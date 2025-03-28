Ramazan Bayramı'nda en çok bu tatlı yeniyor! Ev hanımları arefe gününden başlıyor





Kıvrım tatlısının Maraş mutfağındaki önemine değinen ev hanımı Aliye Karageçen, "Annelerimiz çok yapardı. Ailece toplanır, birlikte açarlardı. Biz de onlardan öğrendik, şimdi biz yapıyoruz" dedi.



Tatlı yapımının detaylarını anlatan Karageçen, "Hamuruna yumurta, süt, sıvı yağ ve tereyağı ekleyerek yoğuruyoruz. Dinlendirdikten sonra küçük bezelere ayırıp incecik açıyoruz. Ardından oklavaya sarıp kıvırarak şekil veriyoruz. İçine ceviz koyup üzerine de tereyağı ya da zeytinyağı gezdiriyoruz. Piştikten sonra şerbetini döküp fıstık tozuyla süslüyoruz. Her bayram yapıyoruz. Misafirlerimize, çocuklarımıza ikram ediyoruz. Allah sağlıkla yemeyi nasip etsin" diye konuştu.