Şanlıurfa'da emekli öğretmen genç yaşında topladığı antika eşyaları açtığı dükkanda sergiliyor

Özbek, emekli olduktan sonra eline bu fırsatın geçtiğini belirterek, "Dükkanda 150 yıllık eşyaya kadar var. Genelde beni tanıyanlar elindeki eski, kıymetli eşyaları getiriyor. Onları alarak değerlendiriyorum. Akla gelen her şey burada var. Yeter ki eski olsun. Bazen çok daha değerli eşyalar da elimize geçiyor." dedi.