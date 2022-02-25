Ruslardan Halil Umut Meler'e yaylım ateşi! "Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil."

Sports.ru ise pozisyonun çok ince olduğunu ve normalde görünemeyecek bir pozisyonda hakemin VAR'a danıştığını ifade etti. Haberde, "Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil. Halil Umut Meler pozisyonun tekrarını izledi ve golü iptal etti." denildi.