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MagazinSadakatsiz'in 52. bölüm fragmanı yayılandı! Derin,Volkan ve Asya'yı yarı çıplak yakalıyor...
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• 10 Mart 2022 - 12:47 • Son Güncelleme:

Sadakatsiz'in 52. bölüm fragmanı yayılandı! Derin,Volkan ve Asya'yı yarı çıplak yakalıyor...

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinin 52. bölümünün fragmanı sosyal medyayı salladı. Sadakatsiz'in merakla beklenen 52. bölüm fragmanında, Asya ve Volkan arasındaki yakınlaşma dikkat çekti. Derin, Asya'yı Volkan'ın gömleğini çıkarırken yakalayınca şoke oldu. Peki tüm bu olanlar Asya'nın planının bir parçası mı?

• 10 Mart 2022 - 12:47 • Son Güncelleme:
1Sadakatsizin 52. bölüm fragmanı yayılandı Derin,Volkan ve Asyayı yarı çıplak yakalıyor...
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı sosyal medyada viral oldu. Asya ve Volkan'ı yarı çıplak yakalayan Derin'in donup kaldığı anlar defalarca paylaşıldı.

2Sadakatsizin 52. bölüm fragmanı yayılandı Derin,Volkan ve Asyayı yarı çıplak yakalıyor...

Sadakatsiz, 52. bölümüyle 16 Mart Çarşamba akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak. Yeni bölümde ise herkes şaşkına çeviren bir olay yaşanıyor. Asya, eski eşi Volkan'ı eve çağırarak yakın davranmaya başlıyor.

3Sadakatsizin 52. bölüm fragmanı yayılandı Derin,Volkan ve Asyayı yarı çıplak yakalıyor...

Asya'nın Volkan'ı eve davet ettikten sonra gömleğini çıkarmasına yardım etmesi kafaları karıştırıyor.

4Sadakatsizin 52. bölüm fragmanı yayılandı Derin,Volkan ve Asyayı yarı çıplak yakalıyor...

Tüm bunlar yaşanırken eve gelen Derin'in olanları görmesi ise merak uyandırdı. Geçen bölümde intikam yemini eden Asya'nın tüm bu olanları planlama ihtimali çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

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İŞTE O FRAGMAN...

6SON BÖLÜMDE NELER OLDU

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya'nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür. Asya'nın aklına soktuğu şüphe Derin'i Volkan ile yüzleşmeye iterken Gönül, Asya'nın gidişine engel olmaya yine de kararlıdır.

7Sadakatsizin 52. bölüm fragmanı yayılandı Derin,Volkan ve Asyayı yarı çıplak yakalıyor...

Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk, Nil ile mutlu olabileceği bir çare arar.

8Sadakatsizin 52. bölüm fragmanı yayılandı Derin,Volkan ve Asyayı yarı çıplak yakalıyor...

Derin'in tavrı Ali'yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir.

9Sadakatsizin 52. bölüm fragmanı yayılandı Derin,Volkan ve Asyayı yarı çıplak yakalıyor...

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