahit oldum" ifadelerini kullandı.

5Saracci, Ömer Bayram, Van Aanholt hiçbiri olmadı İşte Galatasarayın yeni sol beki

22 yaşındaki Yuri Gorshkov'un 2023 yılının haziran ayına kadar Samara Kulübü ile sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncunun piyasa değeri ise 1 milyon 200 bin Euro.

6Saracci, Ömer Bayram, Van Aanholt hiçbiri olmadı İşte Galatasarayın yeni sol beki

Bu sezon 19 maçta forma giyen genç sol bek, 3 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu. Başarılı oyuncu sol açık ve ön liberoda da oynayabiliyor. (Fotomac)

7Saracci, Ömer Bayram, Van Aanholt hiçbiri olmadı İşte Galatasarayın yeni sol beki

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