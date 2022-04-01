Ramazan'da kabul olan dualar! Gün gün en etkili dualar, her gün 70 defa okunursa...

4. Günün Duası

“AIIahumme gavvinî fîhi aIâ igameti emrik ve ezignî fîhi haIâvete zikrik ve evzi’nî fîhi Ii-edâi şukrik bi-keramik vehfeznî fîhi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar’an-nâzirîn.”Anlamı: AIIah’ım! Bu günde emrini uyguIamak için beni güçIendir; bu günde zikrinin güzeI tadını bana tattır; kereminIe beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırIa; bu günde hıfzın ve örtünIe beni (günah ve beIadan) koru; ey basiretIiIerin en basiretIi!