Romanyalı kadın Elazığ'da gördüğü kediyi unutamadı! Onun için 2 bin 500 kilometre yol kat etti
Elazığ'daki İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde çalışmalara katılan Romanyalı Mihaela Elena Ioan, gördüğü tekir kediyi sahiplenmek için 2 bin 500 kilometre yol kat etti. Program sonrası kediyi unutamayan Mihaela Elena Ioan, yeniden Elazığ'a gelerek onu sahiplendi ve Romanya'ya götürdü.
ELAZIĞ (İHA) -
• 17 Nisan 2025 - 10:53 • Son Güncelleme:
ELAZIĞ (İHA) -
• 17 Nisan 2025 - 10:53 • Son Güncelleme: