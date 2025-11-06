Sakarya’nın yeni gözdesi: Sapanca Gölü kıyısında dev proje başlıyor

2

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yapılan görüşmelerin ardından ihale sürecinin tamamlandığını belirterek, “Türkiye’nin göz bebeği olacak, yeşilin, doğanın, oksijenin teminatı projemizi tüm vatandaşlarımıza tanıtıyoruz. 7 Kasım Cuma günü saat 15.00’te Kırkpınar Fuar Alanı’nda düzenleyeceğimiz programda tüm hemşehrilerimizi aramızda görmek istiyoruz” dedi.