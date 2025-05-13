Samsun'da herkes hayret ediyor! Bakanlık özel karar çıkardı: Daha önce böyle bir şey görmedim
Samsun’un İlkadım ilçesinde gören herkes şaşkınlıkla bakıyor. Yalı Cami’nin inşa edildiği 1894 yılından sonra büyümeye başladığı tahmin ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından özel karar çıkarıldı. Ağacı ilk kez gören Arzu Dikmen, 'Hayret verici bir durum. Daha önce böyle bir şey görmedim" diyerek şaşkınlığını ifade etti.
İHA
• 13 Mayıs 2025 - 16:42 • Son Güncelleme:
İHA
• 13 Mayıs 2025 - 16:42 • Son Güncelleme: