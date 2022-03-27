Rıza Çalımbay'ın açıklamaları Ali Koç'u şok etti! 'Başkanın en büyük hatası...'

Eski bir takım arkadaşı olarak Stefan Kuntz'u nasıl anlatır

Kuntz çok iyi bir insan ve mükemmel bir profesyonel. Onu bizim takımda sevmeyen yoktu. Geldiği ilk gün aradım, Hamit'le de (Altıntop) konuştum. 'Yapabileceğimiz bir şey var mı? Bir yardıma ihtiyaç olursa biz buradayız' diye. Ama Milli Takım çok ayrı bir yer ayrı bir duygu. Baktığınız zaman, yabancı antrenörlerle başarı gösterememişiz. Yaşadığımız başarılarda Fatih (Terim) hoca, Şenol (Güneş) hoca, Mustafa (Denizli) hoca var… Milli Takım'ın havası bambaşka. O bayrağı görmenin duygusu bir başka. Tüylerin diken diken olacak. Titreyeceksin. Bir an önce maç başlasın diye yerinde duramayacaksın. Kuntz veya yabancı başka biri o bayraktan bizim gibi etkilenmez.