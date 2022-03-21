Rıdvan Dilmen 3 maçını izledi Atletico Madrid'in peşinden koştuğu yıldıza 'kalitesiz' dedi!

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta da takımın en iyilerinden olan Crespo için Rıdvan Dilmen'in "Miguel Crespo, Michael Frey'in orta sahası. Kalitede bir sorun var gibi. Fenerbahçe'de ilk 11'de oynayabilecek bir kumaşı yok" sözleri taraftarlarca yeniden gündeme getirildi.