• 20 Şubat 2022 - 11:56 • Son Güncelleme:
Rihanna: Bedenim her dakika bana 'şu an uyuman gerekiyor' diyor
Geçtiğimiz haftalarda bebek beklediğini açıklayan Rihanna, hamilelik sürecini anlattı. Ünlü isim, "Bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'şu an uyuman gerekiyor' diyor" diye konuştu.
• 20 Şubat 2022 - 11:56 • Son Güncelleme:
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Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın 'hamile' olduğu yönündeki dedikodular doğru çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde, gerçek adı "Robyn Fenty" olan ünlü yıldızın anne olmaya hazırlandığı öğrenilmişti.
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ÜÇ-DÖRT ÇOCUK İSTİYOR
Rihanna ise, daha önce gelecek planlarından bahsederek 10 yıl içinde evleneceği kişiyi bulamasa da, üç veya dört çocuk yapacağını söyleyerek, "Bunu kendi başıma yapabilir miyim? Tabii ki evet!" demişti.