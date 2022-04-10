Rıdvan Dilmen Torrent'i bıraktı Fatih Terim'i bombaladı! 'Bunlar asla oynamaz'
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden sonra sezon başında Fatih Terim'in oluşturduğu kadroya değinerek "Fenerbahçe'nin yedekleri, Galatasaray'ın ilk 11'inden daha iyi takım. Gomis eleğini asmış zaten. Babel kurtarıcı olarak arada giriyor o da eskisi gibi değil. Galatasaray'ın 3 orta sahası Taylan, Berkan, Cicaldau Fenerbahçe'de oynayamaz. 15-20 yıldır en zayıf Galatasaray kadrosu bu." ifadelerini kullandı.
Rıdvan Dilmen TRT Spor'da Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumu yaptı.
"Fenerbahçe'nin yedekleri, Galatasaray'ın ilk 11'inden daha iyi takım. Gomis eleğini asmış zaten. Babel kurtarıcı olarak arada giriyor o da eskisi gibi değil. Galatasaray'ın 3 orta sahası Taylan, Berkan, Cicaldau Fenerbahçe'de oynayamaz. 15-20 yıldır en zayıf Galatasaray kadrosu bu. Sezon başında da Galatasaray'ın şampiyon olması zor diyordum"
"Ozan, Mesut, Berisha, Szalai, Nazım falan var daha Fenerbahçe'de olmayan. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenememesi çok sürpriz olurdu zaten. Çok başarılı ve müthiş bir İsmail Kartal serüveni izliyoruz. Aslan gibi götürüyor takımını. İsmail Kartal'ın gözünü kapat, Samandıra'yı falan bulur. Torrent, daha yeni geçiyor karşıya"
"Ligimize çok uzak bir teknik direktör getiriyorsunuz. İsmail Kartal altyapılarda çalıştı, çok değişik hocalarla çalıştı ve ikinci kez takımın başında. Bu kadroyu doğru oynatan başarılı olacaktı zaten. Konsantre işi kolay değildi, onu da başardı. Kayseri maçından daha iyi oynamadı Fenerbahçe bugün. Doğru oyun ve doğru dizilişle oynadığı için Fenerbahçe ligin ikinci yarısını lider bitirir"
"Tek pişmanlığım Aykut Kocaman'ı göndermek demişti. Kendisi de Kıbrıs'ta iftarda söyledi. Cocu geldiği gün bir şey diyebilir miyiz? İlk 2 senesi yanlış tercihlerle gitti. Ersun hoca geldikten sonra Tahir hocayla bitirdi. Sonra Erol hocayla olmadı. Geçen sezonun ikinci yarısının lideri kimdi, Fenerbahçe. Bu sezonun ikinci yarısının en iyisi kim yine Fenerbahçe. İkinci yarılarda yanlışlardan doğruyu bulma oluyor demek ki"
"Fenerbahçe - Galatasaray maçlarında gördüğüm en zayıf Galatasaray'dı. 1-0'ken Kerem'in kaçırdığı var. İkinci yarıda pozisyonla sonuçlanmayan girişimleri var. Ortak da olabilirdi Galatasaray. Fenerbahçe biraz vitesi yükseltebilseydi ama normal derbi maçı bu. İkinci gol de geldikten sonra rahatladılar ve bitirdiler"
"Mücadele ederseniz kolaylaştırırsınız derbilerde işinizi. Kötü bir teknik adam vardı, olmadı çalışmıyordu. Taktik çalışması yoktu Fenerbahçe'de. Yetenekli takım değil, yanlış transferler ve ligimizden çok uzak bir teknik adam var şuanda. Gomis'in transferi, Arda'nın şahsından bağımsız söylüyorum yok artık yani gitmiyor. İzlemek dahi istemiyor Galatasaray taraftarı artık. Hiç bu kadar ümitsiz olduklarını hatırlamıyorum."
"Galatasaray'ın kadrosu son yılların en zayıf kadrosu olmakla birlikte bir takım düşünün. Trabzonspor dengeleri bozdu bir kere, tesadüf olamaz. Trabzonspor dışındaki 4 takım şampiyonluk görmüş takım. 4 takım değiştirdi hocasını, Trabzonspor değiştirmedi. Beşiktaş Önder hoca kararıyla Valerien Ismael arasındaki döneme bakalım. Fatih Hoca ayrıldıktan Torrent dönemine bakalım."
"Galatasaray hiç bir şey yapmadı. İlk yarıda 1-1 olabilirdi sonuç. Taylan mesela kötü bir oyuncu değil ama ben Galatasaray'da Fernando'yu gördüm. Ben Galatasaray'da Drogba'yı gördüm. Kadro kalitesi olarak Appiah Anelka döneminden beri Fenerbahçe'nin kadrosu ilk defa bu yılki kadar iyi. Doğru transferler yaptı ama yanlış teknik direktörler buldu"
"Galatasaray taraftarı iyi futbolcuları görmüş hep, Galatasaray'ın iyi oyuncuları yokken iyi futbol oynama imkanı yok zaten. Klopp veya Guardiola'yı getirin de şampiyon yapsın hadi Galatasaray'ı. Guardiola'nın yardımcısıysanız iyi teknik direktör olacaksınız diye bir şey yok. Bu kadroyla olmaz, Gomis'le şampiyonluk yarışında olmazsın. Berkan, Babel'le olmazsın. Torrent'in hocası gelse de bir şey olmaz."
"Ali beyi çok zor durumda bırakacak bir durum İsmail hocayla devam edip etmeme konusu. Ben olsam devam ederim. Risk mi? Çok büyük risk.. Başarı başarısızlık olarak söylemiyorum. Löw, Jorge Jesus bunlar konuşulurken tabelaya bakarak devam etmen gerekiyor denebilir. Emre Belözoğlu devam etmeli miydi diyoruz ama riskli. Emre Belözoğlu geleceği çok açıktır, illaki de gelecektir Fenerbahçe'nin başına ama şuanda risktir gelmesi. Duygularım ve mantığım İsmail hocayı devam ettirir. Rekor kırıp 8. yılda da şampiyon olamıyor Fenerbahçe, gelecek sezon yine sallanırsa diye göze almak risktir diyorum"