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GündemSahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içki belirtileri nelerdir, ne zaman başlar, sahte alkol neden öldürür?
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Sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içki belirtileri nelerdir, ne zaman başlar, sahte alkol neden öldürür?

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, Hayrabolu ilçesinde bir evde yapılan aramada, 250 litre sahte içki ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu gelişmenin ardından yılbaşı öncesi vatandaşlar “Sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içki belirtileri nelerdir, ne zaman başlar, sahte alkol neden öldürür?” sorularına yanıt aranmaya başlandı.

• 14 Aralık 2023 - 15:25 • Son Güncelleme:
• 14 Aralık 2023 - 15:25 • Son Güncelleme:
1Sahte içki nasıl anlaşılır Sahte içki belirtileri nelerdir, ne zaman başlar, sahte alkol neden öldürür

Yılbaşına sayılı günler kala sahte alkole yönelik operasyonlar başladı. Sahte içkiden zehirlenmenin önüne geçmek için kolluk kuvvetleri operasyonlarını hızlandırdı. Peki, sahte içki zehirlenmesinin belirtileri neler? Sahte içki nasıl anlaşılır?

2Sahte alkol neden öldürür

Sahte alkol neden öldürür?

Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkol kullanılarak üretilen sahte içkiler, çeşitli sağlık sorunlarının yanı sıra ölümlere de neden oluyor.

3Sahte içki nasıl anlaşılır Sahte içki belirtileri nelerdir, ne zaman başlar, sahte alkol neden öldürür

Tarımsal ürünlerin damıtılmasıyla elde edilen etil alkol yerine kullanılan metil alkol; odun, kömür hatta doğalgaz damıtılarak oluşturuluyor ve kimya sanayisinde kullanılıyor.

4Sahte içki nasıl anlaşılır Sahte içki belirtileri nelerdir, ne zaman başlar, sahte alkol neden öldürür

Sahte içkilerde, metil alkolün yanı sıra farklı aroma ve boyalar da bulunuyor. Bu yolla rakı, votka, viski gibi içkilerin tadına yaklaştırılan sahte içkiler, damacana, pet şişe veya atık içki şişelerine konularak satılıyor.

5SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Sahte içkiler kokusundan ve tadından anlaşılıyor. Uzmanlar açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiğinin altını çizerken, içki şişelerindeki barkod ve etiketlerin önemli ipuçları olduğu belirtiliyor. GİB'in mobil uygulaması bondrollü ürün izleme sistemi de alkolün sahte olup olmadığının anlaşılmasını kolaylaştırıyor. Yapılması gereken şişe üzerindeki barkodu telefona okutmak.

6METİL ALKOL (SAHTE İÇKİ) ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR

METİL ALKOL (SAHTE İÇKİ) ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali olarak görülüyor. Sahte içki tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı ortaya çıkabiliyor.

7Sahte içki nasıl anlaşılır Sahte içki belirtileri nelerdir, ne zaman başlar, sahte alkol neden öldürür

Ayrıca beyinde yol açtığı hasarlar nedeniyle yürümede zorluk, hareket kabiliyetini kaybetme ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler de baş gösteriyor. Metil alkol zehirlenmesi ölümlerle de sonuçlanabiliyor.