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FenerbahçeRıdvan Dilmen 3 maçını izledi Atletico Madrid'in peşinden koştuğu yıldıza 'kalitesiz' dedi!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Rıdvan Dilmen 3 maçını izledi Atletico Madrid'in peşinden koştuğu yıldıza 'kalitesiz' dedi!
• 21 Mart 2022 - 14:31 • Son Güncelleme:

Rıdvan Dilmen 3 maçını izledi Atletico Madrid'in peşinden koştuğu yıldıza 'kalitesiz' dedi!

Sezon başında Vitor Pereira'nın yönetimden özel olarak talep ettiği ve transferini gerçekleştirdiği yıldız orta sahanın zaman içerisinde büyük çıkış yapması ve Atletico Madrid'in listesine girmesi üzerine sarı lacivertli taraftarları harekete geçirdi. Fenerbahçe camiası Rıdvan Dilmen'in yaptığı yorumları diline dolayarak "Rıdvan Dilmen Ozan Tufan'ın yorumcu olanı. Futbolcu yorumlayacak kumaşı yok." serzenişlerinde bulundu.

• 21 Mart 2022 - 14:31 • Son Güncelleme:
1Rıdvan Dilmen 3 maçını izledi Atletico Madridin peşinden koştuğu yıldıza kalitesiz dedi
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Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkış bir grafik çizen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

2Rıdvan Dilmen 3 maçını izledi Atletico Madridin peşinden koştuğu yıldıza kalitesiz dedi

Geçtiğimiz günlerde sarı lacivertliler 6 oyuncu ile sözleşme uzatırken, başkan Ali Koç Berke Özer ile sözleşme uzatılmayacağını ifade etmişti.

3Rıdvan Dilmen 3 maçını izledi Atletico Madridin peşinden koştuğu yıldıza kalitesiz dedi

Yapılan açıklamada Koç, "İki taraf için de böyle hayırlı olacağını düşünüyoruz. Berke önümüzdeki sezon bizimle olmayacak" açıklamasını yapmıştı.

4Rıdvan Dilmen 3 maçını izledi Atletico Madridin peşinden koştuğu yıldıza kalitesiz dedi

Bununla birlikte Berke Özer'in Benfica ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti.

5Rıdvan Dilmen 3 maçını izledi Atletico Madridin peşinden koştuğu yıldıza kalitesiz dedi

Benfica'dan Berke Özer'in transfer iddiası ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

6Rıdvan Dilmen 3 maçını izledi Atletico Madridin peşinden koştuğu yıldıza kalitesiz dedi

İtalyan basınının haberine göre; Portekiz ekibi Benfica, Türk basınına yansıyan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer ile anlaştığı yönündeki haberleri yalanladı.

7Rıdvan Dilmen 3 maçını izledi Atletico Madridin peşinden koştuğu yıldıza kalitesiz dedi

Berke Özer bu sezon toplamda 19 maça çıkarken kalesinde 20 gol gördü ve 5 maç kalesini gole kapattı.

8Rıdvan Dilmen 3 maçını izledi Atletico Madridin peşinden koştuğu yıldıza kalitesiz dedi

Avrupa'nın başarılı kulüplerinden Benfica, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Ajax'ı eleyen Portekiz ekibi çeyrek finalde Liverpool'la eşleşti.

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10Rıdvan Dilmen 3 maçını izledi Atletico Madridin peşinden koştuğu yıldıza kalitesiz dedi

Fenerbahçeli taraftarlar, Rıdvan Dilmen'in 6 ay önce söylediği sözleri hatırlatıp ünlü yorumcuya tepki gösterdiği. Sarı-Lacivertlilerde son dönemin parlayan yıldızı Miguel Crespo için Rıdvan Dilmen'in 23 Eylül 2021 tarihinde sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.

11Rıdvan Dilmen 3 maçını izledi Atletico Madridin peşinden koştuğu yıldıza kalitesiz dedi

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta da takımın en iyilerinden olan Crespo için Rıdvan Dilmen'in "Miguel Crespo, Michael Frey'in orta sahası. Kalitede bir sorun var gibi. Fenerbahçe'de ilk 11'de oynayabilecek bir kumaşı yok" sözleri taraftarlarca yeniden gündeme getirildi.

12Rıdvan Dilmen 3 maçını izledi Atletico Madridin peşinden koştuğu yıldıza kalitesiz dedi

Sarı-Lacivertlilere gönül veren taraftarlar, Rıdvan Dilmen'e gönderme yaparak "Michael Frey'in yorumcu hali" yorumlarında birleşti. TRT'den sürpriz bir şekilde ayrılan Rıdvan Dilmen, yorumlarını sosyal medya hesabı üzerinden yapmaya devam ediyor.

13İşte Fenerbahçeli taraftarların Rıdvan Dilmen sözleri:

İşte Fenerbahçeli taraftarların Rıdvan Dilmen sözleri:

-Sayın Rıdvan Dilmen, Frey'in orta sahası bu yetenek yok demişti. Ligi açık ara en iyi orta sahalarından biri ama şu an yazık bilip bilmeden yorum yapmak.-Rıdvan Dilmen, Frey'in yorumcu hali.-Rıdvan Dilmen Ozan Tufan'ın yorumcu olanı. Futbolcu yorumlayacak kumaşı yok.-Crespo için Frey benzetmesi yapan Rıdvan Dilmen kıyıda köşede utanıyor mu acaba?

14Rıdvan Dilmen 3 maçını izledi Atletico Madridin peşinden koştuğu yıldıza kalitesiz dedi

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