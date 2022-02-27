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TrabzonsporŞampiyonluk yolunda bir transfer daha! 7 asist yapan defans...
HaberlerTrabzonspor Haberleri Şampiyonluk yolunda bir transfer daha! 7 asist yapan defans...
• 27 Şubat 2022 - 16:15 • Son Güncelleme:

Şampiyonluk yolunda bir transfer daha! 7 asist yapan defans...

Şampiyonluk yolunda ezeli rakiplerine büyük fark atan ve mutlu son için artık beklemeye geçen Trabzonspor, transferde de atağa kalktı. Bordo mavili kulüp bu sezon 7 asist yapan sağ beki renklerine bağlamak adına girişimlere başladı.

• 27 Şubat 2022 - 16:15 • Son Güncelleme:
1Şampiyonluk yolunda bir transfer daha 7 asist yapan defans...
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Trabzonspor, Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir engeli daha aştı. Galibiyet golü ise Nijeryalı yıldızdan geldi.

2Şampiyonluk yolunda bir transfer daha 7 asist yapan defans...

Bordo-Mavililer'in galibiyet golünden sonra tribünlerde ağlayan bir taraftarın görüntüsü dikkat çekti.

3Şampiyonluk yolunda bir transfer daha 7 asist yapan defans...

83 yaşındaki Halit Aygün, kasket, kravat ve takım elbisesiyle geldiği maçtan sonra cebinden çıkardığı mendille gözyaşlarını sildi.

4Şampiyonluk yolunda bir transfer daha 7 asist yapan defans...
5Şampiyonluk yolunda bir transfer daha 7 asist yapan defans...

Bu görüntüler kısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı... Trabzonspor taraftarı bu görüntü sonrasında duygusal mesajlar paylaştı.

6Şampiyonluk yolunda bir transfer daha 7 asist yapan defans...

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme sosyal medya hesabından Halit Aygün ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

7Şampiyonluk yolunda bir transfer daha 7 asist yapan defans...

Nwakaeme instagram hikayesinde fanatik taraftarı Trabzon'daki ilk maça davet etti. Ona sarılıp formasını hediye edeceğini belirtti. Nijeryalı yıldız bu mesajıyla Trabzonspor taraftarlarını bir kez daha mest etti…

8Şampiyonluk yolunda bir transfer daha 7 asist yapan defans...

Trabzonspor'un Kayserispor'u 3-2 yendiği karşılaşmada rakip takımın sağ beki Onur Bulut performansıyla dikkat çekti. Kayserispor'un kaydettiği 2 golde de büyük pay sahibi olan Onur bu sezon takımı adına 7. asistini yaptı.

9Şampiyonluk yolunda bir transfer daha 7 asist yapan defans...

Akyazı'yı dolduran taraftarların beğenisi kazanan 27 yaşındaki Onur'un bir süredir Trabzonspor tarafından izlendiği öğrenildi.

10Şampiyonluk yolunda bir transfer daha 7 asist yapan defans...

Almanya doğumlu olan Onur Bulut, Trabzonlu bir ailenin çocuğu. Onur kendisiyle yapılan bir röportajda, "Babam Trabzon'dan 1974 yılında Almanya'ya gitmiş. O dönemden bu döneme kesintisiz orada. Annem de Trabzonlu ama Samsun'da çok akrabası var" ifadelerini kullanmıştı. Bu sezon Kayserispor'da 26 karşılaşmada forma giyen Onur, 1 gol attı, 7 de asist yaptı.

11Şampiyonluk yolunda bir transfer daha 7 asist yapan defans...

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