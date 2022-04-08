Şafak Sezer villasını satılığa çıkardı! İki yıldır alıcı bekliyor...

"KENDİMİ HASTANEYE ATACAĞIM"

İlerleyen saatlerde bir açıklama daha yapan Sezer, “Sabah bir televizyon programına katılmıştım. Ulaştırmadaki arkadaşlarımız bırakıyor bizi. O arkadaşım ve ben hala yoldayız. Hala bir yol arıyoruz. İstanbul’un genelinde değil ama Hadımköy tarafında tamamen her yer kilit, hiçbir yerden araba çıkmıyor. Eve gidemiyorum. 21 saattir yoldayım ben. 21 saattir evime gidemiyorum. Ben kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum” ifadelerini kullanmıştı.