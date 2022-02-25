Putin Ukrayna'ya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi! 'Utanç verici...'

Bize yaptırımlar uyguluyorlar ve kendi ülkelerinde görmek istemiyorlar. Bizi izole ediyorlar. Hükümetimiz bir an önce durmalı. Askeri harekata son vermeli. Ağzımı kapatmalı mıydım? Kapatmalıydım. Ancak, utanıyorum ve korkuyorum. Sadece Rusya'daki birçok insanın savaşa karşı olduğunu bilin. Özür diliyorum." dedi.