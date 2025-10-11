Sadece Gazipaşa'da yetişiyor! Tarlada 60 TL! Coğrafi işaretli olarak tescillendi

2

Kaymakam Korkutata, Gazipaşa çekirdeksiz narının ilçeye özgü değerli bir ürün olduğunu vurgulayarak, "İlçemizin adıyla anılan Gazipaşa çekirdeksiz narı, kendine has aroması ve çekirdeksiz yapısıyla bölge tarımının gözdesi olmaya devam ediyor. Üreticimizin emeği bu ürünün marka değerini artırıyor. Hasat dönemlerinde elde edilen ekonomik katkı sadece üreticimize değil, ilçemizin tarımsal kalkınmasına da güç katıyor. Bu değeri yaşatmak ve daha ileriye taşımak hepimizin görevi" dedi.