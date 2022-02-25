Putin Ukrayna'ya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi! 'Utanç verici...'
İşgalin ilk gününde Ukrayna'nın neredeyse her şehrini vuran Rusya, gece yarısı ikinci bir saldırı dalgası başlattı. Rusya'nın birçok kentinde ise savaş karşıtı protestolara binlerce insan katılırken özellikle Rus sporcular da Putin'e tepki göstermeye devam ediyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Rus milli voleybolcu Ekaterina Gamova'dan flaş açıklama geldi.
Bize yaptırımlar uyguluyorlar ve kendi ülkelerinde görmek istemiyorlar. Bizi izole ediyorlar. Hükümetimiz bir an önce durmalı. Askeri harekata son vermeli. Ağzımı kapatmalı mıydım? Kapatmalıydım. Ancak, utanıyorum ve korkuyorum. Sadece Rusya'daki birçok insanın savaşa karşı olduğunu bilin. Özür diliyorum." dedi.
Eski Dünya Satranç Şampiyonu Rus Garry Kasparov, sosyal medya hesabından ülkesinin Ukrayna'ya askeri müdahalesini eleştirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in durulması için çağrıda bulundu.
Rusya'nın ekonomisini dondurun ve el koyun. PACE, Interpol gibi... Rusya'dan gelen tüm büyükelçileri geri yollayın... Putin'in küresel propaganda makinesinin tüm unsurlarını yasaklayın... Diktatörün yalan ve nefret yaymasına yardım etmeyi bırakın... Putin'in uşaklarını özgür dünyada ifşa edin ve onlara karşı hareket edin... Rus petrol ve gazını almayın. OPEC'e baskı yapın, üretimi artırın... Maliyetlerin, fedakarlıkların olacağını kabul edin... Mücadele zamanı."
İşgalin başlamasından bu yana kendi ülkesine ilk tepki gösteren sporcu Rus futbolcu Smolov olmuştu. Başkent ekibi Dinamo Moskova'da forma giyen Rus futbolcu Fedor Smolov dün bir paylaşım yaptı.