Şanlıurfa'da emekli öğretmen genç yaşında topladığı antika eşyaları açtığı dükkanda sergiliyor
Şanlıurfalı 75 yaşındaki emekli öğretmen Abdussamet Özbek, gençliğinde hobi olarak biriktirdiği eski eşyaları, antika dükkanında meraklılarıyla buluşturuyor. Özbek, 'Her gün dükkana geldiğimde yeniden hayata merhaba diyorum. Hiç bıkmadan usanmadan gelen eşyaları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Bu artık benim yaşam tarzım oldu. Dükkana gelmediğim gün içimde bir boşluk, eksiklik hissediyorum' dedi.
• 28 Ocak 2025 - 12:09 • Son Güncelleme:
• 28 Ocak 2025 - 12:09 • Son Güncelleme: