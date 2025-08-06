Sapanca'da göl suları çekilince ortaya çıktı! 10 santimetre daha çekilirse acil eyle planı devreye sokulacak

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Buna göre gölün su seviyesinin 10 santimetre daha azalarak 29,70 metreye düşmesi durumunda şehrin geleceğini korumak için endüstri alanında kesintiler, park ve bahçe sulamalarının durdurulması, tarımsal faaliyetlerde içme suyu kullanımını önlemek için denetimlerin artırılması, turistik tesislerde bulunan veya süs niteliğinde olan havuzlara su verilmemesi, konut ve ticari aboneliklerde su tüketimi yüksek olanların takip edilmesi gibi tedbirler alınacak.