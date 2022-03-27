Rıza Çalımbay'ın açıklamaları Ali Koç'u şok etti! 'Başkanın en büyük hatası...'
Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay Süper Lig gündemine dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Çalımbay Trabzonspor'u şampiyon ilan ederken, tecrübeli çalıştırıcının Ali Koç - Mesut Özil konusu hakkında 'Yıldız futbolcu buraya alışamadı' sözleri ise dikkat topladı.
En ufak başarısızlıkta faturanın teknik direktörlere kesildiği Süper Lig'in, en istikrarlı isimlerinden biri Rıza Çalımbay… Daha sezonun bitmesine 8 hafta olmasına rağmen, aralarında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı birçok kulüpte toplam 23 hocanın görevine son verilirken o, tam 3 sezondur Demir Grup Sivasspor'un başında...
1980 yılında başlayan futbolculuk kariyerinde sadece Beşiktaş olan Çalımbay, istikrarıyla öne çıkan bir isim. Teknik adam olarak futbol adına yaptığı tespitler, sadece 16 yıl boyunca formasını giydiği siyah-beyazlılar için değil, Türk futbolu için de değerli ve önemli. Lige verilen milli arada, Turkuvaz Medya'ya konuk olan Rıza Çalımbay'la sadece Sivasspor'u değil, futbol gündeminde öne çıkanları konuştuk.
Dünya Kupası umutlarımız dramatik bir şekilde bitti. Portekiz karşısında neyi yapamadık. Maçtan önce herkes kadronun yanlış olduğunu sosyal medyada konuşuyordu. Katılır mısınız?
Sistem konusunda ve kadroda bütün sorumluluk Kuntz hocada... Portekiz takımını çok iyi analiz etmişlerdir ve böyle oynamanın avantaj olduğunu düşünmüşlerdir. Biz de Mustafa hocayla (Denizli) birlikte Milli Takım'da çalışırken rakiplerimizi defalarca seyredip sistemi belirliyorduk. Milli Takım'da bir şansınız var, istediğiniz oyuncuyu alabilirsiniz. '3'lü yaparsak daha iyi olabiliriz' demiştir. Belki Berkan ilk kez sol bek gibi oynadığı için bir eleştiri olmuştur. Üçlü oynadığın zaman orta sahada az kalınca zaaflar oluştu.
Eski bir takım arkadaşı olarak Stefan Kuntz'u nasıl anlatır
Kuntz çok iyi bir insan ve mükemmel bir profesyonel. Onu bizim takımda sevmeyen yoktu. Geldiği ilk gün aradım, Hamit'le de (Altıntop) konuştum. 'Yapabileceğimiz bir şey var mı? Bir yardıma ihtiyaç olursa biz buradayız' diye. Ama Milli Takım çok ayrı bir yer ayrı bir duygu. Baktığınız zaman, yabancı antrenörlerle başarı gösterememişiz. Yaşadığımız başarılarda Fatih (Terim) hoca, Şenol (Güneş) hoca, Mustafa (Denizli) hoca var… Milli Takım'ın havası bambaşka. O bayrağı görmenin duygusu bir başka. Tüylerin diken diken olacak. Titreyeceksin. Bir an önce maç başlasın diye yerinde duramayacaksın. Kuntz veya yabancı başka biri o bayraktan bizim gibi etkilenmez.
enaltıyı kaçıran Burak Yılmaz, Milli Takım kariyerine nokta koydu. Öyle kritik bir anda topun başında olmak nasıl bir duygudur. Burak için ne dersiniz?
Burak benim öğrencimdi. Eskişehirspor ve Trabzon'da birlikte çalıştık. Görevini çok iyi bilen, her türlü sorumluluğu alan bir arkadaşımız. Mükemmel bir golcü. O sorumluluğu almak herkesin harcı değil. Burak Türkiye'ye ve oynadığı bütün takımlara katkı vermiş, Ay-Yıldızlılar'da son maçlarda kritik golleri var.
Daha sezon bitmeden 23 hoca değişti. Son olarak Beşiktaş, Önder Karaveli ile yollarını ayırdı. 8 maçı tamamlayamaz mıydı?
Bizde hoca değişimi başarıya göre olan şeyler… Tam anlamıyla kendi isteğiyle istifa eden bizim maçtan sonra Altay'ın antrenörü (Serkan Özbalta) oldu. 'Bizden buraya kadar, olmayacak' dedi ve istifasını verdi. Beşiktaş'ta Önder hoca, Fenerbahçe'de İsmail hoca kendi kulüpleri olduğu için her şeyi göze alıp zor günlerde ellerini taşın altına soktular. O kadar maça çıkmış, niye gönderiyorsunuz bırakın 8 haftayı da tamamlasaydı.
Çifte kupalı Beşiktaş'tan bu duruma nasıl gelindi?
O takımın, Trabzonspor da dahil açık ara şampiyon olacağına inanıyordum. Ne istiyorsan vardı. Ama sezonu geç açtılar, Sergen'le (Yalçın) imza süreci çok uzadı. Uzadıkça soğukluk oldu, soğukluk büyüdü araya taraftar girdi. Yanlışlık orada başladı.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de size yenilmese şampiyon olacaktı belki de. Başakşehir'de de iyi işler yapıyor.
Biz futbolu üst düzey oynamış kişileriz. Emre de Nuri de aynı şekilde. Büyük camia baskısını, işleyişi biliyoruz. Emre ve Nuri, Avrupa'da da forma giyen isimler. Bir anda antrenör olduğun zaman elindeki takım iyiyse gidersin ama olmazsa bir yere kadar. Son haftalarda düşüş başladı zaten. Emre o kadar başarılı, bizi yense şampiyon olacak niye devam etmiyorsun. Ben bunu da anlamıyorum. Madem o şansı verdin, sonucu da iyi, o zaman devam et.
Yıldızı Sivasspor'da sizinle parlayan Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe performansını nasıl buluyorsunuz?
Ben Sivasspor'a geldiğimde Mert Hakan'ı gönderiyorlardı. 'Gitme kal. Bakalım benimle ne yapacaksın görelim' dedim. Forvet arkası oynayacak onun gibi oyuncu yoktu. Acayip de hedefi vardı. 'Senden daha ideali bulunmaz. Tek yapacağın şey çalışmak' dedim. O da çok çalıştı.
En son maçlarda Milli Takım için oynadı, kendine oynadı, gereken uyarıları yaptım hep. Galatasaray'a gitseydi daha çok oynayabilirdi. Emre (Belözoğlu) onu isterken 'Oyunu onun üzerine kuracağız' dedi. Ama Fenerbahçe'ye gittikten sonra Sosa, Pelkas, İrfan Can, Crespo birçok oyuncu alındı. 5-6 kişiyle rekabete girdi.
Abdullah Avcı, Trabzonspor'da rekora koşuyor, açık ara liderlik koltuğunda oturuyor... Bu farkı neye bağlıyorsunuz?
Abdullah Avcı'nın rekora koşması normal. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve hatta biz Avrupa kupalarına gittik. Hem lig hem Avrupa'da aynı anda mücadele ettik. Abdullah hoca Roma'ya elendi elinde lig kaldı. Trabzonspor, bu avantajı kullandı. Maddi olarak durumları da iyi. Güzel transferler yaptılar. Her takımın en iyi oyuncusunu aldılar. Alanya'nın, Gençlerbirliği'nin en iyi isimlerini transfer ettiler.
Fenerbahçe'nin alamadığı Edin Visca'yı kadrolarına kattılar. Gol atıyor, asist yapıyor. Abdullah Avcı en doğrusunu yaptı. Herkesin alternatifi bir tane değil, iki tane. Taraftarla birlikte mükemmel bir hava yakaladılar. Benim dönemimde Trabzon'da transfer istiyoruz yok, bir tane Novak'ı alabildik. Dediler bu kim? Sonra Fenerbahçe'ye gitti.
Fenerbahçe, Mesut Özil'i kadro dışı bıraktı. Siz de dünya futbolunun önemli isimlerine hocalık yaptınız. Yıldızları idare etmek zor mu?
Mesut buraya, ortama, oynanan futbola alışamadı. Mesut öyle mücadele eden, top kapmak için hırs yapan bir oyuncu değil. Teknik, klas oynayan bir futbolcu. Koşmayınca burada oynayamazsın. Yıldız oyuncu iyi profesyonelse idare etmene gerek yok. Zaten yıldızsa donanımlıdır, çıkar işini yapar.
Sivasspor bu sezon yarışta biraz geride kaldı. Genel bir değerlendirme yaparsanız, etkenler için neler dersiniz?
Bu sezon sakatlıklarla çok uğraştık. Hiçbir maça ideal kadromuzla çıkamadık. 30 hafta bitti hâlâ da çıkabilmiş değiliz. Biz Sivasspor olarak istediğimiz oyuncuyu alamayız, paramızın yettiğini alırız. Visca'yı alamayız mesela onun için iyice araştırıyoruz, iyileri bulmaya çalışıyoruz. Buna rağmen de o bulduğumuz isimlerle 4 Büyükler'e karşı da rahatça oynayabiliyoruz. Bir de taraftar desteğini daha çok hissetmemiz gerek. Adana Demirspor ile oynarken tribünlerinde 32 bin kişi vardı. Bizim de tamamen doldurmamız gerek. (Sabah)