Sakarya’nın yeni gözdesi: Sapanca Gölü kıyısında dev proje başlıyor

Kaynak : Serhat YILMAZ/SAPANCA (Sakarya), (DHA)

Sapanca Gölü’nün eşsiz manzarası şimdi bambaşka bir projeyle buluşuyor. Doğayla iç içe yeni yaşam alanı, Sakarya’nın çehresini değiştirecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çevre projesine imza atıyor. Sapanca Gölü Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Projesi kapsamında göl çevresinde doğayla uyumlu, sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş 6 kilometrelik yeni bir yaşam alanı oluşturulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yapılan görüşmelerin ardından ihale sürecinin tamamlandığını belirterek, “Türkiye’nin göz bebeği olacak, yeşilin, doğanın, oksijenin teminatı projemizi tüm vatandaşlarımıza tanıtıyoruz. 7 Kasım Cuma günü saat 15.00’te Kırkpınar Fuar Alanı’nda düzenleyeceğimiz programda tüm hemşehrilerimizi aramızda görmek istiyoruz” dedi.

Alemdar, projenin Sakarya’nın sosyal dokusuna ve turizmine katkı sağlayacağını ifade ederek, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un desteğiyle hayata geçireceğimiz proje, vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçireceği, nefes alacağı bir tabiat alanı olacak” diye konuştu.

Proje kapsamında ilk etapta 6 kilometrelik bölüm vatandaşların kullanımına açılacak. Toplamda 26 kilometrelik göl çevresini kapsayacak proje tamamlandığında, bölgede 100 bin metrekarelik rekreasyon alanı, yürüyüş ve bisiklet yolları, oyun parkları ve dinlenme alanları yer alacak.