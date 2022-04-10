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FenerbahçeRıdvan Dilmen Torrent'i bıraktı Fatih Terim'i bombaladı! 'Bunlar asla oynamaz'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Rıdvan Dilmen Torrent'i bıraktı Fatih Terim'i bombaladı! 'Bunlar asla oynamaz'
• 10 Nisan 2022 - 23:56 • Son Güncelleme:

Rıdvan Dilmen Torrent'i bıraktı Fatih Terim'i bombaladı! 'Bunlar asla oynamaz'

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden sonra sezon başında Fatih Terim'in oluşturduğu kadroya değinerek "Fenerbahçe'nin yedekleri, Galatasaray'ın ilk 11'inden daha iyi takım. Gomis eleğini asmış zaten. Babel kurtarıcı olarak arada giriyor o da eskisi gibi değil. Galatasaray'ın 3 orta sahası Taylan, Berkan, Cicaldau Fenerbahçe'de oynayamaz. 15-20 yıldır en zayıf Galatasaray kadrosu bu." ifadelerini kullandı.

• 10 Nisan 2022 - 23:56 • Son Güncelleme:
1Rıdvan Dilmen Torrenti bıraktı Fatih Terimi bombaladı Bunlar asla oynamaz
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Rıdvan Dilmen TRT Spor'da Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumu yaptı.

2Rıdvan Dilmen Torrenti bıraktı Fatih Terimi bombaladı Bunlar asla oynamaz

"Yıllardır bir klasik cümle vardı. Favoriler kaybeder diye. Hiç anlamam bu cümleyi. Favoriler kazanır. Bir takım olağanüstü goller kaçırmıştır döner yener. Bir sürü örnek verebilirim. Beşiktaş stadında Beşiktaş, Fenerbahçe stadında Fenerbahçe avantajlıdır"

3Rıdvan Dilmen Torrenti bıraktı Fatih Terimi bombaladı Bunlar asla oynamaz

"Futbol iyi oyuncularla oynanan bir oyundur. Bu oyuncular doğru yerlerde oynatılırsa, fizikleri de müsaitse, daha iyi oynar ve favori olur. Fenerbahçe'yi çok net favori gördüm maçtan önce. Kadro kalitesi olarak öncelikle."

4Rıdvan Dilmen Torrenti bıraktı Fatih Terimi bombaladı Bunlar asla oynamaz

"Fenerbahçe'nin yedekleri, Galatasaray'ın ilk 11'inden daha iyi takım. Gomis eleğini asmış zaten. Babel kurtarıcı olarak arada giriyor o da eskisi gibi değil. Galatasaray'ın 3 orta sahası Taylan, Berkan, Cicaldau Fenerbahçe'de oynayamaz. 15-20 yıldır en zayıf Galatasaray kadrosu bu. Sezon başında da Galatasaray'ın şampiyon olması zor diyordum"

5Rıdvan Dilmen Torrenti bıraktı Fatih Terimi bombaladı Bunlar asla oynamaz

"Ozan, Mesut, Berisha, Szalai, Nazım falan var daha Fenerbahçe'de olmayan. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenememesi çok sürpriz olurdu zaten. Çok başarılı ve müthiş bir İsmail Kartal serüveni izliyoruz. Aslan gibi götürüyor takımını. İsmail Kartal'ın gözünü kapat, Samandıra'yı falan bulur. Torrent, daha yeni geçiyor karşıya"

6Rıdvan Dilmen Torrenti bıraktı Fatih Terimi bombaladı Bunlar asla oynamaz

"Ligimize çok uzak bir teknik direktör getiriyorsunuz. İsmail Kartal altyapılarda çalıştı, çok değişik hocalarla çalıştı ve ikinci kez takımın başında. Bu kadroyu doğru oynatan başarılı olacaktı zaten. Konsantre işi kolay değildi, onu da başardı. Kayseri maçından daha iyi oynamadı Fenerbahçe bugün. Doğru oyun ve doğru dizilişle oynadığı için Fenerbahçe ligin ikinci yarısını lider bitirir"

