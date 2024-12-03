Safranbolulu 46 yıllık kilit ustası UNESCO ödülünün gurunu yaşıyor

UNESCO tescilli kilit ustası ünvanına sahip olduğunu belirten Özdemir, “Restorasyonlar yaparken ecdadımızın yaptığı kapı dekorları, yani kapının üzerinde nasıl bir metal varsa en iyisini yapmaya çalıştık. Yani soğuk, sert, zor demedik. Yani zoru kabullendik, başarılı olduk ki herhalde birileri gördü ve Cumhurbaşkanımız tarafından da böyle bir ödüle layık olduk” diye konuştu.