Sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içki belirtileri nelerdir, ne zaman başlar, sahte alkol neden öldürür?
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, Hayrabolu ilçesinde bir evde yapılan aramada, 250 litre sahte içki ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu gelişmenin ardından yılbaşı öncesi vatandaşlar “Sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içki belirtileri nelerdir, ne zaman başlar, sahte alkol neden öldürür?” sorularına yanıt aranmaya başlandı.
• 14 Aralık 2023 - 15:25 • Son Güncelleme:
• 14 Aralık 2023 - 15:25 • Son Güncelleme: