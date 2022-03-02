Sağlığınıza sağlık katacak!1000 çeşit besin arasından seçildiler, her biri mucize...
Yiyeceklerin sağlığımız üzerinde ciddi etkileri bulunuyor. Araştırmalar sonucunda uzmanlar 1000 çeşit besin arasından vücudun en çok ihityaç duyduğu besinleri ortaya çıkardı. Vücudumuz gün içinde vitamin ve minerale ihtiyaç duyar. Bunları da yiyecekler aracılığıyla sağlarız. Bu noktada araştırma sonucunda çıkan besinler sizi çok şaşırtacak. İşte vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinler ve onların besin değerleri...
UZUN SAPLI BROKOLİ
22 kalori (100 g) Besin puanı: 62
Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerdendir.
ACI BİBER
324 kalori (100 g) Besin puanı: 62
Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengindir.
PUL BİBER
282 kalori (100 g) Besin puanı: 63
A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengindir.
PEMBE GREYFURT
42 kalori (100 g) Besin puanı: 64
Pembe greyfurtta, karotenoid ve likopen pigmentlerinin birikmesi nedeniyle dilimleri kırmızımsı bir renk alır.
KIRMIZI LAHANA
31 kalori (100 g) Besin puanı: 65
Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor.zımsı bir renk alır.
YEŞİL SOĞAN
27 kalori (100 g) Besin puanı: 65
Bakır, fosfor ve magnezyum bakımından zengin yeşil soğan aynı zamanda iyi bir K vitamin kaynağıdır.
SU TERESİ
11 kalori (100 g) Besin puanı: 68
Akar su boylarında yetişen bu bitki mineral eksikliğini gidermede kullanılır.
KEREVİZ KURUSU
319 kalori (100 g) Besin puanı: 68
Kurutulup yaprak haline getirilmiş kereviz, lezzetlendirici olarak kullanılır. Önemli bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağıdır.
MANDALİNA
53 kalori (100 g) Besin puanı: 67
Turunçgillerden şeker içeriği yüksek bu meyve, karotenoid ve A vitamin bakımından zengindir.
BEZELYE
77 kalori (100 g) Besin puanı: 67
Bezelyede çok mitarda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve lif vardır.