Rıdvan Dilmen'den gündemi allak bullak edecek tweet! Kaosa hazır olur
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in attığı tweet resmen olay oldu. Eski milli futbolcu MHK'nin aldığı karara tepki gösterirken, Dilmen'in "kaosa hazır olun" ifadeleri ise bir hayli dikkat çekti.
Spor Toto Süper Lig kadrosundan çıkarılan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a bir darbe de UEFA'dan geldi. Türkiye'de yaşanan olaylardan sonra Çakır'ın gelecek hafta yöneteceği müsabaka hakkında flaş bir karara imza atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...
Süper Lig kadrosundan çıkarılan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’a bir darbe de UEFA’dan geldi. Türkiye’de yaşanan olaylardan sonra Çakır’ın gelecek hafta UEFA Avrupa Ligi’nde yöneteceği West Ham United - Sevilla maçı geri alındı. Söz konusu müsabakada Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Yaşar Kemal Uğurlu yapacaktı.
Sosyal medyada FIFA kokartlı iki hakemin Mete Kalkavan gibi protesto eylemine gideceği konusu gündem yaratırken, MHK başkanı Ferhat Gündoğdu’nun perşembe akşamı Meler ve Kardeşler ile İstanbul’da biraraya geldiği, son gelişmeler üzerine değerlendirme yaptığı kaydedildi. MHK tarafından bu haftaki karşılaşmalar için tebligat alan ancak kurula geri dönüş yapmayan Meler ve Kardeşler’in bu görüşmenin ardından ikna olduğu ileri sürülürken, kendilerinin yarın Video Asistan Hakemi olarak atanacağı bildirildi.
Tarihe “8 mart hakem ve gözlemci operasyonu” olarak geçen kararların ardından gözler Merkez Hakem Kurulu içinde bazı üyelerin göstereceği tepkiye çevrildi. Özellikle Yunus Yıldırım, Hakan Sivriselvi ve Kabilabitoğlu’nun istifa edeceği yönündeki iddialar konuşulsa da, üç yöneticinin görevlerine devam edeceği kaydedildi.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından MHK'nın hakemlerle ilgili verdiği kararı sert bir dille eleştirdi. Dilmen yapılanların TFF tüzüğüne aykırı olduğunu duyurdu.
Aslında 13 hakemi yollamak TFF tüzüğüne aykırı. Çünkü 28 hakemin en fazla %20'sini klasman düşürebiliyor veya gözlemci yapabiliyorlar. TFF ve MHK, aldıkları bu kararın (benim bildiğimi MHK'nin içindekiler bilmiyor mu!) tüzüğe aykırı olduğunu bildikleri ve sayıyı tutturmak (!) için önümüzdeki hafta Riva'ya bazı hakemleri görüşmeye çağırdılar; çok sevdikleri için değil! Yerel ve uluslararası adli kaosa hazır olun! İnsanlarda Allah korkusu olmayıp, bir de kanun korkusu yoksa korkun!
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü tarafından, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta atamalarına ilişkin olarak, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan senaryolar üzerinden bazı sorular yöneltilmiştir. Öncelikle herhangi bir hakemimizin görev iadesi söz konusu olmamıştır. Somut bir bilgi olmadan, hakemlerimizi ayrıştıracak tutum ve yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir, kulüplerimizin böyle bir hakkı da yoktur.
Ayrıca hatırlatmak isteriz ki, MHK tarafından yeni klasmanların belirlenmesinden itibaren, haksız, mesnetsiz değerlendirmeler ve hayal ürünü komplo teorileri ile hakemlik müessesi yıpratılmak istenmekte ve hedef gösterilmektedir. Maalesef oluşturulmak istenen güvensizlik ortamı, sadece hakemlerimize değil Türk futbolunun saygınlığına zarar vermektedir. Hakemlerimize güvenimiz ve kalan haftalarda en iyi şekilde görevlerini yapacaklarına inancımız tamdır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."