7Rıdvan Dilmen Torrenti bıraktı Fatih Terimi bombaladı Bunlar asla oynamaz

"Tek pişmanlığım Aykut Kocaman'ı göndermek demişti. Kendisi de Kıbrıs'ta iftarda söyledi. Cocu geldiği gün bir şey diyebilir miyiz? İlk 2 senesi yanlış tercihlerle gitti. Ersun hoca geldikten sonra Tahir hocayla bitirdi. Sonra Erol hocayla olmadı. Geçen sezonun ikinci yarısının lideri kimdi, Fenerbahçe. Bu sezonun ikinci yarısının en iyisi kim yine Fenerbahçe. İkinci yarılarda yanlışlardan doğruyu bulma oluyor demek ki"

8Rıdvan Dilmen Torrenti bıraktı Fatih Terimi bombaladı Bunlar asla oynamaz

"Fenerbahçe - Galatasaray maçlarında gördüğüm en zayıf Galatasaray'dı. 1-0'ken Kerem'in kaçırdığı var. İkinci yarıda pozisyonla sonuçlanmayan girişimleri var. Ortak da olabilirdi Galatasaray. Fenerbahçe biraz vitesi yükseltebilseydi ama normal derbi maçı bu. İkinci gol de geldikten sonra rahatladılar ve bitirdiler"

9Rıdvan Dilmen Torrenti bıraktı Fatih Terimi bombaladı Bunlar asla oynamaz

"Mücadele ederseniz kolaylaştırırsınız derbilerde işinizi. Kötü bir teknik adam vardı, olmadı çalışmıyordu. Taktik çalışması yoktu Fenerbahçe'de. Yetenekli takım değil, yanlış transferler ve ligimizden çok uzak bir teknik adam var şuanda. Gomis'in transferi, Arda'nın şahsından bağımsız söylüyorum yok artık yani gitmiyor. İzlemek dahi istemiyor Galatasaray taraftarı artık. Hiç bu kadar ümitsiz olduklarını hatırlamıyorum."

10Rıdvan Dilmen Torrenti bıraktı Fatih Terimi bombaladı Bunlar asla oynamaz

"Galatasaray'ın kadrosu son yılların en zayıf kadrosu olmakla birlikte bir takım düşünün. Trabzonspor dengeleri bozdu bir kere, tesadüf olamaz. Trabzonspor dışındaki 4 takım şampiyonluk görmüş takım. 4 takım değiştirdi hocasını, Trabzonspor değiştirmedi. Beşiktaş Önder hoca kararıyla Valerien Ismael arasındaki döneme bakalım. Fatih Hoca ayrıldıktan Torrent dönemine bakalım."

11Rıdvan Dilmen Torrenti bıraktı Fatih Terimi bombaladı Bunlar asla oynamaz

"Fenerbahçe'nin fizik olarak gidecek hali yoktu Pereira döneminde. Görünen köy kılavuz istemez. Üç büyükler koptuğu zaman yeni gelen teknik direktörler Guardiola bile olsa toplarlanamaz. Geniş bir kadro olduğu zaman toparlama şansı daha fazladır."

12Rıdvan Dilmen Torrenti bıraktı Fatih Terimi bombaladı Bunlar asla oynamaz
13Rıdvan Dilmen Torrenti bıraktı Fatih Terimi bombaladı Bunlar asla oynamaz

"Söylediklerimi dün gibi hatırlıyorum. Güçlü kadrosu var diyorduk Fenerbahçe'nin zaten. 13 puan fark veya bu kadar kopukluk olmazdı. Fenerbahçe adına başka konular da oldu konuşulması gereken"

14Rıdvan Dilmen Torrenti bıraktı Fatih Terimi bombaladı Bunlar asla oynamaz

"Fenerbahçe'nin farkında olmadan geliştirdiği şeyler oldu. İsmail Kartal veya kim gelirse sol bek alacak. Ferdi solda kötü mü oynuyor? Hayır ama yeri o değil."

