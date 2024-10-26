Şanlıurfa'da harekete geçildi! Kültürel miras kayıt altına alınıyor

Beşeri ve doğal nedenlerden dolayı kültür varlıklarının tahribata uğrayıp her geçen gün yok olabildiğini dile getiren Kozbe, şunları kaydetti:"Şanlıurfa'nın en az 6 bin kültür varlığına sahip olduğunu düşünmekteyiz. Bunları kayıt altına almak için projenin 18 aylık süresi yetmeyebilir ama şimdilik çalışmalarımız bu hedef doğrultusunda hızlı şekilde ilerliyor. Kültür envanteri dediğimiz projeler, geniş çaplı, derinlemesine yapılan araştırmalardan çok, veri tabanı oluşturmak ve kültür varlıklarının kaydını tutmak üzere gerçekleştirilir. İl sınırları içindeki kültür varlıkları, kaleler, höyükler, kaya mezarları, mağaralar, camiler, kiliseler, türbelerin kayıt altına alınması, ileride oluşabilecek bir tahribat sonrasında kayıtların elimizde olması kültürel mirasımız adına çok önemli. Projeyi gerçekleştirirken hem GAP'ın hem de Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfının desteğini alıyoruz."