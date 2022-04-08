Şafak Sezer villasını satılığa çıkardı! İki yıldır alıcı bekliyor...
Şimdilerde 'İbo Show' programıyla ekranlara gelen Şafak Sezer, Hadımköy'deki 25 milyon değerindeki villasını satışa çıkardı. Yaklaşık iki yıldır alıcı bekleyen Sezer, evi neden satamadığını açıkladı.
Geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş saatlerce kapanan yollarda kalarak zor anlar yaşamıştı. Yolda kalanlardan biri olan komedyen Şafak Sezer de yaşadıklarını anlatmıştı.
YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MAHSUR KALMIŞTI
Ünlü isim, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" demişti.
"KENDİMİ HASTANEYE ATACAĞIM"
İlerleyen saatlerde bir açıklama daha yapan Sezer, “Sabah bir televizyon programına katılmıştım. Ulaştırmadaki arkadaşlarımız bırakıyor bizi. O arkadaşım ve ben hala yoldayız. Hala bir yol arıyoruz. İstanbul’un genelinde değil ama Hadımköy tarafında tamamen her yer kilit, hiçbir yerden araba çıkmıyor. Eve gidemiyorum. 21 saattir yoldayım ben. 21 saattir evime gidemiyorum. Ben kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum” ifadelerini kullanmıştı.
'Kolpaçino' serisinin yıldızı bu kez de ultra lüks villasıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, İstanbul'daki 3 katlı, havuzlu içinde disko olan villasını 25 milyon TL'ye satılığa çıkardı. Ancak rolü yüzünden villaya alıcı bulamadığını söyledi. Hürriyet'in haberine göre; 51 yaşındaki Şafak Sezer, 'Kolpaçino' filminde hayat verdiği, emlak işleriyle ilgilenen 'Özgür' karakteri nedeniyle evini satamadığını açıkladı.
BİR TÜRLÜ SATAMIYOR
Hadımköy'de 25 milyon değerindeki villasını satılığa çıkaran Sezer, "Evi yaklaşık 1.5 - 2 yıldır satılığa çıkardım fakat rol aldığım filmdeki emlakçı karakterimden dolayı ciddiye almıyorlar beni. 'Özgür abi evi filmcilere kiraya vermiş' deyip makara yapıyorlar. Beni tanımayan birinin gelip alması lazım, yurtdışından müşteri bekliyorum" dedi.
VİLLADA YOK YOK!
Öte yandan Sezer'in İstanbul Hadımköy'de bulunan ultra lüks villasında yok yok! 850 metrekare alan üzerine inşa edilen villanın kullanım alanı 750 metrekare. 7 oda ve 2 salonu olan evde asansör ve yüzme havuzu var.