Samsun'da üniversite öğrencilerinin kivi hasadı! Mühendislik için önden hazırlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi tarafından özel yetiştirilen kiviler, Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencilerince arazi uygulaması kapsamında hasat edildi. OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Serdar, "Asıl amaç derstir. Kiviyi tanımak, kivi hasadında nelere dikkat edilmeli gibi bilgileri öğrencilerimizin uygulamalı olarak öğrenmesi çok güzel” dedi.
İHA
• 19 Kasım 2024 - 16:02 • Son Güncelleme:
İHA
• 19 Kasım 2024 - 16:02 • Son Güncelleme: