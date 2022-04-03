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GalatasarayRıdvan Dilmen Fatih Karagümrük maçından sonra açıkladı Kerem Aktürkoğlu...
HaberlerGalatasaray Haberleri Rıdvan Dilmen Fatih Karagümrük maçından sonra açıkladı Kerem Aktürkoğlu...
• 03 Nisan 2022 - 07:15 • Son Güncelleme:

Rıdvan Dilmen Fatih Karagümrük maçından sonra açıkladı Kerem Aktürkoğlu...

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçından sonra sarı kırmızılı takımın derbide daha değişik bir sistemle oynayacağını, ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun da Torrent için eşsiz bir yıldız olduğunu ifade etti. İşte Dilmen'in açıklamaları...

• 03 Nisan 2022 - 07:15 • Son Güncelleme:
1Rıdvan Dilmen Fatih Karagümrük maçından sonra açıkladı Kerem Aktürkoğlu...
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Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği maçı TRT Spor'da değerlendirdi.

2Rıdvan Dilmen Fatih Karagümrük maçından sonra açıkladı Kerem Aktürkoğlu...

"Çok hızlı başlayan bir Galatasaray vardı. Kerem oyundan çıktıktan sonra yavaşladı oyun. City, Liverpool ve eski Barcelona gibi takımlar oyunu sonuna kadar domine eden takımlardır. Kerem'in oyundan çıkması Galatasaray'ın hızını kesti. Kerem'e çok uygun bir ikinci yarı oynandı."

3Rıdvan Dilmen Fatih Karagümrük maçından sonra açıkladı Kerem Aktürkoğlu...

"Pesic'in vurduğu anda Emre'nin bir ihlali yok ama kural şöyle diyor ' her iki takım oyuncuları ihlal yaparsa vuruş tekrarlanır. Ama bunu çok tekrarlanmıyor. Kerem'in olmaması farka götüremedi. Karagümrük de tehdit etmediği için rahat bir galibiyet oldu."

4Rıdvan Dilmen Fatih Karagümrük maçından sonra açıkladı Kerem Aktürkoğlu...

"Galatasaray eski bildiğimizden daha az pozisyon verdi. Muslera çok penaltı kurtaran biri değil o da bu maç iyi iş çıkardı. Galatasaray'ın nefes alması gerekiyordu. Milli maç öncesi dramatik bir mağlubiyet almışlardı."

5Rıdvan Dilmen Fatih Karagümrük maçından sonra açıkladı Kerem Aktürkoğlu...

"Fenerbahçe maçı öncesi 41'i cebine koydu. Galatasaray'daki ibra takımı ister istemez etkilemiştir. en çok da Torrent'i etkilemiştir. Galatasaray'ın tempolu başlamasının sebebi taraftarın tepkisi. Şimdi en çok merak edilen şey Kerem'in derbide oynayıp oynamayacağı. Bu tür derbiler haftalar önceden başlar konuşulmaya."

6Rıdvan Dilmen Fatih Karagümrük maçından sonra açıkladı Kerem Aktürkoğlu...

"Her iki takımda kazandı bugün ama Fenerbahçe'nin derbide favori olduğunu söyleyebiliriz. Form olarak da bu ortada. Galatasaray'ın morallenip 8 gün içinde iyi bir toparlanma yapacaklardır."

7Rıdvan Dilmen Fatih Karagümrük maçından sonra açıkladı Kerem Aktürkoğlu...

"Galatasaray için önemli olan bu maç kazanıp önümüzdeki haftayı beklemekti. Fenerbahçe prestij maçı. Çok ciddi bir derbi. Onun dışında Galatasaraylı oyuncuların hiçbir maçı düşündüğünü zannetmiyorum."

8Rıdvan Dilmen Fatih Karagümrük maçından sonra açıkladı Kerem Aktürkoğlu...

"Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında oynamak da izlemek de, yönetmek de çok çok farklı. Galatasaraylı oyuncular, Karagümrük'e farklı hazırlanırlar. Fenerbahçe'ye farklı hazırlanırlar. Bu sene merkezde Taylan'ı beğeniyorum. Enteresan ama Berkan'ı daha çok kullanıyor. Ama 4-3-3 oynarken 4-2-3-1 gibi oynuyor."

9Rıdvan Dilmen Fatih Karagümrük maçından sonra açıkladı Kerem Aktürkoğlu...

"Galatasaray'ın bu maç çıkardığı kadro üretken bir kadro değil. Sağ bekte zorunlu bir değişiklik yapıldı. Kerem'in bu sakatlığı sürpriz değil. Portekiz ve İtalya ile oynadı ve yoruldu. Kerem 'ben bu maçı oynadım artık oynamayayım' modunda bir oyuncu değil."

10Rıdvan Dilmen Fatih Karagümrük maçından sonra açıkladı Kerem Aktürkoğlu...

"Günümüzde çok Berkan ve Taylan gibi oyun tarzına sahip olan oyuncu bulurum ama Kerem gibisini kolay kolay bulamazsınız. Pena, Muslera'yı aratmadı ama Muslera dönünce kulübeye çekildi."

11Rıdvan Dilmen Fatih Karagümrük maçından sonra açıkladı Kerem Aktürkoğlu...

 

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