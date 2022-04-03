• 03 Nisan 2022 - 07:15 • Son Güncelleme:
Rıdvan Dilmen Fatih Karagümrük maçından sonra açıkladı Kerem Aktürkoğlu...
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçından sonra sarı kırmızılı takımın derbide daha değişik bir sistemle oynayacağını, ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun da Torrent için eşsiz bir yıldız olduğunu ifade etti. İşte Dilmen'in açıklamaları...
• 03 Nisan 2022 - 07:15 • Son Güncelleme:
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Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği maçı TRT Spor'da değerlendirdi.
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"Fenerbahçe maçı öncesi 41'i cebine koydu. Galatasaray'daki ibra takımı ister istemez etkilemiştir. en çok da Torrent'i etkilemiştir. Galatasaray'ın tempolu başlamasının sebebi taraftarın tepkisi. Şimdi en çok merak edilen şey Kerem'in derbide oynayıp oynamayacağı. Bu tür derbiler haftalar önceden başlar konuşulmaya."
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"Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında oynamak da izlemek de, yönetmek de çok çok farklı. Galatasaraylı oyuncular, Karagümrük'e farklı hazırlanırlar. Fenerbahçe'ye farklı hazırlanırlar. Bu sene merkezde Taylan'ı beğeniyorum. Enteresan ama Berkan'ı daha çok kullanıyor. Ama 4-3-3 oynarken 4-2-3-1 gibi oynuyor."
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