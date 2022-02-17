Sadakatsiz'de Volkan ve Asya neden bir araya geliyor? Haluk'un ölümü dengeleri değiştirdi...
Kanal D'nin merakla beklenen dizisi 'Sadakatsiz', dün 49'uncu bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde; Haluk Güçlü'nün ölümü bütün dengeleri değiştirirken; Gönül'ün yaptığı intikam planı ve Asya'nın Volkan'a ziyarete gitmesi dikkat çekti. Asya'nın planı merak edilirken, Haluk'un ölümü sonrası hayatı değişen Volkan sosyal medyada gündem oldu.
Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı 'Sadakatsiz', bu hafta 49'uncu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölüme; Aras'la tartıştıktan sonra kalp krizi geçiren Haluk Güçlü ve onun ölümüyle değişen dengeler damga vurdu. Gönül'ün planıyla şirketin başına geçen Volkan'a diziyi izleyenlerden yorum yağdı.
VOLKAN'IN TEHDİT MESAJI
Bu sırada Derin'i Onur'la görüp kıskanan Volkan, onun hayatına müdahale ederken bir yandan da Asya'yı huzursuz etti. Aras'ın yardım etmek için evini aldığını öğrenince deliye dönen Volkan, Asya ve Aras'ın satın almayı düşündükleri villanın duvarına tehdit mesajı yazdı.
ASYA'DAN ŞAŞIRTAN ÇIKIŞ
O mesajı Volkan'ın yazdığını anlayan Asya ise onun evine gidip hesap sordu. Volkan'ın kendisini her fırsatta pişman ettiğini yüzüne vuran Asya, kendi resmini görünce daha da sinirlendi. Fotoğrafı yere atıp kıran doktor, onu hayatında istemediğini ve Aras'la çok mutlu olacağını söyledi.
Aras'tan evini geri almak için Haluk'tan borç isteyen Volkan, istediğini alamayınca bankadaki tüm parasını çekti. Aras'ın karşısına dikilen ve ona evin parasını veren Volkan, annesini 35 yıl boyunca saklayan kişinin Haluk Bey olduğunu söyledi. Deliye dönen Aras, annesinden bunun doğruluğunu öğrenince olanlar oldu.
HALUK'UN KALBİ DAYANMADI
Öfkesini kontrol edemeyen Aras, Haluk Güçlü'nün karşısına dikildi ve ondan hesap sordu. Duydukları karşısında kalbi zayıf düşen Haluk, ona kötü olduğunu söyleyerek tuvalete gitti. O arada içeri giren Asya, Haluk Bey'i sorsa da cevap alamadı. Sonrasında Aras'la birlikte holdingten ayrıldı.
Selçuk ve Nil yemeğe geleceği için bir an evvel evine gitmek isteyen Haluk, kalbine yenik düştü ve ofisinde hayatını kaybetti. Durumu sonradan fark eden sekreteri ise Gönül Hanım arayınca patronunu buldu. Hastaneye kaldırılan Haluk Güçlü, kurtarılamadı. Böylece iki sezondur dizide rol alan Burak Sergen, yapıma veda etti.
ARAS VE ASYA'YA ŞOK SUÇLAMA
Haluk'un kaybıyla dağılan Gönül ve Derin, Aras ile Asya'nın ofise gittiğini öğrenince deliye döndü. Hastaneye gelen Asya'yı suçlayan Gönül, Aras'ı bitireceğini üzerine basa basa söyledi. Babasının kaybetmenin acısını yaşayan Selçuk ise Aras'tan hesap sordu. Onu karşısına çıkmaması konusunda da uyardı.
TEKİRDAĞ'DAN GİDECEKLER Mİ?
Her şeye rağmen oğlunu alarak Haluk Bey'in cenazesine giden Asya, Derin'in suçlamalarıyla karşı karşıya kalınca orayı terk etti. Aras'ı arayan ve durumu çözmeleri gerektiğini söyleyen Asya, sevgilisinin teklifiyle şaşırdı. Yaşadıklarından yorulan Aras, evleneceği kadına; Ali'yi de alıp Tekirdağ'ı terk etmeyi teklif etti.
GÖNÜL'DEN İNTİKAM İTTİFAKI
Haluk Güçlü'nün cenazesi sonrası Volkan'a konuşan Gönül ise artık düşmanlarının ortak olduğunu ve birlikte hareket edeceklerini söyledi. Haluk'un tüm mal varlığının yönetecek kişinin Volkan'ın ta kendisi olacağını söyleyen Gönül, Asya'nın da Aras'ı kaybetmesi gerektiğini belirtti. Hatta Ali için de velayet davası açmasını tembihledi.
ASYA'DAN VOLKAN'A ZİYARET
Ardından yaşanan zaman atlamasıyla Volkan'ın, Haluk Güçlü'nün koltuğunda olduğunu gördüğümüz son sahnede; Asya'nın onu odasında beklemesi izleyenleri şoke etti. İkilinin bir planı olduğunu düşünenler bazı tahminlerde bulunurken; tüm bu yaşananlara sosyal medyadan yorum yağdı.
İşte o yorumlardan bazıları...
"Haluk Güçlü'nün ölmesine ben bile üzüldüm", "Volkan en kötüyken en iyi oldu", "Haluk ölünce Volkan yine Derin'e kaldı", "Asya'yı suçlamak ne alaka anlamadım?", "Gönül Güçlü, Volkan'ı kanatları altına aldı", "Volkan ve Asya ne yapmaya çalışıyor?" ,"Gönül 'Güçlü' kalamıyor", "Volkan ve Asya başından beri plan yapmışlar", "Yine dört ayak üstüne düştün Volkan"
Bahar Gencer/Milliyet