Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GalatasarayPulgar'ı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı!
HaberlerGalatasaray Haberleri Pulgar'ı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı!
• 07 Mart 2022 - 14:25 • Son Güncelleme:

Pulgar'ı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı!

Kayserispor maçına oyuna sonradan girmesine karşın hazır bir görüntü vermeyen, Konya deplasmanında ise kötü transfer olduğu tescillenen Erick Pulgar'a sarı kırmızılı formayı kimin giydirdiği ortaya çıktı. İşte Şilili orta saha hakkındaki gerçekler ve Torrent'in raporu...

• 07 Mart 2022 - 14:25 • Son Güncelleme:
1Pulgarı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da devre arası yapılan transfer Erick Pulgar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

2Pulgarı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı

Ara transferde Gedson Fernandes'ten vazgeçen Galatasaray'ın tercihi sürpriz şekilde Erick Pulgar olmuştu.

3Pulgarı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı

Sezonun ilk yarısında Aslan'ın en çok eleştirilen isimlerinden olan Taylan Antalyalı, Şilili oyuncunun transferine rağmen forma giymeye devam edince, eleştiri okları da Torrent'e çevrilmişti.

4Pulgarı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı

Ancak Katalan hocanın ara transfer döneminde sadece Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui'de inisiyatif aldığı ve Pulgar için olumlu olumsuz rapor vermediği ortaya çıktı.

5Pulgarı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı

Orta saha arayan Galatasaray'ın gündemine Erick Pulgar'ı sokan isim ise başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos oldu.

6

Buna rağmen Şilili ön liberoyu hazır bulmayan Domenec Torrent'in ilk tercihi ise Taylan Antalyalı oldu ve Konya deplasmanında dinlendirdiği Taylan'ı Barcelona maçına sakladı.

7Pulgarı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı

Galatasaray'a 6 ay için imza atan Pulgar'ın, Fiorentina ile 2023 Haziran ayına kadar kontratı bulunuyor.

8Pulgarı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı

Devre arasında Fiorentina'dan kiralanan Pulgar için bu sezon hem Serie A hem de Süper Lig serüveni kötü gitti.

9Pulgarı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı

Serie A'da 6 maçta sadece 341 dakika şans bulan 28 yaşındaki oyuncu 1 asist katkısı yaparken, Süper Lig'de ise forma giydiği 4 maçta 138 dakikada skor katkısı yapamadığı gibi performansı da hayal kırıklığına neden oldu.

10Pulgarı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı

Pulgar Fiorentina'da bu sezon sakatlık nedeniyle 9 maçta sahada yer alamazken kadroya girdiği 6 maçta ise kulübeden sahaya adım atamamıştı.

11Pulgarı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı

Şili Milli Takımı formasını 37 kez sırtına geçiren Pulgar'ın 4 golü bulunuyor.

12Pulgarı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı

Orta sahaya çare diye alınıp Konyaspor maçına kadar akla gelmeyen Pulgar'ın, Fiorentina'da sezon başında 4 maçın ardından kulübede olduğunu onu Galatasaray'a getirenler de elbette biliyorlardı.

13Pulgarı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı

Cicaldau'nun hayaleti oynadığı, Berkan'ın topu kırdığı orta sahada Pulgar değil Felipe Melo da olsa işler düzelmez. Gedson Fernandes'i almamak ya da alamamak Galatasaray yönetiminin basiretsizliğidir.

14Pulgarı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı

Pulgar sezon sonunda Fiorentina'ya döner. Zaten geldiğinde de uzun soluklu Florya'da kalmayacağını bilen bir oyuncuydu. (Sabah)

15Pulgarı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

    İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

    Sıradaki Galeri
    Pulgar'ı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı!

    Pulgar'ı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı!

    Canlı yayında açık çağrı! İrfan Can'la oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin

    Canlı yayında açık çağrı! İrfan Can'la oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin

    Galatasaray'da Son Dakika! Dursun Özbek başkan Fatih Terim yeni teknik direktör

    Galatasaray'da Son Dakika! Dursun Özbek başkan Fatih Terim yeni teknik direktör

    Burak Elmas'ın sabrını taşırdı! 'Bunları Fatih Terim de yapıyordu 1 haftada ne değişti?'

    Burak Elmas'ın sabrını taşırdı! 'Bunları Fatih Terim de yapıyordu 1 haftada ne değişti?'