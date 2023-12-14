Sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içki belirtileri nelerdir, ne zaman başlar, sahte alkol neden öldürür?

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Sahte içkiler kokusundan ve tadından anlaşılıyor. Uzmanlar açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiğinin altını çizerken, içki şişelerindeki barkod ve etiketlerin önemli ipuçları olduğu belirtiliyor. GİB'in mobil uygulaması bondrollü ürün izleme sistemi de alkolün sahte olup olmadığının anlaşılmasını kolaylaştırıyor. Yapılması gereken şişe üzerindeki barkodu telefona okutmak.