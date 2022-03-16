Rusya'ya karşı ünlüler cepheye akkın etti! Ukraynalı aktör ölmeden hemen önce çelik yeleğini ‘kahramanca’ çocuğa verdi...

Ukrayna’daki yaşanan toplu seferberliğe toplumun her kesiminden destek verenler oluyor. Şehirleri kuşatan Rusya askerleriyle çarpışan siviller arasında bir oyun yazarı, bir milletvekili, bir rock şarkıcısı ve bir televizyon sunucusu da var ki Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de birkaç yıl öncesine kadar oyunculuk ve komedyenlik kariyeriyle tanındığını düşünürsek, bu çok da şaşırtıcı bir durum değil.