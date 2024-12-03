Safranbolulu 46 yıllık kilit ustası UNESCO ödülünün gurunu yaşıyor
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde 46 yıldır kilit ustalığı yapan Hüseyin Şahin Özdemir, 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan almanın mutluluğunu yaşadı. Özdemir, “Bu duygu tarif edilemez bir duygu. Her ne kadar yaptığımız iş zor olsa da böyle ödüller bizi rahatlatıyor” dedi.
İHA
• 03 Aralık 2024 - 16:36 • Son Güncelleme:
İHA
• 03 Aralık 2024 - 16:36 • Son Güncelleme: