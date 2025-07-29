Sadece bir ilimizde yüzde 80! Türkiye kururken orası doldu taşıyor
Kars'ın içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Bayburt Barajı, son yağışların ardından doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Bu gelişme, özellikle yaz aylarında yaşanan kuraklık endişelerini gidererek Karslılara rahat nefes aldırdı.
Kars'ta, Bozkuş Deresi üzerinde, sulama ve içme suyu amacıyla 1995-2003 yılları arasında inşa edilen ve Selim ilçesi Bayburt köyü sınırlarında bulunan ve adını da köyden alan Bayburt Barajı, 5 bin 237 hektarlık bir alana sulama hizmeti verirken, Kars'ında içme suyunu karşılıyor.
Dönemin AK Partili Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş tarafından DSİ'ye yaptırılan Bayburt Barajı, son haftalarda etkili olan sağanak yağışlarla adeta hayat buldu. Ulaşılan yüzde 80 doluluk oranı, sadece içme suyu ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki tarımsal faaliyetler için de büyük güvence oluşturuyor.
Bayburt Barajı'nın doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığını ifade eden vatandaşlar, "Burası Bayburt Baraj Gölü, bu göl Kars'ın içme suyunu karşılıyor. Son yağan yağmurlardan dolayı da gölün debisi yüzde 80'e ulaştı. Bu durumu mutlulukla karşılıyoruz. Çünkü su sıkıntısını fazla çekmeyeceğiz. Diğer bölgelerde kuraklıktan dolayı su sıkıntısı yaşanırken, Kars'ımızda böyle bir şey yok bu da güzel bir şey" dedi.
Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinde düşüş görülen Bayburt Barajı, özellikle son haftalardaki etkili yağışlar sayesinde hızla doldu. Yüzde 80'lik doluluk oranı, sulu tarım yapan çiftçilerin yüzünü güldürürken, Kars'ın içme suyu ihtiyacının karşılanması açısından da büyük bir güvence oluşturuyor.
Öte yandan, barajdaki mevcut su seviyesinin Kars ve çevresinin önümüzdeki süreçteki su ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek düzeyde olduğu kaydedildi. Bu gelişme, tarımsal faaliyetlerin kesintisiz devamı ve muhtemel bir su sıkıntısının önüne geçilmesi adına büyük önem taşıyor.