Şampiyonluk yolunda bir transfer daha! 7 asist yapan defans...

Almanya doğumlu olan Onur Bulut, Trabzonlu bir ailenin çocuğu. Onur kendisiyle yapılan bir röportajda, "Babam Trabzon'dan 1974 yılında Almanya'ya gitmiş. O dönemden bu döneme kesintisiz orada. Annem de Trabzonlu ama Samsun'da çok akrabası var" ifadelerini kullanmıştı. Bu sezon Kayserispor'da 26 karşılaşmada forma giyen Onur, 1 gol attı, 7 de asist yaptı.