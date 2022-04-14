• 14 Nisan 2022 - 10:12 • Son Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid-Manchester City maçında rezalet! Geceye damga vuran olay: Tünelde boğazına sarıldı... Tükürük ve saç seçme...
UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Atletico Madrid ile Manchester City karşı karşıya geldi. Madrid'de oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde maçta çıkan olaylar ve sonrasında yaşananlar damga vurdu.
• 14 Nisan 2022 - 10:12 • Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında oynanan Atletico Madrid-Manchester City maçında gerginlikler yaşandı.
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Atletico'dan Savic, Phil Foden'ın sakatlık geçirmesinin ardından yanına giderek rakibini saha dışına doğru kaldırması büyük gerginliğe neden oldu
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