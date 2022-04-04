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FenerbahçeResmen açıkladı! Hibrit proje Fener'e bir değil iki teknik direktör birden
HaberlerFenerbahçe Haberleri Resmen açıkladı! Hibrit proje Fener'e bir değil iki teknik direktör birden
• 04 Nisan 2022 - 12:09 • Son Güncelleme:

Resmen açıkladı! Hibrit proje Fener'e bir değil iki teknik direktör birden

Son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik (10 kişi kalınan Trabzonspor derbisinde) alan İsmail Kartal'ın 'Ben 2.adam olmam' sözleri Ali Koç'u farklı bir arayışa itti. Fenerbahçe'de Başkan Koç, Löw'le Kartal'ı aynı kulübede buluşturacak projeyi hayata geçirecek.

• 04 Nisan 2022 - 12:09 • Son Güncelleme:
1Resmen açıkladı Hibrit proje Fenere bir değil iki teknik direktör birden
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Sabah Spor yazarları, İsmail Kartal'ın '2. adam olmam' sözleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yorumlar....

2Resmen açıkladı Hibrit proje Fenere bir değil iki teknik direktör birden

ÖMER ÜRÜNDÜL: İsmail Kartal'ı, daha önceki Fenerbahçe döneminde de şampiyonluğu kaçırmasına rağmen başarılı bulmuştum. Sonra yollar ayrıldı ama Rize'deki görevinde de bende olumsuz bir izlenim bırakmadı. Şu anda da Fenerbahçe'yi önemli ölçüde toparladı. Takım bir ivme kazandı. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Gelecek seneye Trabzonspor her yönüyle hazır girecek. Doğal olarak Beşiktaş ve Galatasaray da yeni hamleler yapacaklar. Eğer İsmail Kartal ile devam edilip, ligin ilk haftalarında birkaç olumsuz netice gelirse bu ciddi sorunlara neden olur.

3Resmen açıkladı Hibrit proje Fenere bir değil iki teknik direktör birden

ÖMER ÜRÜNDÜL: Ali Koç dönemine denk gelen bu kadar uzun süreli başarısızlıktan sonra sarı-lacivertlilerin artık tahammülü kalmadı. Başkanın öncelikle kendisini ve tabii ki taraftarları rahatlatmak için çok kariyerli bir yabancı hocayı, yeni sezonda takımın başına geçirmesi gerek. İsmail Kartal'ın 'İkinci adam olmam' demesi normal, ben de onun yerinde olsam aynı görüşü paylaşırım.

4Resmen açıkladı Hibrit proje Fenere bir değil iki teknik direktör birden

GÜRCAN BİLGİÇ: İsmail Kartal'ın göreve gelişi, Fenerbahçe'nin Joachim Löw'le görüşmeye başlamasıyla oldu. Ali Koç, Divan Kurulu'nda üç teknik adamla görüştüklerini, birisi için de (Löw) hibrit proje (İsmail Kartal) uyguladıklarını söyledi. İsmail hoca bayrağı aldığında sezon sonuna kadar bu projenin içinde olacağını biliyordu. Bir teknik adam olarak yolunu çizdiği için yardımcılık, kariyer planlamasında elbette olamaz.

5Resmen açıkladı Hibrit proje Fenere bir değil iki teknik direktör birden

GÜRCAN BİLGİÇ: Yalnız burada ince bir çizgi var; Löw ile İsmail hoca çok yakın arkadaşlar. Alman teknik adam, sözleşme imzaladığında 'Hadi arkadaşım benimle ol' derse İsmail hocanın kararı duygusal olabilir. Çünkü uzun vadeli bir planlama var. Burada hiyerarşiden önce Fenerbahçe'nin mali ve futbol kültürü olarak yeniden yapılanması söz konusu. Bugüne geldiğimizde İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin yeni sezon için teknik direktör sorunu olmadığını ispatladı. Yani; teknik adam görüşmelerinde yönetimin eli güçlendi.

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Fenerbahçe'ye 13 Ocak'ta gelen ve ilk maçına 15 Ocak'ta Antalya deplasmanında çıkan İsmail Kartal, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'na havlu atsa da ligde ikincilik hedefine emin adımlarla ilerliyor. İşte Kartal'ın, 80 günlük görev süresinde yaptığı sihirli dokunuşlar:

7Resmen açıkladı Hibrit proje Fenere bir değil iki teknik direktör birden

İmza töreninde 'Oyuncuların mental enerjisinin düşük olduğunu gözlemledim' diyen İsmail Kartal, futbolcularla yakından ilgilenip bire bir toplantılarla özgüvenlerini geri kazanmalarını sağladı.

8Resmen açıkladı Hibrit proje Fenere bir değil iki teknik direktör birden

Kaleci Altay Bayındır'ın dönmesiyle rahatladı. Kritik kurtarışlara imza atan başarılı eldiven; Hatay, Kasımpaşa ve Alanyaspor galibiyetlerinin mimarı oldu.

9Resmen açıkladı Hibrit proje Fenere bir değil iki teknik direktör birden

Savunmada Kim'in partneri olarak Serdar Aziz'i oynatıp geri kazanan Kartal, sağdaki sorunu da Osayi ile çözdü. Nijeryalı oyuncunun kuvvetini ve hızını kullanıp yeni bir bek ortaya çıkardı.

10Resmen açıkladı Hibrit proje Fenere bir değil iki teknik direktör birden

Novak'ın olmadığı maçlarda Ferdi'yi sola monte etti. Genç yıldız gol ve asistleriyle kendini parlatmayı bildi.

11Resmen açıkladı Hibrit proje Fenere bir değil iki teknik direktör birden

Zajc ve Crespo ikilisiyle orta sahada sezon başından beri aranan uyumu yakaladı. Zajc, Kartal'ın gelişiyle yükselişe geçip 5 gollük (4 gol-1 asist) katkı sağladı. Crespo ise kesici oyunuyla takımda savaşçı role büründü.

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En son Aralık 2021'de skor katkısı veren Rossi'yi gezici forvet olarak kullanıp performansını yükseltti. Kartal'la son 5 maçta 2 gol-1 asist yaptı.

13Resmen açıkladı Hibrit proje Fenere bir değil iki teknik direktör birden

Pereira döneminde 1 kez forma giyebilen Arda Güler'e tecrübe kazandırdı. Genç yıldız da 2 gol-2 asistle kendini kanıtladı. Sol bekte de Çağtay Kurukalıp'a güvenip ilk kez forma şansı verdi.

14Resmen açıkladı Hibrit proje Fenere bir değil iki teknik direktör birden

Her fırsatta seyircinin desteğini vurgulayan Kartal, takıma sırt çeviren taraftarı iyi sonuçlarla tribüne çekti. (Sabah)

15Resmen açıkladı Hibrit proje Fenere bir değil iki teknik direktör birden

 

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