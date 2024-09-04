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Gündem'Şampiyonlar ligi' yargılanıyor! Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakim karşısında! İlk ifade: 'İşsizim gelirim yok'
HaberlerGündem Haberleri 'Şampiyonlar ligi' yargılanıyor! Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakim karşısında! İlk ifade: 'İşsizim gelirim yok'

'Şampiyonlar ligi' yargılanıyor! Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakim karşısında! İlk ifade: 'İşsizim gelirim yok'

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına başlandı. Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Engin Polat savunmasında, “10 aydır yalan ve iftiradan dolayı ailemden ayrıyım. İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu” dedi.

• 04 Eylül 2024 - 10:17 • Son Güncelleme:
• 04 Eylül 2024 - 10:17 • Son Güncelleme:
1Şampiyonlar ligi yargılanıyor Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakim karşısında İlk ifade: İşsizim gelirim yok

Dilan Polat’ın “Şampiyonlar Ligi” adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler için de düğmeye basılmış ve çok sayıda fenomen hakkında dava açılmıştı. Polat çiftinin de aralarında bulunduğu fenomenler soruşturmasında bugün 28 sanığın yargılanmasına başlandı.

2Şampiyonlar ligi yargılanıyor Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakim karşısında İlk ifade: İşsizim gelirim yok

Tutuklu bulunan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün duruşma salonunda hazır edildi. Dilan Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz diğer sanıklar da duruşmaya katıldı.

3“İŞSİZİM GELİRİM YOK”

“İŞSİZİM GELİRİM YOK”

Kimlik tespiti sırasında söz verilen Engin Polat, “Lise mezunuyum. Şu an iş yapmıyorum, bir gelirim yok” dedi. Dilan Polat ise ortaokul mezunu olduğunu söyleyerek işsiz ve gelirinin olmadığını belirtti.

4“YÖNETTİĞİMİZ TÜM ŞİRKETLERİN KAZANÇLARI YASAL YOLLA ELDE EDİLMİŞTİR

“YÖNETTİĞİMİZ TÜM ŞİRKETLERİN KAZANÇLARI YASAL YOLLA ELDE EDİLMİŞTİR"

Duruşmada savunma yapması için söz verilen Engin Polat, “Aylardır bu günün gelmesini bekliyoruz. Yasadışı bahis iddiaları ilk önce sosyal medyada başladı. İlk başta ciddiye almamıştım lakin gözaltına alındım. Bu soruşturma evresinde kalıp kovuşturmaya geçmeyeceğini sanarken bugün kara para aklama suçlamasıyla karşınızdayım. İddianamede Kıbrıs'a yasadışı yollarla gittiğim iddia edilmektedir. Eşim ve baldızım ile kısa tatil amaçlı gittik. Derkan Başer ve Veysel Şahin'i tanımıyorum. İddianamede bahis organizasyonlarından aktarılan paranın soğuk cüzdan aracılığıyla yurtdışına çıkardığım iddiası var. Lakin bizim kazançlarımızın hepsi nihai aklama raporunda belirtilmişti. Soğuk cüzdanın ne olduğunu bilmiyorum, böyle bir hesabım olmadı. Türkiye'de güzellik sektöründe öncü firmayız. Hiçbir paravan şirketimiz yoktur. Ben ve ailemin yönettiği tüm şirketlerin kazançları yasal yolla elde edilmiş ticaretten varlıklardır” dedi.

5“HÜKÜMLÜLERİN DIŞARI ÇIKABİLMEK İÇİN SABUN YEDİKLERİNE BİLE ŞAHİT OLDUM”

“HÜKÜMLÜLERİN DIŞARI ÇIKABİLMEK İÇİN SABUN YEDİKLERİNE BİLE ŞAHİT OLDUM”

Polat savunmasının devamında, “Türkiye'nin konuştuğu bu davada tüm kriminal raporlar, teknik ve fiziki takipler, şirket adreslerimde ve evlerimizin bahçelerinde yapılan aramalarda bile delil bulunamazken iddianame tanık beyanlarıyla düzenlenmiştir. Çıkarı olarak kişiler tarafından organize edilerek bize kumpas kurulduğunu düşünüyorum. Tanıkların hepsi hükümlü. Bu kişiler medyada çıkan gizli tanığın beyanları üzerine kendilerince çıkarlar sağlamak için beyanda bulunmuşlardır. Cezaevinde kaldığım sürece hükümlülerin sadece dışarı çıkabilmek için sabun yediklerine bile şahit oldum. Bu tanıklar dışarı çıkmak için yalan ifade vermiş olabilir” ifadelerini kullandı.

6“İTİBARIMIZ VE HAYATLARIMIZ PARAMPARÇA OLDU”

“İTİBARIMIZ VE HAYATLARIMIZ PARAMPARÇA OLDU”

İddianamedeki suçlamaları kabul etmediğini kaydeden sanık Engin Polat, “Tanık anlatımlarını doğrulayan somut delil çıkmadı. Çünkü yalan ve iftiranın delili olmaz. Şirketlerimizin ve şubelerimizin tarafımıza verilmesini talep ediyorum. 10 aydır yalan ve iftiradan dolayı ailemden ayrıyım. İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu. ‘Allah düşmanın başına vermesin' dedikleri bu olsa gerek. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” dedi.

7Şampiyonlar ligi yargılanıyor Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakim karşısında İlk ifade: İşsizim gelirim yok

Mahkeme hakiminin eşi Dilan Polat'ın sosyal medyada yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptığı iddiasını sorması üzerine Engin Polat, “Yalan, hiçbir şekilde yapmaz” dedi. Duruşma tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

8Şampiyonlar ligi yargılanıyor Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakim karşısında İlk ifade: İşsizim gelirim yok

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanık Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

9NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

Dilan Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu tutuksuz diğer sanıklar da duruşmaya katıldı.

10Şampiyonlar ligi yargılanıyor Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakim karşısında İlk ifade: İşsizim gelirim yok

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

11Şampiyonlar ligi yargılanıyor Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakim karşısında İlk ifade: İşsizim gelirim yok

Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan ön inceleme raporunda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edilmişti.

12İDDİANAMEDEN

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat hakkında ’suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme’, ’suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ’Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlarından toplamda 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

13Şampiyonlar ligi yargılanıyor Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakim karşısında İlk ifade: İşsizim gelirim yok

Diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.

14Şampiyonlar ligi yargılanıyor Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakim karşısında İlk ifade: İşsizim gelirim yok

”Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından 40 yıl hapis istemiyle hakkında açılan dava kapsamında tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat tahliye edildi

15Şampiyonlar ligi yargılanıyor Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakim karşısında İlk ifade: İşsizim gelirim yok