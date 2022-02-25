Ruslardan Halil Umut Meler'e yaylım ateşi! "Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil."
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Real Betis ile Zenit karşı karşıya geldi. 0-0 berabere biten mücadelede düdük çalan Halil Umut Meler'in VAR'dan iptal ettiği goller Rusların tepkisini çekerken, Betis'in 16'ya kalması ise İspanyolları sevince boğdu.
Estadio Benito Villamarín'de oynanan ve Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede iki ekipte aradığı golü bulamayınca ilk maçı deplasmanda kazanan Real Betis turu geçti. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Arda Kardeşler yaptı.
Kommersant.ru ise Zenitli futbolcuların Halil Umut Meler'in VAR işaretinden bile sevinmeye devam ettiğini, golden emin olduklarını fakat iptal kararı sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. Haberde "VAR, Dmitry Chistyakov'un attığı golde Erokhin'in faul yaptığını iddia ederek adeta kuralları çiğnedi." ifadeleri yer aldı.
Tass'ta yer alan haberde Halil Umut Meler'in golde yapılan faulü kaçırdığını fakat VAR sayesinde uyarıldığını ifade etti. Haberde "İkinci yarının ilk dakikalarında Zenit'in golünü iptal eden Halil Umut Meler, son dakikada atılan golde yapılan faulü kaçırdı ama VAR onu yardı. Sonunda gol iptal edildi ve Zenit, Avrupa'ya veda etti." denildi.
Marca'da ise son dakika VAR kontrolüyle iptal edilen golün ardından Real Betis cephesinde büyük bir sevinç yaşandığı okuyuculara aktarıldı. Haberde "Son dakikada Zenit'in attığı gol sonrası Betis tribünleri adeta yıkıdlı ama VAR golü iptal edince 44 bin Betis taraftarı sevinç çığlıkları attı." ifadeleri yer aldı.