Rusya, Ukrayna'daki Kızılhaç binasına saldırdı! 70 kişinin kaçırıldığı iddia edildi

70 KİŞİ ZORLA RUSYA'YA KAÇIRILDI

Mariupol’de hâlâ 160 bin sivilin mahsur kaldığı tahmin edilirken Kızılhaç binasına yapılan saldırının da tam Rusya ve Ukrayna yardım dağıtımları ve sivillerin şehri terk etmesi için yapılan anlaşmalardan sonra gelmesi dikkat çekti. Şehirdeki yıkım bir yana, Mariupol yetkilileri Rus birliklerinin doğum hastanesinden aralarında kadınların ve sağlık görevlilerinin de olduğu 70 kişiyi zorla Rusya’ya kaçırdıklarını iddia etti. 24 Şubat’ta başlayan savaştan önce 400 bin kişilik bir nüfusu olan ve artık bir hayalet şehre dönüşen Mariupol’de 20 binden fazla insanın zorla Rusya’ya götürüldüğü iddiaları gündemden düşmeden bu kez de doğum hastanesinden 70 kişinin kaçırıldığı bilgisi verildi.