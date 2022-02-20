Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinRihanna: Bedenim her dakika bana 'şu an uyuman gerekiyor' diyor
HaberlerMagazin Haberleri Rihanna: Bedenim her dakika bana 'şu an uyuman gerekiyor' diyor
• 20 Şubat 2022 - 11:56 • Son Güncelleme:

Rihanna: Bedenim her dakika bana 'şu an uyuman gerekiyor' diyor

Geçtiğimiz haftalarda bebek beklediğini açıklayan Rihanna, hamilelik sürecini anlattı. Ünlü isim, "Bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'şu an uyuman gerekiyor' diyor" diye konuştu.

• 20 Şubat 2022 - 11:56 • Son Güncelleme:
1Rihanna: Bedenim her dakika bana şu an uyuman gerekiyor diyor
ABONE OL

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın 'hamile' olduğu yönündeki dedikodular doğru çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde, gerçek adı "Robyn Fenty" olan ünlü yıldızın anne olmaya hazırlandığı öğrenilmişti.

2ANNE OLMAYA HAZIRLANIYOR

ANNE OLMAYA HAZIRLANIYOR

Şimdilerde bebek sahibi olacak olmanın heyecanını yaşayan Rihanna, süreç hakkında konuştu. Hamilelik döneminin göründüğü gibi rahat geçmediğini anlatan şarkıcı, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını anlattı.

3HAMİLELİK SÜRECİNİ ANLATTI

HAMİLELİK SÜRECİNİ ANLATTI

Extra’ya konuşan Rihanna, kendini nasıl hissettiği sorulunca, “Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana ‘şu an uyuman gerekiyor’ diyor” dedi.

4Rihanna: Bedenim her dakika bana şu an uyuman gerekiyor diyor

Rihanna, hamileliğini duyurduğu kıyafet hakkında da "Bu ceketi kimse hamile olduğumu bilmezken almıştım ve çok sevdiğim bir ceketti. Her zaman giymek için en doğru anı bekliyordum" şeklinde konuştu.

5ASAP ROCKYDEN İTİRAF

ASAP ROCKY'DEN İTİRAF

Daha önce Rihanna'yı "Hayatının aşkı" olarak tanımlayan dünyaca ünlü rapçi ASAP Rocky de “Bir kadının hamileyken bu kadar güzel olduğunu görmemiştim” ifadelerini kullandı.

6ÜÇ-DÖRT ÇOCUK İSTİYOR

ÜÇ-DÖRT ÇOCUK İSTİYOR

Rihanna ise, daha önce gelecek planlarından bahsederek 10 yıl içinde evleneceği kişiyi bulamasa da, üç veya dört çocuk yapacağını söyleyerek, "Bunu kendi başıma yapabilir miyim? Tabii ki evet!" demişti.

7Rihanna: Bedenim her dakika bana şu an uyuman gerekiyor diyor

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Rihanna: Bedenim her dakika bana 'şu an uyuman gerekiyor' diyor

    Rihanna: Bedenim her dakika bana 'şu an uyuman gerekiyor' diyor

    TikTok fenomeni Merve Yalçın tacize uğradı! Eğlence mekanında...

    TikTok fenomeni Merve Yalçın tacize uğradı! Eğlence mekanında...

    Aleyna Tilki ve Serel Yereli'den yatak pozu! Yorum yağdı...

    Aleyna Tilki ve Serel Yereli'den yatak pozu! Yorum yağdı...

    Şarkıcı Pınar Aylin'in kızı büyüdü! İşte son hali...

    Şarkıcı Pınar Aylin'in kızı büyüdü! İşte son hali...