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GüzellerRihanna bu kez 'mavi tarzı' ile gündemde! Yorum yağdı: Çok bomba görünüyorsun!
HaberlerGüzeller Haberleri Rihanna bu kez 'mavi tarzı' ile gündemde! Yorum yağdı: Çok bomba görünüyorsun!
• 07 Mart 2022 - 10:42 • Son Güncelleme:

Rihanna bu kez 'mavi tarzı' ile gündemde! Yorum yağdı: Çok bomba görünüyorsun!

Rihanna, hamilelik sürecindeki giyim tarzı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta transparan kombini ile dikkat çeken ünlü yıldız, bu kez göbek dekolteli mavi kombiniyle objektif karşısına geçti.

• 07 Mart 2022 - 10:42 • Son Güncelleme:
1Rihanna bu kez mavi tarzı ile gündemde Yorum yağdı: Çok bomba görünüyorsun
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Dünyaca ünlü rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan şarkıcı Rihanna, annelik heyecanı yaşıyor. İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Rihanna, 5 Mart'ta Paris Moda Haftası'na katılmak için soluğu Fransa'nın Paris kentinde almıştı.

2Rihanna bu kez mavi tarzı ile gündemde Yorum yağdı: Çok bomba görünüyorsun

Önceki gün akşam yemeği için dışarı çıkan ünlü şarkıcı, soğuk havaya rağmen göbeğini açıkta bırakan mavi tulumu, aynı renk ayakkabıları ve gözlüğüyle objektif karşısına geçti.

3Rihanna bu kez mavi tarzı ile gündemde Yorum yağdı: Çok bomba görünüyorsun

Yeni fotoğraflarını da 122 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Rihanna, kullanıcılardan oldukça ilgi gördü. 20 Şubat'ta 34 yaşına basan ünlü yıldızın gönderisi yaklaşık 8 milyon beğeni ve 37 binden fazla yorum aldı.

4ÇOK BOMBA GÖRÜNÜYORSUN

"ÇOK BOMBA GÖRÜNÜYORSUN!"

Bir takipçisi gerçek adı "Robyn Fenty" olan Rihanna'ya, "Dünyanın en güzel kadını..." derken, diğer bir kullanıcı ise, "Çok bomba görünüyorsun!" yorumunda bulundu. Ayrıca ünlü isim, yine, "Bebek üşümüyor mu?" şeklinde eleştirilmekten kurtulamadı.

5BEKLENEN FOTOĞRAF

BEKLENEN FOTOĞRAF

Öte yandan ünlü şarkıcıdan beklenen fotoğraf gelmişti. Kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, yeni karesini Instagram'dan yayınlamıştı. Heyecanı büyüyen Rihanna'nın gönderisi takipçilerinden 10 milyondan fazla beğeni almıştı. Ayrıca aylardır hamileliğini gizleyen yıldız, bu paylaşımıyla kural da bozmuştu.

6HAMİLELİK SÜRECİNİ ANLATTI

HAMİLELİK SÜRECİNİ ANLATTI

Ünlü isim, hamilelik sürecini de Extra'ya anlatmıştı. Bu dönemin göründüğü gibi rahat geçmediğini anlatan şarkıcı, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını anlattı.Barbadoslu şarkıcı, kendini nasıl hissettiği sorulunca, “Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana ‘şu an uyuman gerekiyor’ diyor” demişti.

7ÜÇ-DÖRT ÇOCUK İSTİYOR

ÜÇ-DÖRT ÇOCUK İSTİYOR

Rihanna ise, daha önce gelecek planlarından bahsederek 10 yıl içinde evleneceği kişiyi bulamasa da, üç veya dört çocuk yapacağını söyleyerek, "Bunu kendi başıma yapabilir miyim? Tabii ki evet!" demişti. (Milliyet)

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