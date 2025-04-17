Romanyalı kadın Elazığ'da gördüğü kediyi unutamadı! Onun için 2 bin 500 kilometre yol kat etti

'KEDİYİ ALDIM, ONUN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Mihaela ise duygularını, ''Burada bulunmaktan ve böyle bir programa katıldığımdan dolayı çok mutluyum. Program bittiğinde Romanya'ya gittiğimizde kediyi bir daha göremeyeceğim için çok üzülmüştüm. Eşime de danışıp kediyi almak istediğimi söyledim. Eşimin onayı ile birlikte Elazığ'dakiler ile iletişime geçip geldik ve kediyi aldım. Şu an onun mutluluğunu yaşıyoruz. Hem Elazığ'a geldiğim hem de gençlik merkezindekileri tekrardan gördüğüm için çok mutluyum" sözleriyle dile getirdi.