15Rıdvan Dilmen Torrenti bıraktı Fatih Terimi bombaladı Bunlar asla oynamaz

"Galatasaray 18 kaleciye geri pasla bitirdi ilk yarıyı. Maçın sonucunda her şey olabilir ama gerçekleri görmek lazım. Galatasaray'ın sahasındaki maçta Galatasaray almak üzereydi Crespo golü attı. Fenerbahçe kadrosu çok daha iyiydi bugün ve sonuç böyle oldu"

16Rıdvan Dilmen Torrenti bıraktı Fatih Terimi bombaladı Bunlar asla oynamaz

"Galatasaray hiç bir şey yapmadı. İlk yarıda 1-1 olabilirdi sonuç. Taylan mesela kötü bir oyuncu değil ama ben Galatasaray'da Fernando'yu gördüm. Ben Galatasaray'da Drogba'yı gördüm. Kadro kalitesi olarak Appiah Anelka döneminden beri Fenerbahçe'nin kadrosu ilk defa bu yılki kadar iyi. Doğru transferler yaptı ama yanlış teknik direktörler buldu"

17Rıdvan Dilmen Torrenti bıraktı Fatih Terimi bombaladı Bunlar asla oynamaz

"Galatasaray taraftarı iyi futbolcuları görmüş hep, Galatasaray'ın iyi oyuncuları yokken iyi futbol oynama imkanı yok zaten. Klopp veya Guardiola'yı getirin de şampiyon yapsın hadi Galatasaray'ı. Guardiola'nın yardımcısıysanız iyi teknik direktör olacaksınız diye bir şey yok. Bu kadroyla olmaz, Gomis'le şampiyonluk yarışında olmazsın. Berkan, Babel'le olmazsın. Torrent'in hocası gelse de bir şey olmaz."

18Rıdvan Dilmen Torrenti bıraktı Fatih Terimi bombaladı Bunlar asla oynamaz

"Futbolcular otobüsten inerken bilmezsin ya ilk 11'leri. 20 oyuncudan 10'unu bilirim. Sahaya bakışından duruşundan. Halil'de onu göremiyorum. Ben Gomis transferini son derece yanlış buluyorum."

19Rıdvan Dilmen Torrenti bıraktı Fatih Terimi bombaladı Bunlar asla oynamaz

"Türkiye'nin yerli en iyi oyuncusu İrfan. İrfan Can yedekti Pereira döneminde. Türkiye'de çalışan tüm hocalar arasında bir tek Pereira yedekte bırakırdı. Serdar Aziz tercihini en son bırakırdı. Kaldı ki 3 tane stoper oynarken bile oynatmıyordu. Şimdi Serdar Aziz'in performansına bakın."

20Rıdvan Dilmen Torrenti bıraktı Fatih Terimi bombaladı Bunlar asla oynamaz

"Ali beyi çok zor durumda bırakacak bir durum İsmail hocayla devam edip etmeme konusu. Ben olsam devam ederim. Risk mi? Çok büyük risk.. Başarı başarısızlık olarak söylemiyorum. Löw, Jorge Jesus bunlar konuşulurken tabelaya bakarak devam etmen gerekiyor denebilir. Emre Belözoğlu devam etmeli miydi diyoruz ama riskli. Emre Belözoğlu geleceği çok açıktır, illaki de gelecektir Fenerbahçe'nin başına ama şuanda risktir gelmesi. Duygularım ve mantığım İsmail hocayı devam ettirir. Rekor kırıp 8. yılda da şampiyon olamıyor Fenerbahçe, gelecek sezon yine sallanırsa diye göze almak risktir diyorum"

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