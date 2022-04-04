Resmen açıkladı! Hibrit proje Fener'e bir değil iki teknik direktör birden
Son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik (10 kişi kalınan Trabzonspor derbisinde) alan İsmail Kartal'ın 'Ben 2.adam olmam' sözleri Ali Koç'u farklı bir arayışa itti. Fenerbahçe'de Başkan Koç, Löw'le Kartal'ı aynı kulübede buluşturacak projeyi hayata geçirecek.
Sabah Spor yazarları, İsmail Kartal'ın '2. adam olmam' sözleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yorumlar....
ÖMER ÜRÜNDÜL: İsmail Kartal'ı, daha önceki Fenerbahçe döneminde de şampiyonluğu kaçırmasına rağmen başarılı bulmuştum. Sonra yollar ayrıldı ama Rize'deki görevinde de bende olumsuz bir izlenim bırakmadı. Şu anda da Fenerbahçe'yi önemli ölçüde toparladı. Takım bir ivme kazandı. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Gelecek seneye Trabzonspor her yönüyle hazır girecek. Doğal olarak Beşiktaş ve Galatasaray da yeni hamleler yapacaklar. Eğer İsmail Kartal ile devam edilip, ligin ilk haftalarında birkaç olumsuz netice gelirse bu ciddi sorunlara neden olur.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Ali Koç dönemine denk gelen bu kadar uzun süreli başarısızlıktan sonra sarı-lacivertlilerin artık tahammülü kalmadı. Başkanın öncelikle kendisini ve tabii ki taraftarları rahatlatmak için çok kariyerli bir yabancı hocayı, yeni sezonda takımın başına geçirmesi gerek. İsmail Kartal'ın 'İkinci adam olmam' demesi normal, ben de onun yerinde olsam aynı görüşü paylaşırım.
GÜRCAN BİLGİÇ: İsmail Kartal'ın göreve gelişi, Fenerbahçe'nin Joachim Löw'le görüşmeye başlamasıyla oldu. Ali Koç, Divan Kurulu'nda üç teknik adamla görüştüklerini, birisi için de (Löw) hibrit proje (İsmail Kartal) uyguladıklarını söyledi. İsmail hoca bayrağı aldığında sezon sonuna kadar bu projenin içinde olacağını biliyordu. Bir teknik adam olarak yolunu çizdiği için yardımcılık, kariyer planlamasında elbette olamaz.
GÜRCAN BİLGİÇ: Yalnız burada ince bir çizgi var; Löw ile İsmail hoca çok yakın arkadaşlar. Alman teknik adam, sözleşme imzaladığında 'Hadi arkadaşım benimle ol' derse İsmail hocanın kararı duygusal olabilir. Çünkü uzun vadeli bir planlama var. Burada hiyerarşiden önce Fenerbahçe'nin mali ve futbol kültürü olarak yeniden yapılanması söz konusu. Bugüne geldiğimizde İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin yeni sezon için teknik direktör sorunu olmadığını ispatladı. Yani; teknik adam görüşmelerinde yönetimin eli güçlendi.