Rıdvan Dilmen Fatih Karagümrük maçından sonra açıkladı Kerem Aktürkoğlu...

"Galatasaray'ın bu maç çıkardığı kadro üretken bir kadro değil. Sağ bekte zorunlu bir değişiklik yapıldı. Kerem'in bu sakatlığı sürpriz değil. Portekiz ve İtalya ile oynadı ve yoruldu. Kerem 'ben bu maçı oynadım artık oynamayayım' modunda bir oyuncu değil."