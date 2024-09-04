'Şampiyonlar ligi' yargılanıyor! Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakim karşısında! İlk ifade: 'İşsizim gelirim yok'
Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına başlandı. Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Engin Polat savunmasında, “10 aydır yalan ve iftiradan dolayı ailemden ayrıyım. İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu” dedi.
• 04 Eylül 2024 - 10:17 • Son Güncelleme:
• 04 Eylül 2024 - 10:17 • Son Güncelleme: