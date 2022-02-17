Sadakatsiz'de Volkan ve Asya neden bir araya geliyor? Haluk'un ölümü dengeleri değiştirdi...

İşte o yorumlardan bazıları...

"Haluk Güçlü'nün ölmesine ben bile üzüldüm", "Volkan en kötüyken en iyi oldu", "Haluk ölünce Volkan yine Derin'e kaldı", "Asya'yı suçlamak ne alaka anlamadım?", "Gönül Güçlü, Volkan'ı kanatları altına aldı", "Volkan ve Asya ne yapmaya çalışıyor?" ,"Gönül 'Güçlü' kalamıyor", "Volkan ve Asya başından beri plan yapmışlar", "Yine dört ayak üstüne düştün Volkan"



Bahar Gencer/Milliyet