Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid-Manchester City maçında rezalet! Geceye damga vuran olay: Tünelde boğazına sarıldı... Tükürük ve saç seçme...

SIMEONE: TARAFTARI ALKIŞLADIM

Atletico Madrid'in teknik direktörü Simeone ise "Alkışladım çünkü taraftarın büyük desteği vardı. Onlar takımı alkışlıyordu, ben de taraftarı alkışladım. Zaman geçirenlerle alakalı ise söyleyecek bir şeyim yok" şeklinde konuştu