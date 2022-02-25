Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
UEFA Avrupa LigiRuslardan Halil Umut Meler'e yaylım ateşi! "Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil."
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Ruslardan Halil Umut Meler'e yaylım ateşi! "Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil."
• 25 Şubat 2022 - 10:48 • Son Güncelleme:

Ruslardan Halil Umut Meler'e yaylım ateşi! "Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil."

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Real Betis ile Zenit karşı karşıya geldi. 0-0 berabere biten mücadelede düdük çalan Halil Umut Meler'in VAR'dan iptal ettiği goller Rusların tepkisini çekerken, Betis'in 16'ya kalması ise İspanyolları sevince boğdu.

• 25 Şubat 2022 - 10:48 • Son Güncelleme:
1Ruslardan Halil Umut Melere yaylım ateşi Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil.
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Zenit, Real Betsi'e konuk oldu. Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşma büyük tartışmalara yol açarken 2 gol kararı iptal edildi. Rusya'dan Halil Umut Meler'e tepki yağdı. İşte detaylar...

2Ruslardan Halil Umut Melere yaylım ateşi Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil.

Estadio Benito Villamarín'de oynanan ve Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede iki ekipte aradığı golü bulamayınca ilk maçı deplasmanda kazanan Real Betis turu geçti. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Arda Kardeşler yaptı.

3Ruslardan Halil Umut Melere yaylım ateşi Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda İspanyol ekip Real Betis ile Rus temsilcisi Zenit karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Real Betis, sahasında da Zenit ile golsüz berabere kalarak turu atladı. Kritik mücadelede Zenit'in attığı 2 gol VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

4Ruslardan Halil Umut Melere yaylım ateşi Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil.

İspanyol temsilcisi Real Betis, rakibi Zenit'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı. Maçın ardından özellikle Rus basınında Halil Umut Meler içni dikkat çekici ifadeler yer aldı.

5Ruslardan Halil Umut Melere yaylım ateşi Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil.

Gazeta.ru'da yer alan haberdeki Halil Umut Meler ifadeleri dikkatlerden kaçmadı. Spartak Moskova'nın eski başkanı Andrey Chervichenko, Zemit'in son dakikalarda iptal edilen golü hakkında "Türk hakem değil de başka biri olsa komplo aranabilirdi. Bakıldığında iptal kararı yanlış gibi durmuyor." dedi.

6Ruslardan Halil Umut Melere yaylım ateşi Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil.

Fontanka'da yer alan haberde ise şu ifadeler yer aldı; "Göründüğü üzere Zenit tertemiz bir gol attı. Türk hakem Halil Umut Meler beklenmedik bir şekilde pozisyonu VAR'da izleyeceğini belirtti ve ardından golü iptal etti."

7Ruslardan Halil Umut Melere yaylım ateşi Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil.

Sports.ru ise pozisyonun çok ince olduğunu ve normalde görünemeyecek bir pozisyonda hakemin VAR'a danıştığını ifade etti. Haberde, "Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil. Halil Umut Meler pozisyonun tekrarını izledi ve golü iptal etti." denildi.

8Ruslardan Halil Umut Melere yaylım ateşi Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil.

Kommersant.ru ise Zenitli futbolcuların Halil Umut Meler'in VAR işaretinden bile sevinmeye devam ettiğini, golden emin olduklarını fakat iptal kararı sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. Haberde "VAR, Dmitry Chistyakov'un attığı golde Erokhin'in faul yaptığını iddia ederek adeta kuralları çiğnedi." ifadeleri yer aldı.

9Ruslardan Halil Umut Melere yaylım ateşi Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil.

Gazeta.ru son dakikada atılan golğn VAR incelemesine takılmasını öne çıkardı. Haberde "Dmitry Chistyakov golü attı ama maçın Türk başhakemi VAr ile temasa geçtiğinde golün iptal olacağı sinyallerini verdi. Ve sonunda Zenit'in golü iptal edildi." denildi.

10Ruslardan Halil Umut Melere yaylım ateşi Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil.

Tass'ta yer alan haberde Halil Umut Meler'in golde yapılan faulü kaçırdığını fakat VAR sayesinde uyarıldığını ifade etti. Haberde "İkinci yarının ilk dakikalarında Zenit'in golünü iptal eden Halil Umut Meler, son dakikada atılan golde yapılan faulü kaçırdı ama VAR onu yardı. Sonunda gol iptal edildi ve Zenit, Avrupa'ya veda etti." denildi.

11Ruslardan Halil Umut Melere yaylım ateşi Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil.

İspanyol basını da son dakikalarda iptal edilen gol sayesinde Betis'in turu geçtiğini ve rahat bir nefes aldığını ifade etti. AS'ta yer alan haberde "VAR 90. dakikada Rus ekibinin golünü iptal etti. Real Betis bu kararla derin bir nefes aldı." ifadeleri kullanıldı.

12Ruslardan Halil Umut Melere yaylım ateşi Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil.

Marca'da ise son dakika VAR kontrolüyle iptal edilen golün ardından Real Betis cephesinde büyük bir sevinç yaşandığı okuyuculara aktarıldı. Haberde "Son dakikada Zenit'in attığı gol sonrası Betis tribünleri adeta yıkıdlı ama VAR golü iptal edince 44 bin Betis taraftarı sevinç çığlıkları attı." ifadeleri yer aldı.

13Ruslardan Halil Umut Melere yaylım ateşi Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil.

Mundo Deportivo ise hakemin son dakikada verdiği gol iptali kararı sonrası Real Betis cephesini rahatlattığını belirtti. Haberde "Hakem Erokhin'in hareketini yakaladı. Bu karar Betis'in rahatlamasına sebep oldu." denildi.

14Ruslardan Halil Umut Melere yaylım ateşi Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil.

EN YÜKSEK ORANLARIN ADRESİ misli.com! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Torrent kadro dışı bıraktı Sensibile ona yeni takım bakmaya başladı! 4 milyon euro'luk hüsran

Torrent kadro dışı bıraktı Sensibile ona yeni takım bakmaya başladı! 4 milyon euro'luk hüsran

Ruslardan Halil Umut Meler'e yaylım ateşi! "Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil."

Ruslardan Halil Umut Meler'e yaylım ateşi! "Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil."

Tam gidiyor derken...Galatasaray'dan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha!

Tam gidiyor derken...Galatasaray'dan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha!

Löw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti

Löw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti