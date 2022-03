Rihanna bu kez 'mavi tarzı' ile gündemde! Yorum yağdı: Çok bomba görünüyorsun!

HAMİLELİK SÜRECİNİ ANLATTI

Ünlü isim, hamilelik sürecini de Extra'ya anlatmıştı. Bu dönemin göründüğü gibi rahat geçmediğini anlatan şarkıcı, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını anlattı.Barbadoslu şarkıcı, kendini nasıl hissettiği sorulunca, “Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana ‘şu an uyuman gerekiyor’ diyor” demişti.