Resmen açıkladı! Hibrit proje Fener'e bir değil iki teknik direktör birden

ÖMER ÜRÜNDÜL: İsmail Kartal'ı, daha önceki Fenerbahçe döneminde de şampiyonluğu kaçırmasına rağmen başarılı bulmuştum. Sonra yollar ayrıldı ama Rize'deki görevinde de bende olumsuz bir izlenim bırakmadı. Şu anda da Fenerbahçe'yi önemli ölçüde toparladı. Takım bir ivme kazandı. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Gelecek seneye Trabzonspor her yönüyle hazır girecek. Doğal olarak Beşiktaş ve Galatasaray da yeni hamleler yapacaklar. Eğer İsmail Kartal ile devam edilip, ligin ilk haftalarında birkaç olumsuz netice gelirse bu ciddi sorunlara neden olur.