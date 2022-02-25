Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FutbolPutin Ukrayna'ya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi! 'Utanç verici...'
HaberlerFutbol Haberleri Putin Ukrayna'ya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi! 'Utanç verici...'
• 25 Şubat 2022 - 16:57 • Son Güncelleme:

Putin Ukrayna'ya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi! 'Utanç verici...'

Rusya'nın 48 saatten beri Ukrayna'yı topa tutması ve şehirleri bombalaması dünyayı ayağa kaldırırken, Rus sporcuların Vladimir Putin'e gösterdikleri tepki bir hayli takdir topladı. İşte Smolov, Gamova ve Kasparov'un sosyal medya mesajları...

• 25 Şubat 2022 - 16:57 • Son Güncelleme:
1Putin Ukraynaya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi Utanç verici...
ABONE OL

İşgalin ilk gününde Ukrayna'nın neredeyse her şehrini vuran Rusya, gece yarısı ikinci bir saldırı dalgası başlattı. Rusya'nın birçok kentinde ise savaş karşıtı protestolara binlerce insan katılırken özellikle Rus sporcular da Putin'e tepki göstermeye devam ediyor.

2Putin Ukraynaya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi Utanç verici...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen ve Rusya Milli Takımı'nın da oyuncusu olan 34 yaşındaki Fedor Kudryashov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği harekata tepki gösterdi.

3Putin Ukraynaya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi Utanç verici...

İngilizce olarak 'Savaşı Durdur' anlamına gelen 'Stop The War' yazılı paylaşıma, Kudryashov'un takım arkadaşı Belçikalı kaleci Ruuf Boffin de yorum yazarak destek verdi.

4Putin Ukraynaya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi Utanç verici...

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Rus milli voleybolcu Ekaterina Gamova'dan flaş açıklama geldi.

5Putin Ukraynaya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi Utanç verici...

Rusya'nın bir an önce durması gerektiği söyleyen Gamova, "Bu utanç verici sayfa, sonsuza kadar ülkemin tarihinde olacak. Rusya'nın bir Avrupa ülkesini bombalayacağı aklımın ucundan geçmezdi. Şimdi tüm dünya Rusya'ya karşı.

6Putin Ukraynaya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi Utanç verici...

Bize yaptırımlar uyguluyorlar ve kendi ülkelerinde görmek istemiyorlar. Bizi izole ediyorlar. Hükümetimiz bir an önce durmalı. Askeri harekata son vermeli. Ağzımı kapatmalı mıydım? Kapatmalıydım. Ancak, utanıyorum ve korkuyorum. Sadece Rusya'daki birçok insanın savaşa karşı olduğunu bilin. Özür diliyorum." dedi.

7Putin Ukraynaya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi Utanç verici...

Eski Dünya Satranç Şampiyonu Rus Garry Kasparov, sosyal medya hesabından ülkesinin Ukrayna'ya askeri müdahalesini eleştirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in durulması için çağrıda bulundu.

8Putin Ukraynaya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi Utanç verici...

Putin karşıtlığıyla bilinen ve daha önce bu yüzden gözaltına da alınan Kasparov açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Ukrayna'yı askeri olarak, derhal destekleyin... Rusya'yı her uluslararası ve finans kuruluşundan kovun. Putin'in savaş makinesini iflas ettirin.

9Putin Ukraynaya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi Utanç verici...

Rusya'nın ekonomisini dondurun ve el koyun. PACE, Interpol gibi... Rusya'dan gelen tüm büyükelçileri geri yollayın... Putin'in küresel propaganda makinesinin tüm unsurlarını yasaklayın... Diktatörün yalan ve nefret yaymasına yardım etmeyi bırakın... Putin'in uşaklarını özgür dünyada ifşa edin ve onlara karşı hareket edin... Rus petrol ve gazını almayın. OPEC'e baskı yapın, üretimi artırın... Maliyetlerin, fedakarlıkların olacağını kabul edin... Mücadele zamanı."

10Putin Ukraynaya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi Utanç verici...

İşgalin başlamasından bu yana kendi ülkesine ilk tepki gösteren sporcu Rus futbolcu Smolov olmuştu. Başkent ekibi Dinamo Moskova'da forma giyen Rus futbolcu Fedor Smolov dün bir paylaşım yaptı.

11Putin Ukraynaya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi Utanç verici...

Fedor Smolov dün sabah resmi Instagram hesabından siyah bir görüntü paylaşarak 'Savaşa hayır!' yazdı ve ayrıca açıklamasına bir de Ukrayna bayrağı koydu.

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Putin Ukrayna'ya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi! 'Utanç verici...'

Putin Ukrayna'ya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi! 'Utanç verici...'

Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu 'ben geldim' dedi!

Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu 'ben geldim' dedi!

Domenec Torrent'in derdi Barcelona değil Ç.Rizespor! "Ters bir dönemden çıkıyoruz"

Domenec Torrent'in derdi Barcelona değil Ç.Rizespor! "Ters bir dönemden çıkıyoruz"

En zor kurayı Galatasaray çekti! Tarihinde sadece 1 kez yenebildi

En zor kurayı Galatasaray çekti! Tarihinde sadece 1 kez yenebildi