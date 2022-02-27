• 27 Şubat 2022 - 16:15 • Son Güncelleme:
Şampiyonluk yolunda bir transfer daha! 7 asist yapan defans...
Şampiyonluk yolunda ezeli rakiplerine büyük fark atan ve mutlu son için artık beklemeye geçen Trabzonspor, transferde de atağa kalktı. Bordo mavili kulüp bu sezon 7 asist yapan sağ beki renklerine bağlamak adına girişimlere başladı.
• 27 Şubat 2022 - 16:15 • Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir engeli daha aştı. Galibiyet golü ise Nijeryalı yıldızdan geldi.
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Trabzonspor'un Kayserispor'u 3-2 yendiği karşılaşmada rakip takımın sağ beki Onur Bulut performansıyla dikkat çekti. Kayserispor'un kaydettiği 2 golde de büyük pay sahibi olan Onur bu sezon takımı adına 7. asistini yaptı.
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Almanya doğumlu olan Onur Bulut, Trabzonlu bir ailenin çocuğu. Onur kendisiyle yapılan bir röportajda, "Babam Trabzon'dan 1974 yılında Almanya'ya gitmiş. O dönemden bu döneme kesintisiz orada. Annem de Trabzonlu ama Samsun'da çok akrabası var" ifadelerini kullanmıştı. Bu sezon Kayserispor'da 26 karşılaşmada forma giyen Onur, 1 gol attı, 7 de asist yaptı.