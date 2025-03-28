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GündemRamazan Bayramı'nda en çok bu tatlı yeniyor! Ev hanımları arefe gününden başlıyor
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Ramazan Bayramı'nda en çok bu tatlı yeniyor! Ev hanımları arefe gününden başlıyor

Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla ev hanımları geleneksel Maraş kıvrım tatlısı yapıyor.

• 28 Mart 2025 - 10:30 • Son Güncelleme:
• 28 Mart 2025 - 10:30 • Son Güncelleme:
1Ramazan Bayramında en çok bu tatlı yeniyor Ev hanımları arefe gününden başlıyor

Ülke genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da Ramazan Bayramı öncesinde tatlı telaş başladı.

2Ramazan Bayramında en çok bu tatlı yeniyor Ev hanımları arefe gününden başlıyor

Yöre halkı, bayram sofralarını süsleyecek geleneksel lezzetleri hazırlamak için mutfaklara girdi. Kadınlar, özellikle bayramlarda misafirlere ikram edilen "Kıvrım" ya da diğer adıyla "Büzme' olarak bilinen tatlıyı yaparak geleneklerini sürdürmeye çalışıyor.

3Ramazan Bayramında en çok bu tatlı yeniyor Ev hanımları arefe gününden başlıyor

Şehrin köklü mutfak kültürünü unutturmayan yöre halkı bayrama tatlı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

4Ramazan Bayramında en çok bu tatlı yeniyor Ev hanımları arefe gününden başlıyor



Kıvrım tatlısının Maraş mutfağındaki önemine değinen ev hanımı Aliye Karageçen, "Annelerimiz çok yapardı. Ailece toplanır, birlikte açarlardı. Biz de onlardan öğrendik, şimdi biz yapıyoruz" dedi.

Tatlı yapımının detaylarını anlatan Karageçen, "Hamuruna yumurta, süt, sıvı yağ ve tereyağı ekleyerek yoğuruyoruz. Dinlendirdikten sonra küçük bezelere ayırıp incecik açıyoruz. Ardından oklavaya sarıp kıvırarak şekil veriyoruz. İçine ceviz koyup üzerine de tereyağı ya da zeytinyağı gezdiriyoruz. Piştikten sonra şerbetini döküp fıstık tozuyla süslüyoruz. Her bayram yapıyoruz. Misafirlerimize, çocuklarımıza ikram ediyoruz. Allah sağlıkla yemeyi nasip etsin" diye konuştu.