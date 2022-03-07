• 07 Mart 2022 - 14:25 • Son Güncelleme:
Pulgar'ı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı!
Kayserispor maçına oyuna sonradan girmesine karşın hazır bir görüntü vermeyen, Konya deplasmanında ise kötü transfer olduğu tescillenen Erick Pulgar'a sarı kırmızılı formayı kimin giydirdiği ortaya çıktı. İşte Şilili orta saha hakkındaki gerçekler ve Torrent'in raporu...
• 07 Mart 2022 - 14:25 • Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da devre arası yapılan transfer Erick Pulgar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...
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Sezonun ilk yarısında Aslan'ın en çok eleştirilen isimlerinden olan Taylan Antalyalı, Şilili oyuncunun transferine rağmen forma giymeye devam edince, eleştiri okları da Torrent'e çevrilmişti.
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Orta saha arayan Galatasaray'ın gündemine Erick Pulgar'ı sokan isim ise başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos oldu.
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