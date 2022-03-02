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    SağlıkSağlığınıza sağlık katacak!1000 çeşit besin arasından seçildiler, her biri mucize...
    HaberlerSağlık Haberleri Sağlığınıza sağlık katacak!1000 çeşit besin arasından seçildiler, her biri mucize...
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    Sağlığınıza sağlık katacak!1000 çeşit besin arasından seçildiler, her biri mucize...

    Yiyeceklerin sağlığımız üzerinde ciddi etkileri bulunuyor. Araştırmalar sonucunda uzmanlar 1000 çeşit besin arasından vücudun en çok ihityaç duyduğu besinleri ortaya çıkardı. Vücudumuz gün içinde vitamin ve minerale ihtiyaç duyar. Bunları da yiyecekler aracılığıyla sağlarız. Bu noktada araştırma sonucunda çıkan besinler sizi çok şaşırtacak. İşte vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinler ve onların besin değerleri...

    • 02 Mart 2022 - 17:10 • Son Güncelleme:
    • 02 Mart 2022 - 17:10 • Son Güncelleme:
    1UZUN SAPLI BROKOLİ

    UZUN SAPLI BROKOLİ

    22 kalori (100 g) Besin puanı: 62

    Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerdendir.

    2ACI BİBER

    ACI BİBER

    324 kalori (100 g) Besin puanı: 62

    Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengindir.

    3PUL BİBER

    PUL BİBER

    282 kalori (100 g) Besin puanı: 63

    A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengindir.

    4PEMBE GREYFURT

    PEMBE GREYFURT

    42 kalori (100 g) Besin puanı: 64

    Pembe greyfurtta, karotenoid ve likopen pigmentlerinin birikmesi nedeniyle dilimleri kırmızımsı bir renk alır.

    5KIRMIZI LAHANA

    KIRMIZI LAHANA

    31 kalori (100 g) Besin puanı: 65

    Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor.zımsı bir renk alır.

    6YEŞİL SOĞAN

    YEŞİL SOĞAN

    27 kalori (100 g) Besin puanı: 65

    Bakır, fosfor ve magnezyum bakımından zengin yeşil soğan aynı zamanda iyi bir K vitamin kaynağıdır.

    7SU TERESİ

    SU TERESİ

    11 kalori (100 g) Besin puanı: 68

    Akar su boylarında yetişen bu bitki mineral eksikliğini gidermede kullanılır.

    8KEREVİZ KURUSU

    KEREVİZ KURUSU

    319 kalori (100 g) Besin puanı: 68

    Kurutulup yaprak haline getirilmiş kereviz, lezzetlendirici olarak kullanılır. Önemli bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağıdır.

    9MANDALİNA

    MANDALİNA

    53 kalori (100 g) Besin puanı: 67

    Turunçgillerden şeker içeriği yüksek bu meyve, karotenoid ve A vitamin bakımından zengindir.

    10BEZELYE

    BEZELYE

    77 kalori (100 g) Besin puanı: 67

    Bezelyede çok mitarda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve lif vardır.

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