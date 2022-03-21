Rıdvan Dilmen 3 maçını izledi Atletico Madrid'in peşinden koştuğu yıldıza 'kalitesiz' dedi!
Sezon başında Vitor Pereira'nın yönetimden özel olarak talep ettiği ve transferini gerçekleştirdiği yıldız orta sahanın zaman içerisinde büyük çıkış yapması ve Atletico Madrid'in listesine girmesi üzerine sarı lacivertli taraftarları harekete geçirdi. Fenerbahçe camiası Rıdvan Dilmen'in yaptığı yorumları diline dolayarak "Rıdvan Dilmen Ozan Tufan'ın yorumcu olanı. Futbolcu yorumlayacak kumaşı yok." serzenişlerinde bulundu.
Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkış bir grafik çizen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Geçtiğimiz günlerde sarı lacivertliler 6 oyuncu ile sözleşme uzatırken, başkan Ali Koç Berke Özer ile sözleşme uzatılmayacağını ifade etmişti.
Fenerbahçeli taraftarlar, Rıdvan Dilmen'in 6 ay önce söylediği sözleri hatırlatıp ünlü yorumcuya tepki gösterdiği. Sarı-Lacivertlilerde son dönemin parlayan yıldızı Miguel Crespo için Rıdvan Dilmen'in 23 Eylül 2021 tarihinde sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.
İşte Fenerbahçeli taraftarların Rıdvan Dilmen sözleri:
-Sayın Rıdvan Dilmen, Frey'in orta sahası bu yetenek yok demişti. Ligi açık ara en iyi orta sahalarından biri ama şu an yazık bilip bilmeden yorum yapmak.-Rıdvan Dilmen, Frey'in yorumcu hali.-Rıdvan Dilmen Ozan Tufan'ın yorumcu olanı. Futbolcu yorumlayacak kumaşı yok.-Crespo için Frey benzetmesi yapan Rıdvan Dilmen kıyıda köşede utanıyor mu acaba?