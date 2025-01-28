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Şanlıurfa'da emekli öğretmen genç yaşında topladığı antika eşyaları açtığı dükkanda sergiliyor

Şanlıurfalı 75 yaşındaki emekli öğretmen Abdussamet Özbek, gençliğinde hobi olarak biriktirdiği eski eşyaları, antika dükkanında meraklılarıyla buluşturuyor. Özbek, 'Her gün dükkana geldiğimde yeniden hayata merhaba diyorum. Hiç bıkmadan usanmadan gelen eşyaları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Bu artık benim yaşam tarzım oldu. Dükkana gelmediğim gün içimde bir boşluk, eksiklik hissediyorum' dedi.

• 28 Ocak 2025 - 12:09 • Son Güncelleme:
• 28 Ocak 2025 - 12:09 • Son Güncelleme:
1Şanlıurfada emekli öğretmen genç yaşında topladığı antika eşyaları açtığı dükkanda sergiliyor

Gençlik yıllarında bir tutku olarak eski eşyaları biriktirmeye başlayan Özbek, öğretmenlik mesleğini sürdürdüğü illerde de bu hobisine devam etti.

2Şanlıurfada emekli öğretmen genç yaşında topladığı antika eşyaları açtığı dükkanda sergiliyor

Yaklaşık 15 yıl önce emekli olan Özbek, hobisini meslek haline getirerek zaman içerisinde topladığı yüzlerce parçayı açtığı dükkanında sergiliyor.

3Şanlıurfada emekli öğretmen genç yaşında topladığı antika eşyaları açtığı dükkanda sergiliyor

Özbek, geçmişten bugüne kullanılan eski ev gereçleri, radyo, fotoğraf makinesi, saat, süs eşyaları ve kaset gibi birçok eşyadan oluşan koleksiyonuna gözü gibi bakıyor.

4Şanlıurfada emekli öğretmen genç yaşında topladığı antika eşyaları açtığı dükkanda sergiliyor

Emekli Fen Bilgisi Öğretmeni Abdussamet Özbek, AA muhabirine, 18 yaşında merak duyduğu antikacılığı sürdürdüğünü söyledi.

5Şanlıurfada emekli öğretmen genç yaşında topladığı antika eşyaları açtığı dükkanda sergiliyor

Özbek, emekli olduktan sonra eline bu fırsatın geçtiğini belirterek, "Dükkanda 150 yıllık eşyaya kadar var. Genelde beni tanıyanlar elindeki eski, kıymetli eşyaları getiriyor. Onları alarak değerlendiriyorum. Akla gelen her şey burada var. Yeter ki eski olsun. Bazen çok daha değerli eşyalar da elimize geçiyor." dedi.

6Şanlıurfada emekli öğretmen genç yaşında topladığı antika eşyaları açtığı dükkanda sergiliyor

Ayakta kaldığı sürece bu işi yapacağını aktaran Özbek, şunları kaydetti: "Her gün dükkana geldiğimde yeniden hayata merhaba diyorum. Hiç bıkmadan usanmadan gelen eşyaları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum.

7Şanlıurfada emekli öğretmen genç yaşında topladığı antika eşyaları açtığı dükkanda sergiliyor

Bu artık benim yaşam tarzım oldu. Dükkana gelmediğim gün içimde bir boşluk, eksiklik hissediyorum. Buraya gelince rahatlıyorum. Ayakta durduğum, gücüm kuvvetim olduğu sürece bu işi sürdüreceğim. Hiçbir maddi yönünü düşünmüyorum."

8Şanlıurfada emekli öğretmen genç yaşında topladığı antika eşyaları açtığı dükkanda sergiliyor

Farklı illerde görev yaptığı zaman farklı gördüğü eski eşyaları aldığını aktaran Özbek, "O zamanlar satıp kazanayım diye değil sadece eskiye, antikaya bir merakım vardı. Ondan sonra devamı gelmeye başladı.

9Şanlıurfada emekli öğretmen genç yaşında topladığı antika eşyaları açtığı dükkanda sergiliyor

Gençlere de tavsiye ediyorum. Bazı gençlerin koleksiyon merakı, ilgisi var. Boş zamanlarını eski eserlerle değerlendirmesini tavsiye ederim." diye konuştu.Özbek, antika eşyalara talebin arttığını sözlerine ekledi.