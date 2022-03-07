Pulgar'ı kimin transfer ettiği ortaya çıktı Torrent üzerindeki baskı kalktı!

Serie A'da 6 maçta sadece 341 dakika şans bulan 28 yaşındaki oyuncu 1 asist katkısı yaparken, Süper Lig'de ise forma giydiği 4 maçta 138 dakikada skor katkısı yapamadığı gibi performansı da hayal kırıklığına neden oldu.