Sadece bir ilimizde yüzde 80! Türkiye kururken orası doldu taşıyor

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Bayburt Barajı'nın doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığını ifade eden vatandaşlar, "Burası Bayburt Baraj Gölü, bu göl Kars'ın içme suyunu karşılıyor. Son yağan yağmurlardan dolayı da gölün debisi yüzde 80'e ulaştı. Bu durumu mutlulukla karşılıyoruz. Çünkü su sıkıntısını fazla çekmeyeceğiz. Diğer bölgelerde kuraklıktan dolayı su sıkıntısı yaşanırken, Kars'ımızda böyle bir şey yok bu da güzel bir şey" dedi.