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Samsun'da herkes hayret ediyor! Bakanlık özel karar çıkardı: Daha önce böyle bir şey görmedim

Samsun’un İlkadım ilçesinde gören herkes şaşkınlıkla bakıyor. Yalı Cami’nin inşa edildiği 1894 yılından sonra büyümeye başladığı tahmin ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından özel karar çıkarıldı. Ağacı ilk kez gören Arzu Dikmen, 'Hayret verici bir durum. Daha önce böyle bir şey görmedim" diyerek şaşkınlığını ifade etti.

İHA
• 13 Mayıs 2025 - 16:42 • Son Güncelleme:
İHA
• 13 Mayıs 2025 - 16:42 • Son Güncelleme:
1Samsunda herkes hayret ediyor Bakanlık özel karar çıkardı: Daha önce böyle bir şey görmedim

Samsun’un İlkadım ilçesinde yer alan ve gövdesi yandıktan sonra dış kabuğu üzerinde hayata tutunan tescilli asırlık çınar ağacı, görenleri hayrete düşürüyor.

2Samsunda herkes hayret ediyor Bakanlık özel karar çıkardı: Daha önce böyle bir şey görmedim

Dışarıdan bakıldığında içi tamamen boş olan ve sadece dış kabukla ayakta kalan çınar ağacı, üst dallarındaki yeşilliklerle doğaya tutunmaya devam ediyor.

3Samsunda herkes hayret ediyor Bakanlık özel karar çıkardı: Daha önce böyle bir şey görmedim

Yalı Cami’nin inşa edildiği 1894 yılından sonra büyümeye başladığı tahmin edilen çınar ağacı, Buğday Pazarı mevkisinde vatandaşların dinlenme noktası haline gelmişti.

4Samsunda herkes hayret ediyor Bakanlık özel karar çıkardı: Daha önce böyle bir şey görmedim

Gövdesi bir süre önce yandığı öğrenilen ağaç, yalnızca dış kabuğu üzerinde ayakta kalmayı başardı.

5Samsunda herkes hayret ediyor Bakanlık özel karar çıkardı: Daha önce böyle bir şey görmedim

Ağacı ilk kez gören Arzu Dikmen, "Ağacın kurumuş gövdesi içimi burktu ama üst dallarının yeşil olduğunu görünce gözlerime inanamadım. Hayrat verici bir durum. Daha önce böyle bir şey görmedim" dedi.

6Samsunda herkes hayret ediyor Bakanlık özel karar çıkardı: Daha önce böyle bir şey görmedim

Bülent Petek adlı vatandaş ise ağacın bir dönem çok görkemli olduğunu ifade ederek, "Yandıktan sonra bu halini aldı.

7Samsunda herkes hayret ediyor Bakanlık özel karar çıkardı: Daha önce böyle bir şey görmedim

Şimdi hasta bir ağaç. Yıkılma riski var ama Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına alındı. Gerekli müdahale yapılırsa kurtarılabilir" diye konuştu.

8Samsunda herkes hayret ediyor Bakanlık özel karar çıkardı: Daha önce böyle bir şey görmedim

Asırlık ağacın eski yıllarda çok görkemli olduğunu ifade eden diğer çevre esnafı da gövdesi yanan çınarın yine de yeşil kalarak çevreye güzellik kattığını vurguladı.

9Samsunda herkes hayret ediyor Bakanlık özel karar çıkardı: Daha önce böyle bir şey görmedim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Samsun genelindeki 20 anıt ağaçtan biri olarak tescillenen çınar ağacı, 1985 yılında Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararıyla koruma altına alındı.

10Samsunda herkes hayret ediyor Bakanlık özel karar çıkardı: Daha önce böyle bir şey görmedim

Bakanlığın kayıtlarında, ağacın gövdesi yanmadan önceki görkemli haline dair fotoğraf ve bilgiler de yer alıyor.