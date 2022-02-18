Saracci, Ömer Bayram, Van Aanholt hiçbiri olmadı! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki
Sol bek konusunda uzun zamandır büyük sıkıntı yaşayan ve bu sezon Ömer Bayram ile Van Aanholt'tan beklenen verimi alamayan Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Önümüzdeki sezon için hata yapmak istemeyen sarı kırmızılılarda flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Aslan'ın Rus ekibi Krylya Sovetov Samara'nın 22 yaşındaki sol beki Yuri Gorshkov için temasa geçtiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili genç oyuncudan açıklama geldi.
Yuri Gorshkov, kariyerine Türkiye'de devam etme seçeneğinden bahsederken, "Galatasaray'dan beri aradılar ve bir görüşme gerçekleşti. Yaz transfer döneminde beni kadrolarında görmek istediklerini ve benzer şeyler söylediler. Şu anda lige ve kulübüme odaklıyım. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü. Ama ben Türkiye'de daha çok tatil yapmayı seviyorum. Galatasaray taraftarının Instagram hesabıma çok sayıda mesaj attıklarına şahit oldum" ifadelerini kullandı.