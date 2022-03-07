Rihanna bu kez 'mavi tarzı' ile gündemde! Yorum yağdı: Çok bomba görünüyorsun!
Rihanna, hamilelik sürecindeki giyim tarzı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta transparan kombini ile dikkat çeken ünlü yıldız, bu kez göbek dekolteli mavi kombiniyle objektif karşısına geçti.
Dünyaca ünlü rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan şarkıcı Rihanna, annelik heyecanı yaşıyor. İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Rihanna, 5 Mart'ta Paris Moda Haftası'na katılmak için soluğu Fransa'nın Paris kentinde almıştı.
BEKLENEN FOTOĞRAF
Öte yandan ünlü şarkıcıdan beklenen fotoğraf gelmişti. Kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, yeni karesini Instagram'dan yayınlamıştı. Heyecanı büyüyen Rihanna'nın gönderisi takipçilerinden 10 milyondan fazla beğeni almıştı. Ayrıca aylardır hamileliğini gizleyen yıldız, bu paylaşımıyla kural da bozmuştu.
HAMİLELİK SÜRECİNİ ANLATTI
Ünlü isim, hamilelik sürecini de Extra'ya anlatmıştı. Bu dönemin göründüğü gibi rahat geçmediğini anlatan şarkıcı, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını anlattı.Barbadoslu şarkıcı, kendini nasıl hissettiği sorulunca, “Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana ‘şu an uyuman gerekiyor’ diyor” demişti.
ÜÇ-DÖRT ÇOCUK İSTİYOR
Rihanna ise, daha önce gelecek planlarından bahsederek 10 yıl içinde evleneceği kişiyi bulamasa da, üç veya dört çocuk yapacağını söyleyerek, "Bunu kendi başıma yapabilir miyim? Tabii ki evet!" demişti. (Milliyet)