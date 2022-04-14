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Şampiyonlar LigiŞampiyonlar Ligi Atletico Madrid-Manchester City maçında rezalet! Geceye damga vuran olay: Tünelde boğazına sarıldı... Tükürük ve saç seçme...
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid-Manchester City maçında rezalet! Geceye damga vuran olay: Tünelde boğazına sarıldı... Tükürük ve saç seçme...
• 14 Nisan 2022 - 10:12 • Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid-Manchester City maçında rezalet! Geceye damga vuran olay: Tünelde boğazına sarıldı... Tükürük ve saç seçme...

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Atletico Madrid ile Manchester City karşı karşıya geldi. Madrid'de oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde maçta çıkan olaylar ve sonrasında yaşananlar damga vurdu.

• 14 Nisan 2022 - 10:12 • Son Güncelleme:
1Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid-Manchester City maçında rezalet Geceye damga vuran olay: Tünelde boğazına sarıldı... Tükürük ve saç seçme...
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında oynanan Atletico Madrid-Manchester City maçında gerginlikler yaşandı.

290. DAKİKADA FİTİL ATEŞLENDİ

90. DAKİKADA FİTİL ATEŞLENDİ

Maçta 90. dakikaya girilirken Foden'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından saha karıştı.

3Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid-Manchester City maçında rezalet Geceye damga vuran olay: Tünelde boğazına sarıldı... Tükürük ve saç seçme...

Atletico'dan Savic, Phil Foden'ın sakatlık geçirmesinin ardından yanına giderek rakibini saha dışına doğru kaldırması büyük gerginliğe neden oldu

4Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid-Manchester City maçında rezalet Geceye damga vuran olay: Tünelde boğazına sarıldı... Tükürük ve saç seçme...

İki takım arasındaki kavga büyük güçlükle yatıştırıldı.

5BOĞAZINA SARILDI, SAÇINI ÇEKTİ

BOĞAZINA SARILDI, SAÇINI ÇEKTİ

Olaylarda Reinildo'nun Sterling'in boğazına sarıldığı görülürken Savic'in de rakibi Greaslih'in saçını çekmesi ekranlara yansıdı.

6Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid-Manchester City maçında rezalet Geceye damga vuran olay: Tünelde boğazına sarıldı... Tükürük ve saç seçme...

Hakem Ake ve Savic'e sarı kart gösterirken Felipe ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

7SIMONEDEN ALKIŞLI PROTESTO

SIMONE'DEN ALKIŞLI PROTESTO

Son anlarda Manchester Cityli oyuncuların yaşadığı üst üste sakatlıkların ardından Diego Simeone, alkışlarla durumu protesto ederken Wanda Metropolitano tribünleri de hocalarının hareketine uydu.

8KENDİ OYUNCUSUYLA TARIŞTI

KENDİ OYUNCUSUYLA TARIŞTI

Simeone, son anlarda kendi oyuncusu Savic ile tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan deneyimli teknik adam, saha içerisine kadar girince sarı kartla cezalandırıldı.

9TÜNELDE OLAYLAR

TÜNELDE OLAYLAR

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından da gerginlik devam ederken tünelde yine arbede yaşandı.

10Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid-Manchester City maçında rezalet Geceye damga vuran olay: Tünelde boğazına sarıldı... Tükürük ve saç seçme...

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Grealish'in soyunma odasına gittiği esnada Savic, İngiliz oyuncunun peşinden gelerek olay çıkardı. Duruma polis müdahale etti.

11RAKİPLERİNE TÜKÜRDÜ

RAKİPLERİNE TÜKÜRDÜ

Atletico Madrid oyuncusu Vrsaljko'nun, tünelde çıkan arbedede Manchester City oyuncularının üzerine tükürdüğüne dair görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

12GUARDIOLA: SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK

GUARDIOLA: SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK

Maç sonu açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, Atletico Madrid oyuncularının son dakikalardaki tutumu hakkında söylenecek hiçbir şey yok." dedi.

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SIMEONE: TARAFTARI ALKIŞLADIM

Atletico Madrid'in teknik direktörü Simeone ise "Alkışladım çünkü taraftarın büyük desteği vardı. Onlar takımı alkışlıyordu, ben de taraftarı alkışladım. Zaman geçirenlerle alakalı ise söyleyecek bir şeyim yok" şeklinde konuştu

14Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid-Manchester City maçında rezalet Geceye damga vuran olay: Tünelde boğazına sarıldı... Tükürük ve saç seçme...

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Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid-Manchester City maçında rezalet! Geceye damga vuran olay: Tünelde boğazına sarıldı... Tükürük ve saç seçme...

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