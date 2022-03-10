• 10 Mart 2022 - 12:47 • Son Güncelleme:
Sadakatsiz'in 52. bölüm fragmanı yayılandı! Derin,Volkan ve Asya'yı yarı çıplak yakalıyor...
Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinin 52. bölümünün fragmanı sosyal medyayı salladı. Sadakatsiz'in merakla beklenen 52. bölüm fragmanında, Asya ve Volkan arasındaki yakınlaşma dikkat çekti. Derin, Asya'yı Volkan'ın gömleğini çıkarırken yakalayınca şoke oldu. Peki tüm bu olanlar Asya'nın planının bir parçası mı?
• 10 Mart 2022 - 12:47 • Son Güncelleme:
1
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı sosyal medyada viral oldu. Asya ve Volkan'ı yarı çıplak yakalayan Derin'in donup kaldığı anlar defalarca paylaşıldı.
3
4
6