Regaip kandili mesajları: Ailenize, sevdiklerinize, dostlarınıza gönderebileceğiniz anlamlı mesajlar

Regaip Kandil Mesajları 5: "Rabbim bu mübarek geceyi hepimiz için hayırlara vesile kılsın. Günahlarımızdan arınmamıza ve daha güzel bir geleceğe vesile olsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun."

Regaip Kandil Mesajları 6: "Mübarek Regaip Kandiliniz hayırlara vesile olsun. Dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolsun."

Regaip Kandil Mesajları 7:"Regaip Kandili'niz mübarek olsun. Rabbim bu mübarek gecede tüm dualarınızı kabul etsin."Regaip Kandil Mesajları 8:"Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Hayırlı kandiller!"

Regaip Kandil Mesajları 9:"Regaip Kandili, Allah'ın sonsuz rahmet ve mağfiretinin üzerimize yağdığı özel bir gece. Kalplerimizin iyilikle dolması ve dualarımızın kabul olması dileğiyle... Hayırlı kandiller."

Regaip Kandili Mesajları 10: Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Regaip kandilinizi kutlarım Allah'a emanet olun. Güzel kandiller.

